Шоколадная фабрика «Fifty Fresh Farms» расположена в пригороде Нячанга. Здесь из вьетнамских какао-бобов делают премиальный шоколад высочайшего качества.

Тур на шоколадную фабрику «Fifty Fresh Farms» будет интересен как детям, так и взрослым. Во время этой поездки вы побываете на мини-плантации какао-деревьев и увидите как растут плоды, из которых делают самое вкусное лакомство на земле.

Далее вы совершите тур по шоколадной фабрике и познакомитесь с различными этапами производства шоколада. Вас также ждет дегустация продукции фабрики – настоящего белого, молочного и нескольких видов темного шоколада, а также нежных трюфелей и конфет с начинкой. Во время этого тура вы своими руками сможете сделать коробку изысканного лакомства и забрать ее домой в качестве подарка.

Журналист New York Times Лоуренс Осборн в статье о шоколаде, попробованном им на одной из вьетнамских фабрик, назвал его «Шоколад, вкуснее которого вы никогда не пробовали». Мы полностью с ним согласны и предлагаем вам убедиться в этом самим.