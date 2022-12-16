Начало: Аэропорт Кайсери, 21:30. С участниками, прибывающими в другое время, встречаемся в отеле Гёреме вечером в 1-й день тура. Точный адрес и название отеля сообщены дополнительно

Завершение: К рейсу в 8:20 до Стамбула будет организован групповой трансфер в аэропорт Денизли. Если вы вылетаете раньше или позже основного времени отбытия группы, то до аэропорта необходимо будет добраться самостоятельно, мы поможем организовать трансфер (за доплату)