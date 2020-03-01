Обзорные экскурсии в Минске

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Посетить знаковые места города и узнать о его богатой истории и современных достижениях

Александр
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Александр – ваш гид
Вы увидите чудом сохранившиеся деревянные здания, познакомитесь с каменным Минском эпохи Великого Княжества и Речи Посполитой, губернским городом Российской империи и белорусской столицей 21 века.

Я расскажу о Минске самое интересное и раскрою его гостеприимный и дружелюбный нрав!
29 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
Можно с детьми
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Минск — путешествие во времени
Минск — путешествие во времени

Что вас ожидает

Главное в Верхнем городе
В историческом сердце Минска вы увидите здание Ратуши и три старинных монастыря: Иезуитский, Базилианский и Бернардинский. Побываете в кафедральных соборах двух конфессий, рассмотрите Гостиный двор и Торговые ряды, увидите старейший белорусский театр и узнаете, где находился Доминиканский монастырь. А также услышите о жизни и творчестве выдающегося поэта Янки Купалы в посвященном ему парке и оцените монументальное здание театра оперы и балета.

Троицкое предместье и остров Мужества
Вы пройдете по тихим улочкам губернского города 19 века и уcлышите, что такое типичная белорусская «корчма» и «друкарня». Кроме того, узнаете о выдающихся писателях, поэтах, художниках и композиторах, чьи жизнь и творчество были связаны с Минском. А на острове Мужества и Скорби посетите мемориал, посвященный Афганской войне, — последней войне «нерушимого» Советского Союза.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов

Минск — путешествие во времени
Минск — путешествие во времени
Минск — путешествие во времени
Минск — путешествие во времени
Минск — путешествие во времени
Минск — путешествие во времени
Минск — путешествие во времени
Минск — путешествие во времени
Минск — путешествие во времени
Минск — путешествие во времени
Минск — путешествие во времени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Здравствуйте, меня зовут Александр. С детства у меня было два увлечения: история и география. Одно из них стало моей основной профессией, другое — хобби. А если их сложить, получаются интересные и запоминающиеся экскурсии по Минску!
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