Фантастическая Каппадокия и белоснежное чудо Памуккале

Рассмотреть каменные останцы и подземные города, полюбоваться воздушными шарами и травертинами

Хотите оказаться на другой планете? Едем с нами! 6 дней мы проведём в завораживающей Каппадокии. Будем рассматривать вулканические ландшафты, пещерные церкви и города, изучать древнюю историю. Прокатимся на велосипедах по долине Любви и насладимся видом разноцветных шаров в рассветном небе. Ещё 2 дня будем исследовать Памуккале.

Пофотографируем уникальные террасы, контрастирующие с бирюзой воды, искупаемся в термальных источниках и погрузимся в античную культуру.
Фантастическая Каппадокия и белоснежное чудо Памуккале
Фантастическая Каппадокия и белоснежное чудо Памуккале
Фантастическая Каппадокия и белоснежное чудо Памуккале
Фантастическая Каппадокия и белоснежное чудо Памуккале
Фантастическая Каппадокия и белоснежное чудо Памуккале
Фантастическая Каппадокия и белоснежное чудо Памуккале
Фантастическая Каппадокия и белоснежное чудо Памуккале
Ближайшие даты:
20
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 9 лет. С детьми младше 9 лет — по согласованию с гидом.
Тур подойдёт энергичным туристам, которые могут пройти налегке 10-16 км в день. Путешествие не относится к походам, но требует от участников хорошей физической подготовки. В Каппадокии мы будем проходить до 16 км в день в среднем темпе, без рюкзаков. Отставать от группы нельзя, так как легко потеряться, поэтому просьба оценить свои физические возможности.
В Памуккале поедем на ночном автобусе. Кресла удобные, расстояния для ног между ними достаточно. Дорога займёт 10-11 часов. В пути будут 3 остановки по 20-30 минут.
Для граждан России виза не требуется. Валюта — турецкая лира. Можно взять доллары или евро.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Кайсери, 21:30. С участниками, прибывающими в другое время, встречаемся в отеле Гёреме вечером в 1-й день тура. Точный адрес и название отеля сообщены дополнительно
Завершение: К рейсу в 8:20 до Стамбула будет организован групповой трансфер в аэропорт Денизли. Если вы вылетаете раньше или позже основного времени отбытия группы, то до аэропорта необходимо будет добраться самостоятельно, мы поможем организовать трансфер (за доплату)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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