Вашему вниманию предлагается двухчасовая пешеходная обзорная экскурсия по историческому центру Праги.

Эта экскурсия позволит быстро сориентироваться в городе, узнать о всемирно известных и нетуристических местах, составить целостное представление о Праге, а также отлично провести время и получить ответы из уст местных жителей. Во время экскурсии Вы посетите не только самые знаковые достопримечательности, такие как Староместская площадь, Карлов мост, собор Святого Вита, но также остров Кампу, стену Джона Леннона, Новый Свет, Страговский монастырь, Лорету и многое другое.

Экскурсия проводится по двум маршрутам - условно, красному и синему, которые чередуются через день (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылке в разделе "Дополнительная информация").

Основные достопримечательности на маршрутах.

Красный маршрут проходит через Карлов мост и включает в себя так же такие достопримечательности как: Малостранская площадь, Старый город, Пражские куранты, театр Моцарта, район Нове-Место и Вацлавская площадь.

Синий маршрут посвящен Пражскому граду, Градчанам, району Страгов и включает осмотр таких мест как улица Новый Свет, Собор Святого Вита, Злата Улочка, виноградники Св. Вацлава и многое другое.

Маршруты информационно дополняют друг друга, поэтому, чтобы ничего не упустить, мы рекомендуем заказывать эту экскурсию сразу на два дня, следующие друг за другом.