Возможно участие с детьми от 9 лет. С детьми младше 9 лет — по согласованию с гидом.
Тур подойдёт энергичным туристам, которые могут пройти налегке 10-16 км в день. Путешествие не относится к походам, но требует от участников хорошей физической подготовки. В Каппадокии мы будем проходить до 16 км в день в среднем темпе, без рюкзаков. Отставать от группы нельзя, так как легко потеряться, поэтому просьба оценить свои физические возможности.
В Памуккале поедем на ночном автобусе. Кресла удобные, расстояния для ног между ними достаточно. Дорога займёт 10-11 часов. В пути будут 3 остановки по 20-30 минут.
Для граждан России виза не требуется. Валюта — турецкая лира. Можно взять доллары или евро.