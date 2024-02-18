Бухара - сердце Древнего Востока
Индивидуальная экскурсия в Бухаре

Увидеть главные достопримечательности города и посмотреть мини-представление в Кукольном доме

Приглашаем на обзорную экскурсию по сказочной Бухаре! Вы оцените её визитные карточки и услышите множество интересных историй.

О жизни народов Средней Азии в прошлом и настоящем, дворцовых интригах и английских шпионах, дружбе с русским царём и войне с советской властью.
Бухара - сердце Древнего Востока
Бухара - сердце Древнего Востока
Бухара - сердце Древнего Востока
Ближайшие даты:
18
фев
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
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фев
24
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

За 6 часов вы:

  • Полюбуетесь главным архитектурным ансамблем города Пои-Калян
  • Посетите династический мавзолей Саманидов 9-10 веков
  • Оцените могучую крепостную стену, веками защищавшую Бухару от нападений
  • Прикоснётесь к тайнам мавзолея Чашма-Аюб со святым источником
  • Увидите медресе Абдулазиз-Хана — образец классической узбекской архитектуры
  • Побываете на площади Ляби-Хауз с живописным прудом
  • Посмотрите мини-представление в доме Кукол

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт гид Сохиб
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно — около 10$ с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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