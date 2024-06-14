Позавтракав, направимся в Нагорный парк, расположенный в западной части города. Полюбуемся панорамой столицы и увидим знаменитые Башни Пламени.

Затем пройдём по Бакинскому бульвару, посетим Площадь государственного флага республики, осмотрим Crystal Hall, Международный центр мугама и Музей ковра.

Далее вас ждёт водная прогулка на гондолах по каналам «Бакинской Венеции». После этого отправимся в старый город — Ичери-шехер. Здесь расположились Дворец ширваншахов, знаменитая Девичья башня, Музей миниатюрных книг и мастерская Али Шамси, куда вы сможете зайти, чтобы познакомиться с творчеством художника.

На улице Низами насладимся архитектурой неоготики, барокко и неоклассицизма, а потом вернёмся в отель.