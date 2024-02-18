Увидеть главные достопримечательности города и посмотреть мини-представление в Кукольном доме
Приглашаем на обзорную экскурсию по сказочной Бухаре! Вы оцените её визитные карточки и услышите множество интересных историй.
О жизни народов Средней Азии в прошлом и настоящем, дворцовых интригах и английских шпионах, дружбе с русским царём и войне с советской властью.
О жизни народов Средней Азии в прошлом и настоящем, дворцовых интригах и английских шпионах, дружбе с русским царём и войне с советской властью.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
За 6 часов вы:
- Полюбуетесь главным архитектурным ансамблем города Пои-Калян
- Посетите династический мавзолей Саманидов 9-10 веков
- Оцените могучую крепостную стену, веками защищавшую Бухару от нападений
- Прикоснётесь к тайнам мавзолея Чашма-Аюб со святым источником
- Увидите медресе Абдулазиз-Хана — образец классической узбекской архитектуры
- Побываете на площади Ляби-Хауз с живописным прудом
- Посмотрите мини-представление в доме Кукол
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт гид Сохиб
- Входные билеты оплачиваются дополнительно — около 10$ с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Бухаре
Привет, дорогие путешественники! Мы трое несравненных друзей: Евгений из живописного Ташкента, Шоха из волшебного Самарканда и Сохиб из уютной Бухары. С радостью поможем вам погрузиться в мир удивительных историй и культурных особенностей Узбекистана.
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