Во время нашего путешествия вы не только увидите историческое наследие столицы, но и насладитесь её современной частью.
Мы посетим Нагорный парк, исследуем достопримечательности
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Проживание. Двухместное размещение в 3-, 4-, и 5-звёздочных отелях. Возможно одноместное размещение за доплату, а также бронь дополнительного места.
Питание. В стоимость включены только завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
Прибытие в Баку
Встретим вас в аэропорту Баку и поедем заселяться в отель, где вы отдохнёте после дороги.
Нагорный парк, Бакинский бульвар, «Бакинская Венеция» и достопримечательности Ичери-шехер
Позавтракав, направимся в Нагорный парк, расположенный в западной части города. Полюбуемся панорамой столицы и увидим знаменитые Башни Пламени.
Затем пройдём по Бакинскому бульвару, посетим Площадь государственного флага республики, осмотрим Crystal Hall, Международный центр мугама и Музей ковра.
Далее вас ждёт водная прогулка на гондолах по каналам «Бакинской Венеции». После этого отправимся в старый город — Ичери-шехер. Здесь расположились Дворец ширваншахов, знаменитая Девичья башня, Музей миниатюрных книг и мастерская Али Шамси, куда вы сможете зайти, чтобы познакомиться с творчеством художника.
На улице Низами насладимся архитектурой неоготики, барокко и неоклассицизма, а потом вернёмся в отель.
Музей Ковра, Дом-музей братьев Нобель, Музей искусств Баку и Центр Гейдара Алиева
Сегодня побываем в нескольких увлекательных музеях. Первым делом посетим Музей ковра, где вы сможете увидеть шедевры азербайджанского ковроткачества. Затем заглянем в Дом-музей братьев Нобель, чтобы погрузиться в историю нефтепромышленности страны. После этого направимся в самый большой художественный музей Азербайджана — Музей искусств. В 60 комнатах представлено более 3000 экспонатов.
Завершим экскурсию в Центре Гейдара Алиева. Футуристичное здание спроектировано архитектором Захой Хадид. Внутри вы увидите множество интересных экспозиций.
Далее — свободное время.
Свободный день
Программу этого дня вы сможете составить для себя самостоятельно. Рекомендуем посетить Зелёный базар и закупиться местными вкусностями, отдохнуть в современных торговых центрах или на площади Фонтанов, где находится много кафе, ресторанов и сувенирных лавок.
Окончание тура
В 12:00 вы выселитесь из отеля, и мы доставим вас в аэропорт. Желающие смогут выселиться позже (за дополнительную плату).
До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 3*
|36 233 ₽
|Отель 4*
|39 146 ₽
|В sapphire inn hotel 4*
|49 953 ₽
|Отель 5* или holiday inn 4*
|54 989 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно
- Остальное питание
- Одноместное размещение:
- В 3-звездочном отеле Liman Hotel/Merida Hotel - 53 288 руб. за тур
- В 4-звёздочном отеле Park Way Inn Hotel / Boulevard Side Hotel - 57 200 руб
- В 4-звёздочном отеле Sapphire Inn Hotel - 78 255 руб
- В 5-звёздочном отеле Shirvanshah Hotel/Sapphire City или в отеле Holiday Inn 4* - 87 571 руб
- Дополнительное место:
- В 3-звездочном отеле Liman Hotel/Merida Hotel - 26 364 руб. за тур
- В 4-звёздочном отеле Park Way Inn Hotel / Boulevard Side Hotel - 29 811 руб
- В 4-звёздочном отеле Sapphire Inn Hotel - 37 637 руб
- В 5-звёздочном отеле Shirvanshah Hotel/Sapphire City или в отеле Holiday Inn 4* - 40 525 руб
- Дополнительная ночь (двухместное/одноместное размещение):
- В 3-звездочном отеле Liman Hotel/Merida Hotel - 6428 руб./6149 руб
- В 4-звёздочном отеле Park Way Inn Hotel / Boulevard Side Hotel - 8198 руб./7639 руб
- В 4-звёздочном отеле Sapphire Inn Hotel - 10 434 руб./9223 руб
- В 5-звёздочном отеле Shirvanshah Hotel/Sapphire City или в отеле Holiday Inn 4* - 13 042 руб./12 297 руб