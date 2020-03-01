Обзорные экскурсии в Минске

Что вас ожидает

Главное в Верхнем городе

В историческом сердце Минска вы увидите здание Ратуши и три старинных монастыря: Иезуитский, Базилианский и Бернардинский. Побываете в кафедральных соборах двух конфессий, рассмотрите Гостиный двор и Торговые ряды, увидите старейший белорусский театр и узнаете, где находился Доминиканский монастырь. А также услышите о жизни и творчестве выдающегося поэта Янки Купалы в посвященном ему парке и оцените монументальное здание театра оперы и балета.

Троицкое предместье и остров Мужества

Вы пройдете по тихим улочкам губернского города 19 века и уcлышите, что такое типичная белорусская «корчма» и «друкарня». Кроме того, узнаете о выдающихся писателях, поэтах, художниках и композиторах, чьи жизнь и творчество были связаны с Минском. А на острове Мужества и Скорби посетите мемориал, посвященный Афганской войне, — последней войне «нерушимого» Советского Союза.