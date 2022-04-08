Индивидуальная пешеходная экскурсия по Праге

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.

Важно! При себе необходимо иметь QR-код, свидетельствующий о полном курсе вакцинации не старше 12 месяцев или QR-код, подтверждающий перенесение коронавирусной инфекции не старше 6 месяцев.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Праге
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Праге
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Праге
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Праге
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Праге
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Праге
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Праге

Что вас ожидает 🤩

  • Пражский град
  • Собор Святого Вита
  • Старый королевский дворец
  • Базилика Святого Георгия
  • Остров Кампа
  • Карлов мост
  • Староместская площадь
  • Ратуша с астрономическими часами
  • Синагога
  • Вацлавская площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас отправиться на индивидуальную пешеходную экскурсию с профессиональным гидом, чтобы ваше знакомство с одной из самых красивых европейских столиц, Прагой, было действительно интересным и содержательным.

Экскурсия начнется у ворот Пражского Града - резиденции Чешских правителей, которая включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В Пражском Граде расположились Кафедральный собор Святого Вита, Старый королевский дворец и базилику Святого Георгия.

В продолжении программы, мы осмотрим четыре пражских города - Мала страна, Старый город, Еврейский город и Новый Королевский город.

Главной достопримечательностью Малой Страны является остров Кампа, прозванный Пражской Венецией. Остров омывается двумя реками, Влтавой и Чертовкой. Сегодня остров – удивительно приятное зеленое место для отдыха.

Остров Кампа и второй посещаемый город, Старе Место, соединяются Карловым Мостом, опирающимся на 16 мощных арок и украшенным 13 скульптурами. Карлов Мост, пожалуй, самый известный и самый красивый мост Европы.

Старе Место является историческим и красивейшим кварталом Праги. Здесь находится знаменитая Староместская Площадь - сердце города. На Площади возвышается известная Ратуша с астрономическими часами.

Квартал Йозефов (Еврейский город) был назван в честь императора Иосифа II, который поспособствовал уравнению прав евреев. В этом квартале жил загадочный рабби по имени Иегуду бен Бецалеля, создавший по легенде ужасного голема. В Еврейском городе находится самая старая в мире действующая синагога.

Экскурсия закончится в Новом Месте, на Вацлавской Площади, торговом и деловом центре столицы Чехии. Здесь на коне восседает Святой Вацлав, а за его спиной высится огромное здание Национального Музея.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход в музеи и другие платные объекты на маршруте
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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