11 отзывов оставили туристы

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Шоппинг в аутлете Парндорф

4.9
11 отзывов
1000Дорог
1000Дорог – Гид из Будапешта
Отправляйтесь на шоппинг в дизайнерский торговый центр Парндорф, который находится недалеко от Вены.

Здесь вы найдете товары и подарки для себя, родных и друзей на любой вкус.
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  • 👥Групповая
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €48 за человека

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Шоппинг в аутлете Парндорф
Шоппинг в аутлете Парндорф
Дизайнерский торговый центр Парндорф (Designer Outlet Parndorf)
расположен недалеко от Вены, в нем находятся 150 дизайнерских магазинов в которых представлены 600 брендов, Это подлинный рай для шопоголиков. Женские, мужские и детские фасоны, обувь и принадлежности, белье, часы и драгоценности, одежда для спорта и отдыха, дизайнерские аксессуары и подарки предлагаются на 30−70% ниже обычной розничной цены в прекрасной и стильной атмосфере.
Аутлет построен в «ярмарочном» стиле федеральной земли Бургенланд – эта австрийская душевность оттеняет серьезность собранных здесь брендов. Заниматься шоппингом в Парндорфе вдвойне приятно, ведь банальная охота за вещью превращается в наслаждение от неспешного похода по магазинам. Инфраструктура этой аутлет-деревушки восхищает своей продуманностью.
Посетите мекку шопоголиков всей Центральной Европы – дизайнерский аутлет Парндорф!

Организационные детали:

  • Прибытие в Пандорф в 11. 00-11. 30, обратный выезд в 18. 00-18. 30. Просим обратить внимание на то, что время может меняться по усмотрению поставщика услуг.
Что входит
  • Трансфер в дизайнерский аутлет
Что не входит
  • Экскурсионное обслуживание
Начало и место завершения
🚩 Отель The Ritz-Carlton
Шоппинг в аутлете Парндорф
Шоппинг в аутлете Парндорф
Шоппинг в аутлете Парндорф
Шоппинг в аутлете Парндорф

Выберите дату для поездки

  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
1000Дорог
1000Дорог
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11 отзывов оставили туристы

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