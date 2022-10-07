ежедневно в 20:30

Турецкая ночь в Каппадокии

Традиционные танцы, музыка и ужин - развлекательная программа в ресторане-пещере

Каппадокия идеальна не только для полетов на воздушном шаре, но и для погружения в турецкую культуру. Наша программа откроет вам танцы, музыку, костюмы и угощения этой страны. Вы увидите танцы живота и с саблями, кружащихся дервишей и свадебные обряды. Послушаете фольклорную музыку и попробуете блюда турецкой кухни. В стоимость также включен трансфер.
Турецкая ночь в Каппадокии
Турецкая ночь в Каппадокии
Турецкая ночь в Каппадокии
Турецкая ночь в Каппадокии
Турецкая ночь в Каппадокии
Турецкая ночь в Каппадокии
Турецкая ночь в Каппадокии
Турецкая ночь в Каппадокии
Ближайшие даты:
21
сен
22
сен
23
сен
24
сен
25
сен
26
сен
27
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Феерия Каппадокии

Наш профессиональный водитель на комфортном автомобиле отвезет вас в город гончаров Аванос: здесь, в ресторане, высеченном в скале, пройдет шоу. Вы займете места — и начнется красочная программа.

Талантливые коллективы покажут вам огненное шоу и танец с саблями, сыграют на турецких барабанах. Особое внимание в программе уделено трем выступлениям. Первое — инсценировка свадебных обрядов: сначала жених продемонстрирует свою красоту, силу и богатство, а после закружит невесту в традиционном танце. Второе — танец дервишей, кружащихся в молитве в своих белоснежных нарядах. И конечно, вы полюбуетесь танцем живота — нежным и агрессивным, страстным и зажигательным.

Кроме того, параллельно с шоу вы насладитесь вкусным турецким ужином, в том числе каппадокийским кебабом, и напитками местного производства.

Организационные детали

  • Вас ждет индивидуальный трансфер из вашего отеля в Каппадокии и обратно с водителем из нашей команды. Пожалуйста, напишите ваш отель при бронировании.
  • В ресторане на шоу присутствуют до 400 человек
  • В стоимость включено: ужин (курица или традиционный каппадокийский кебаб, картофель, закуски, салаты, пахлава, безалкогольные напитки безлимитно, местные вино и пиво), трансфер, страховка
  • Шоу заканчивается в 23:30, но можно уйти раньше (трансфер будет ждать)

ежедневно в 20:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
С ваших отелях
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

👥Групповые🧒Можно с детьми⚙️НеобычныеВ помещении🍤Гастрономические🪨Пещеры🎈Каппадокия🏡ВыездныеС ужином🎵Музыкальные

Похожие туры в Каппадокии

Турецкое ночное шоу
2 часа
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ertuğrul
Ertuğrul
Нет отзывов
Турецкое ночное шоу
Турецкое ночное шоу освещает танцевальные традиции различных регионов Турции
Трансфер из вашего отеля
49 за 1 человека
Невероятная Каппадокия
5 дней
🚶 Пешая
🚲 На велосипеде
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Невероятная Каппадокия
Нагуляться среди неземных пейзажей, прокатиться на велосипеде по долине Любви и полетать на шаре
Кайсери, аэропорт (ASR) , вечер. Точное время буде...
8 окт
45 000 за 1 человека
Индивидуальная фотосессия в Каппадокии на ранчо
30 минут
🚶 Пешая
Фотопрогулка
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
Нет отзывов
Индивидуальная фотосессия в Каппадокии на ранчо
Хотите привезти из поездки в Каппадокию не только воспоминания
Гереме
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
180 за всё до 4 чел.
Зелёный тур по Каппадокии
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии TurkeyTours
TurkeyTours
5
3 отзыва
Зелёный тур по Каппадокии
В Каппадокию приезжают за сюрреалистическими пейзажами
Ваш отель
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
от 50 за 1 человека
Сокровища Южной Каппадокии
7.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
4.5
17 отзывов
Сокровища Южной Каппадокии
Подземный город, церкви в скалах и византийский монастырь
24 сен
25 сен
26 сен
27 сен
250 за всё до 2 чел.
Основные достопримечательности Каппадокии с личным гидом
8 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Организатор экскурсии TourAltinkum
TourAltinkum
Нет отзывов
Основные достопримечательности Каппадокии с личным гидом
Каппадокия - это регион в центральной части в Турции
Отели Каппадокии
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
100 за 1 человека
Вкус Каппадокии
5 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 12 чел.
Организатор экскурсии TourAltinkum
TourAltinkum
Нет отзывов
Вкус Каппадокии
В провинции Каппадокия помимо невероятных пейзажей
Отели Каппадокии
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
205 за всё до 12 чел.
Красный тур по Каппадокии
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии TurkeyTours
TurkeyTours
4.7
3 отзыва
Красный тур по Каппадокии
Предлагаем вам отправится в увлекательное путешествие по Каппадокии
Ваш отель
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
от 50 за 1 человека
Северная Каппадокия. Поездка в «страну фей»
7.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
4.6
22 отзыва
Северная Каппадокия. Поездка в «страну фей»
Крепость в скале, розовая долина, искусство гончаров, турецкая кухня и невероятные виды
с вашей гостиницы
24 сен
25 сен
26 сен
27 сен
250 за всё до 2 чел.
Подземный мир Каппадокии
8 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 12 чел.
Организатор экскурсии TourAltinkum
TourAltinkum
5
1 отзыв
Подземный мир Каппадокии
Каппадокия славится не только своими знаменитыми Дымоходами
Отели Каппадокии
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
70 за 1 человека
Турецкий Хамам и СПА
1 час
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ertuğrul
Ertuğrul
Нет отзывов
Турецкий Хамам и СПА
Турецкая баня - место, где можно отдохнуть и телом
Трансфер из вашего отеля
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
50 за 1 человека
С ветерком по Каппадокии
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии TourAltinkum
TourAltinkum
Нет отзывов
С ветерком по Каппадокии
Прокатитесь с ветерком по неординарной Долине Любви. Насладитесь небывалой красоты пейзажами этой части Каппадокии
Отели Каппадокии
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
25 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Каппадокии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Каппадокии
ХОРОШО
🧭
ТАМ