11 отзывов оставили туристы

Дизайнерский торговый центр Парндорф (Designer Outlet Parndorf)

расположен недалеко от Вены, в нем находятся 150 дизайнерских магазинов в которых представлены 600 брендов, Это подлинный рай для шопоголиков. Женские, мужские и детские фасоны, обувь и принадлежности, белье, часы и драгоценности, одежда для спорта и отдыха, дизайнерские аксессуары и подарки предлагаются на 30−70% ниже обычной розничной цены в прекрасной и стильной атмосфере.

Аутлет построен в «ярмарочном» стиле федеральной земли Бургенланд – эта австрийская душевность оттеняет серьезность собранных здесь брендов. Заниматься шоппингом в Парндорфе вдвойне приятно, ведь банальная охота за вещью превращается в наслаждение от неспешного похода по магазинам. Инфраструктура этой аутлет-деревушки восхищает своей продуманностью.

Посетите мекку шопоголиков всей Центральной Европы – дизайнерский аутлет Парндорф!

Организационные детали: