11 отзывов оставили туристы

Дизайнерский торговый центр Парндорф (Designer Outlet Parndorf)
расположен недалеко от Вены, в нем находятся 150 дизайнерских магазинов в которых представлены 600 брендов, Это подлинный рай для шопоголиков. Женские, мужские и детские фасоны, обувь и принадлежности, белье, часы и драгоценности, одежда для спорта и отдыха, дизайнерские аксессуары и подарки предлагаются на 30−70% ниже обычной розничной цены в прекрасной и стильной атмосфере.
Аутлет построен в «ярмарочном» стиле федеральной земли Бургенланд – эта австрийская душевность оттеняет серьезность собранных здесь брендов. Заниматься шоппингом в Парндорфе вдвойне приятно, ведь банальная охота за вещью превращается в наслаждение от неспешного похода по магазинам. Инфраструктура этой аутлет-деревушки восхищает своей продуманностью.
Посетите мекку шопоголиков всей Центральной Европы – дизайнерский аутлет Парндорф!
Организационные детали:
- Прибытие в Пандорф в 11. 00-11. 30, обратный выезд в 18. 00-18. 30. Просим обратить внимание на то, что время может меняться по усмотрению поставщика услуг.