Армянский народ гордится своим алфавитом. Даже возвел ему памятник. В селе Арташаван, на западном склоне горы Арагац, к 1600-летию создания армянской письменности, был открыт комплекс, включающий в себя 39 букв армянского алфавита, а также памятники великих армянских мыслителей. Все буквы и статуи сделаны из армянского туфа.

Армянский алфавит был собран в 405 году великим ученым и просветителем Св. Месропом Маштоцем, который заложил в алфавите сверхчеловеческие идеи, суть которых Вы, безусловно, узнаете на экскурсии.

В продолжении экскурсии, нас ждет настоящее приключение. Мы отправимся в загадочный монастырь Псалмов или Сагмосаванк, висящий над обрывом.

Над бездной ущелья реки Касах, словно факел на ветру, приютился древний армянский храм Сагмосаванк. По легенде Сагмосаванк основал основоположник христианства в Армении, святой Григорий Просветитель, в IV век н. э. Те, кто не побоится всмотреться в бездну ущелья Касах, увидят самый высокий водопад в Армении.

Но и это еще не всё!

Неподалеку от этого места, на южном склоне величественной горы Арагац, находится крепость с романтичным названием "В облаках" или крепость Амберд. Она находится на скалистом склоне на высоте 2100 метров, с двух сторон защищенная глубокими ущельями. К этой уникальной достопримечательности ведет единственная дорога, проходящая по горным серпантинам, из-за чего зимой крепость становится непреступной. Крепость можно посетить только в теплое время года и только при благоприятных погодных условиях.