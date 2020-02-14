Ежедневная пешеходная экскурсия по Праге

Пешеходная

4.8
29 отзывов
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Праге
Ежедневная пешеходная экскурсия по Праге
Ежедневная пешеходная экскурсия по Праге
Ежедневная пешеходная экскурсия по Праге

Что вас ожидает 🤩

  • Староместская площадь
  • Карлов мост
  • Собор Святого Вита
  • Стена Джона Леннона
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Вашему вниманию предлагается двухчасовая пешеходная обзорная экскурсия по историческому центру Праги.

Эта экскурсия позволит быстро сориентироваться в городе, узнать о всемирно известных и нетуристических местах, составить целостное представление о Праге, а также отлично провести время и получить ответы из уст местных жителей. Во время экскурсии Вы посетите не только самые знаковые достопримечательности, такие как Староместская площадь, Карлов мост, собор Святого Вита, но также остров Кампу, стену Джона Леннона, Новый Свет, Страговский монастырь, Лорету и многое другое.

Экскурсия проводится по двум маршрутам - условно, красному и синему, которые чередуются через день (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылке в разделе "Дополнительная информация").

Основные достопримечательности на маршрутах.

Красный маршрут проходит через Карлов мост и включает в себя так же такие достопримечательности как: Малостранская площадь, Старый город, Пражские куранты, театр Моцарта, район Нове-Место и Вацлавская площадь.

Синий маршрут посвящен Пражскому граду, Градчанам, району Страгов и включает осмотр таких мест как улица Новый Свет, Собор Святого Вита, Злата Улочка, виноградники Св. Вацлава и многое другое.

Маршруты информационно дополняют друг друга, поэтому, чтобы ничего не упустить, мы рекомендуем заказывать эту экскурсию сразу на два дня, следующие друг за другом.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения
  • Но наши гиды порекомендуют Вам куда стоит заглянуть самостоятельно позднее. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 15:15

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
4
3
2
1
1
F
14 фев 2020
Были на данной экскурсии с женой. Понравилось обоим. Прагу за 20 лет посещали раз 10. Но с экскурсоводом гуляли впервые. Повезло с погодой, да и отсутствие туристов из Китая было было ощутимо. Экскурсовод Иванна, очень знающая и любящая свою профессию и страну девушка. Она хорошо чувствует слушателей и умело владеет их вниманием. Не смотря на то, что экскурсия обзорная, а читал и слышал о городе я немало, рассказывала она так, что было очень интересно. Чередуя историческую информацию с рассказом о личном отношении чехов к тем или иным событиям и о связи истории и современности. Увлеклась сама и увлекла нас так, что три часа (вместо положенных двух) пролетели незаметно. Подъем на гору Вышеграда мы проделали на трамвае (бесплатно, билетами снабдила Иванна), так что и физически не устали. В общем, экскурсией очень довольны.
Были на данной экскурсии с женой. Понравилось обоим. Прагу за 20 лет посещали раз 10. Но
Р
11 фев 2020
Были на пешеходной обзорной экскурсии по красному маршруту с экскурсоводом Любовью. Показала город, поводила по улочкам и помогла составить о нем первое впечатление. Интересно и подробно рассказывала. Все очень понравилось!
N
4 фев 2020
Добрый день! Хочу поблагодарить нашего экскурсовода Любовь, очень добрая, весёлая, дружелюбная, много и интересно рассказывала нам про Прагу, давала советы. Которые кстати говоря уже используем по полной. Спасибо Вам за эту прогулку!!!!!
Л
16 дек 2019
Прага завораживает своей красотой. Гид Иванна - умничка!!! Никакая непогода не помешает наслаждаться такой красотой!
Ю
9 ноя 2019
Все очень понравилось! Аркадий молодец! Интересно и не утомительно.
И
23 сен 2019
Замечательная экскурсия!
Спасибо!
Л
27 июля 2019
Спасибо Аркадию за экскурсию, динамично, позновательно, увлекательно. Не первый мой визит в Прагу, увидела её по новому благодаря интересному маршруту экскурсии
O
25 апр 2019
Экскурсия очень понравилась, замечательный экскурсовод. Спасибо
В
8 апр 2019
Приятная экскурсия. Здесь можно узнать много нового и интересного.
Для получения общего представления об истории страны очень советую.
Будьте готовы к шоку, ведь здесь рассказывают много чего, что основывается на атеистичности чехов.
I
3 апр 2019
Ходили и по красному и по синему маршрутам. Оба гида очень эрудированы и сильно хорошо знают историю Праги.
М
1 апр 2019
Добрый день. Нашим гидом был Денис - человек увлеченный своим делом и оно доставляет ему удовольствие и соответственно удовольствие от его экскурсии получили и мы. Спасибо. Отрадно было и то, что группа была небольшая и экскурсия получилась почти индивидуальная. Также кроме Праги путешествовали с вами в Риме и нашу дружбу планируем продолжить
С
2 мар 2019
Экскурсия состоялась 19.02.2019. Гид - Аркадий. В доступной и интересной форме рассказал об основных достопримечательностях центра Праги. В спокойной, не суетливой обстановке. Для того, чтобы сориентироваться о месте расположения главных достопримечательностей центра Праги и узнать их историю стоит посетить данную экскурсию.
Ш
2 янв 2019
В целом - хорошая экскурсия. Экскурсовод, Аркадий, хорошо и интересно излагает. Но, главное, он повел нас не по стандартному маршруту, не классическими туристическими тропами. Он рассказывал об архитектуре в целом, зданиях, событиях и людях не так, как изложено в путеводителях. Также стоит отметить, что группа была небольшая, что является несомненным плюсом. Рекомендую.
В
27 ноя 2018
Была на 2-часовых пешеходных экскурсиях 19 и 20 ноября 2018г. с умным,знающим и обаятельным гидом Аркадием. После этих экскурсий прошла самостоятельно по всем знаковым местам уже с определенным багажом информации, посетила все рекомендованные Аркадием места и вспоминала гида с большой благодарностью,поскольку сама я вряд ли бы так быстро разобралась в новом для меня месте. Для тех,кто в Праге впервые,пешеходные экскурсии по Праге-великолепная возможность сориентироваться и получить ценную информацию о достопримечательностях Праги и ее истории. Спасибо!
E
22 окт 2018
Это была хорошая и познавательная экскурсия
Ещё 14 отзывов

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