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Поездка на шоколадную фабрику

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0 отзывов
Спутник Н.
Спутник Н. – Гид из Нячанга
Вкусная и познавательная поездка на шоколадную фабрику Fifty Fresh Farms в пригороде Нячанга.

За три часа вы увидите все стадии приготовления шоколада, от выращивания какао-деревьев до производства.

Попробуете белый, молочный и темный шоколад, а также другие лакомства.

А потом сделаете конфеты своими руками и заберете их в качестве сувениров.

Всю дорогу вас будет сопровождать русскоязычный гид.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🍤Можно и покушать
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $26 за человека

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Поездка на шоколадную фабрику
Поездка на шоколадную фабрику

Что вы увидите

  • Шоколадную фабрику Fifty Fresh Farms
Шоколадная фабрика «Fifty Fresh Farms» расположена в пригороде Нячанга. Здесь из вьетнамских какао-бобов делают премиальный шоколад высочайшего качества.
Тур на шоколадную фабрику «Fifty Fresh Farms» будет интересен как детям, так и взрослым. Во время этой поездки вы побываете на мини-плантации какао-деревьев и увидите как растут плоды, из которых делают самое вкусное лакомство на земле.
Далее вы совершите тур по шоколадной фабрике и познакомитесь с различными этапами производства шоколада. Вас также ждет дегустация продукции фабрики – настоящего белого, молочного и нескольких видов темного шоколада, а также нежных трюфелей и конфет с начинкой. Во время этого тура вы своими руками сможете сделать коробку изысканного лакомства и забрать ее домой в качестве подарка.
Журналист New York Times Лоуренс Осборн в статье о шоколаде, попробованном им на одной из вьетнамских фабрик, назвал его «Шоколад, вкуснее которого вы никогда не пробовали». Мы полностью с ним согласны и предлагаем вам убедиться в этом самим.
Что входит
  • Опытный русский и профессиональный гид
  • Переезд на комфортабельном микроавтобусе от ТЦ Пирамида в Нячанге до фабрики и обратно
  • Холодные и горячие напитки
  • Мастер-класс по приготовлению шоколада
  • Экскурсия по фабрике и дегустация шоколада
  • Все необходимые ингредиенты для заготовки собственного шоколада
  • Подарки от организаторов
Что не входит
  • Трансфер из отдельных отелей:
  • Из отеля Diamond Bay или Amiana - 10$
  • Из отеля Dessole, Camh Ranh Riviera, Mia resort, Fusion и отелей на пляже Бай Зай - 30$
  • Из отелей на пляже Зоклет — 50$
  • Персональные расходы на сувениры
Начало
🚩 ТЦ ПИРАМИДА Фу Донг Парк, ул. Чан Фу, Нячанг
Место завершения
🏁 ТЦ ПИРАМИДА
Поездка на шоколадную фабрику
Поездка на шоколадную фабрику
Поездка на шоколадную фабрику
Поездка на шоколадную фабрику
Поездка на шоколадную фабрику

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Н.
Спутник Н.
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