ежедневно в 20:30

Каппадокия идеальна не только для полетов на воздушном шаре, но и для погружения в турецкую культуру. Наша программа откроет вам танцы, музыку, костюмы и угощения этой страны. Вы увидите танцы живота и с саблями, кружащихся дервишей и свадебные обряды. Послушаете фольклорную музыку и попробуете блюда турецкой кухни. В стоимость также включен трансфер.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Феерия Каппадокии

Наш профессиональный водитель на комфортном автомобиле отвезет вас в город гончаров Аванос: здесь, в ресторане, высеченном в скале, пройдет шоу. Вы займете места — и начнется красочная программа.

Талантливые коллективы покажут вам огненное шоу и танец с саблями, сыграют на турецких барабанах. Особое внимание в программе уделено трем выступлениям. Первое — инсценировка свадебных обрядов: сначала жених продемонстрирует свою красоту, силу и богатство, а после закружит невесту в традиционном танце. Второе — танец дервишей, кружащихся в молитве в своих белоснежных нарядах. И конечно, вы полюбуетесь танцем живота — нежным и агрессивным, страстным и зажигательным.

Кроме того, параллельно с шоу вы насладитесь вкусным турецким ужином, в том числе каппадокийским кебабом, и напитками местного производства.

Организационные детали