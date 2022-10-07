Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Феерия Каппадокии
Наш профессиональный водитель на комфортном автомобиле отвезет вас в город гончаров Аванос: здесь, в ресторане, высеченном в скале, пройдет шоу. Вы займете места — и начнется красочная программа.
Талантливые коллективы покажут вам огненное шоу и танец с саблями, сыграют на турецких барабанах. Особое внимание в программе уделено трем выступлениям. Первое — инсценировка свадебных обрядов: сначала жених продемонстрирует свою красоту, силу и богатство, а после закружит невесту в традиционном танце. Второе — танец дервишей, кружащихся в молитве в своих белоснежных нарядах. И конечно, вы полюбуетесь танцем живота — нежным и агрессивным, страстным и зажигательным.
Кроме того, параллельно с шоу вы насладитесь вкусным турецким ужином, в том числе каппадокийским кебабом, и напитками местного производства.
Организационные детали
Вас ждет индивидуальный трансфер из вашего отеля в Каппадокии и обратно с водителем из нашей команды. Пожалуйста, напишите ваш отель при бронировании.
В ресторане на шоу присутствуют до 400 человек
В стоимость включено: ужин (курица или традиционный каппадокийский кебаб, картофель, закуски, салаты, пахлава, безалкогольные напитки безлимитно, местные вино и пиво), трансфер, страховка
Шоу заканчивается в 23:30, но можно уйти раньше (трансфер будет ждать)
ежедневно в 20:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
С ваших отелях
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмрах — Организатор в Каппадокии
Меня зовут Эмрах. Наша команда уже 8 лет организует и проводит экскурсии в Каппадокии. Наша компания — это агентство с лучшим сервисом и ценой в регионе. Будем рады познакомиться вас с местами притяжения Каппадокии и сделать ваш отдых незабываемым!