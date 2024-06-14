«Город мой, Баку»: тур-знакомство с главными достопримечательностями столицы

Прокатиться на гондолах по «Малой Венеции» и изучить экспозиции бакинских музеев
Добро пожаловать в Баку — город огней и контрастов.

Во время нашего путешествия вы не только увидите историческое наследие столицы, но и насладитесь её современной частью.

Мы посетим Нагорный парк, исследуем достопримечательности
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Ичери-шехер, заглянем в мастерскую художника Али Шамси и даже побываем в «Италии». Вас ждут Музей ковра и Музей искусств, Центр Гейдара Алиева и Дом-музей братьев Нобель. В свободное время у вас будет возможность закупиться местными товарами на Зелёном рынке.

«Город мой, Баку»: тур-знакомство с главными достопримечательностями столицы
«Город мой, Баку»: тур-знакомство с главными достопримечательностями столицы
«Город мой, Баку»: тур-знакомство с главными достопримечательностями столицы
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Проживание. Двухместное размещение в 3-, 4-, и 5-звёздочных отелях. Возможно одноместное размещение за доплату, а также бронь дополнительного места.

Питание. В стоимость включены только завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Баку

Встретим вас в аэропорту Баку и поедем заселяться в отель, где вы отдохнёте после дороги.

2 день

Нагорный парк, Бакинский бульвар, «Бакинская Венеция» и достопримечательности Ичери-шехер

Позавтракав, направимся в Нагорный парк, расположенный в западной части города. Полюбуемся панорамой столицы и увидим знаменитые Башни Пламени.

Затем пройдём по Бакинскому бульвару, посетим Площадь государственного флага республики, осмотрим Crystal Hall, Международный центр мугама и Музей ковра.

Далее вас ждёт водная прогулка на гондолах по каналам «Бакинской Венеции». После этого отправимся в старый город — Ичери-шехер. Здесь расположились Дворец ширваншахов, знаменитая Девичья башня, Музей миниатюрных книг и мастерская Али Шамси, куда вы сможете зайти, чтобы познакомиться с творчеством художника.

На улице Низами насладимся архитектурой неоготики, барокко и неоклассицизма, а потом вернёмся в отель.

Нагорный парк, Бакинский бульвар, «Бакинская Венеция» и достопримечательности Ичери-шехерНагорный парк, Бакинский бульвар, «Бакинская Венеция» и достопримечательности Ичери-шехерНагорный парк, Бакинский бульвар, «Бакинская Венеция» и достопримечательности Ичери-шехерНагорный парк, Бакинский бульвар, «Бакинская Венеция» и достопримечательности Ичери-шехер
3 день

Музей Ковра, Дом-музей братьев Нобель, Музей искусств Баку и Центр Гейдара Алиева

Сегодня побываем в нескольких увлекательных музеях. Первым делом посетим Музей ковра, где вы сможете увидеть шедевры азербайджанского ковроткачества. Затем заглянем в Дом-музей братьев Нобель, чтобы погрузиться в историю нефтепромышленности страны. После этого направимся в самый большой художественный музей Азербайджана — Музей искусств. В 60 комнатах представлено более 3000 экспонатов.

Завершим экскурсию в Центре Гейдара Алиева. Футуристичное здание спроектировано архитектором Захой Хадид. Внутри вы увидите множество интересных экспозиций.

Далее — свободное время.

Музей Ковра, Дом-музей братьев Нобель, Музей искусств Баку и Центр Гейдара АлиеваМузей Ковра, Дом-музей братьев Нобель, Музей искусств Баку и Центр Гейдара АлиеваМузей Ковра, Дом-музей братьев Нобель, Музей искусств Баку и Центр Гейдара АлиеваМузей Ковра, Дом-музей братьев Нобель, Музей искусств Баку и Центр Гейдара АлиеваМузей Ковра, Дом-музей братьев Нобель, Музей искусств Баку и Центр Гейдара АлиеваМузей Ковра, Дом-музей братьев Нобель, Музей искусств Баку и Центр Гейдара Алиева
4 день

Свободный день

Программу этого дня вы сможете составить для себя самостоятельно. Рекомендуем посетить Зелёный базар и закупиться местными вкусностями, отдохнуть в современных торговых центрах или на площади Фонтанов, где находится много кафе, ресторанов и сувенирных лавок.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Окончание тура

В 12:00 вы выселитесь из отеля, и мы доставим вас в аэропорт. Желающие смогут выселиться позже (за дополнительную плату).

До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 3*36 233 ₽
Отель 4*39 146 ₽
В sapphire inn hotel 4*49 953 ₽
Отель 5* или holiday inn 4*54 989 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Остальное питание
  • Одноместное размещение:
  • В 3-звездочном отеле Liman Hotel/Merida Hotel - 53 288 руб. за тур
  • В 4-звёздочном отеле Park Way Inn Hotel / Boulevard Side Hotel - 57 200 руб
  • В 4-звёздочном отеле Sapphire Inn Hotel - 78 255 руб
  • В 5-звёздочном отеле Shirvanshah Hotel/Sapphire City или в отеле Holiday Inn 4* - 87 571 руб
  • Дополнительное место:
  • В 3-звездочном отеле Liman Hotel/Merida Hotel - 26 364 руб. за тур
  • В 4-звёздочном отеле Park Way Inn Hotel / Boulevard Side Hotel - 29 811 руб
  • В 4-звёздочном отеле Sapphire Inn Hotel - 37 637 руб
  • В 5-звёздочном отеле Shirvanshah Hotel/Sapphire City или в отеле Holiday Inn 4* - 40 525 руб
  • Дополнительная ночь (двухместное/одноместное размещение):
  • В 3-звездочном отеле Liman Hotel/Merida Hotel - 6428 руб./6149 руб
  • В 4-звёздочном отеле Park Way Inn Hotel / Boulevard Side Hotel - 8198 руб./7639 руб
  • В 4-звёздочном отеле Sapphire Inn Hotel - 10 434 руб./9223 руб
  • В 5-звёздочном отеле Shirvanshah Hotel/Sapphire City или в отеле Holiday Inn 4* - 13 042 руб./12 297 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего обартного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Баку

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых5-дневные турыВсе турыМузеиОбзорныеНа гондоле

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