Индивидуальное мини-путешествие по Апшерону: Баку, храм Атешгях, Янардаг и замок Рамана
Пройтись по улицам Старого города, увидеть «Малую Венецию» и погрузиться в быт зороастрийцев
Приглашаем вас в двухдневное путешествие по Апшеронскому полуострову! Вас ждёт обзорная экскурсия по Баку, во время которой вы прогуляетесь по знаменитому Ичери-шехер и увидите Девичью башню, полюбуетесь кусочком Венеции в столице, посетите храм огнепоклонников Атешгях и горящую гору Янардаг. Также мы заглянем в замок Рамана и осмотрим нефтяные скважины.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Проживание. Двухместное размещение в отеле «Rusel Park», 4*.
Фото взяты с сайта отеля.
Питание. В стоимость включены только завтраки в отеле. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
1 день
Приезд в Баку и обзорная экскурсия
Встретим вас в аэропорту Баку и поедем в отель заселяться. После этого отправимся на прогулку по городу. Осмотрим удивительную «Малую Венецию» — систему прогулочных водных каналов. Желающие смогут посетить Музей Ковра, где собрана самая большая коллекция ковров в мире, а также здесь представлены изделия из керамики и металла, ювелирные работы бронзового века.
Далее побываем в Ичери-шехер. Здесь сосредоточены, пожалуй, самые известные памятники архитектуры столицы. Вы увидите Девичью башню и караван-сараи. Именно на улицах старого города проходили съёмки фильма «Бриллиантовая рука».
2 день
Храм Атешгях, замок Рамана, Янардаг и нефтяные скважины
Сегодня посетим храм Атешгях, возведённый последователями зороастризма. После этого осмотрим замок Рамана, построенный в 14 веке по приказу Ширваншахов. Заедем на нефтяные скважины.
Также вы понаблюдаете за пламенем горы Янардаг. Это природные чудо привлекает внимание путешественников со всего мира. Горение легко объясняется химическими процессами, но все-таки эта достопримечательность производит неизгладимое впечатление.
Затем мы доставим вас в аэропорт, где и завершится наш тур. До новых встреч!
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансфер из/до аэропорта
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Экскурсии
Что не входит в цену
Перелёт до Баку и обратно
Обеды и ужины
Входные билеты
Стоимость тура за 1 человека составит $200. Тур состоится при количестве участников от 1 человека
Мы подберём для вас любые комфортные даты
Возможно увеличение количества участников до 20 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гусейн — ваш гид в Баку
Мы команда которая гарантирует вам море эмоций и массу наслаждения.
Я гид бакинец, любящий свою родину.
Обещаем вам показать вам всю красоту нашей стран!