Полёт над ночной Прагой

Взглянуть на старинный город в сказочном сиянии огней с высоты птичьего полета

Приглашаю вас познакомиться с ночной Прагой с высоты птичьего полёта и по-новому взглянуть на старинный город.

Вас ждут атмосфера таинственности, ночная мгла, растворяющаяся в свете жёлтых тусклых фонарей, и яркая подсветка старинных исторических зданий.

Ощущение сказки не покинет вас ещё долго после приземления.
Полёт над ночной Прагой
Полёт над ночной Прагой
Полёт над ночной Прагой
Полёт над ночной Прагой
Полёт над ночной Прагой

Программа

Вместе с опытным пилотом вы отправитесь открывать для себя те красоты Чехии, которые вам даже и не снились. По приезду на аэродром вас будет ждать самолет с личным пилотом, который покажет красивейшие замки и дворцы.

Маршрут полёта:

  • Роудницкий Дворец — резиденция дворянского рода Лобковицы.
  • Замок Мельник. Важная достопримечательность города Мельник, построен в конце XVI века.
  • Замок Стара Болеслава — где хранится оберег земли Чешской.
  • Город Прага.

Организационные детали

  • Продолжительность полёта: около часа
  • При необходимости вас могут забрать прямо из отеля (дополнительная услуга).

До встречи в облаках.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Михаил
Михаил
Фанат авиации и экстремального спорта. Сертифицированный пилот-инструктор. Имею медицинское образование и чувство юмора:) Полеты организую и провожу в составе команды таких же профессионалов, влюбленных в свое дело. До встречи!
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Праги

🎩Индивидуальные🏙Крыши и панорамы🧒Для детей⚙️Необычные🌃Ночные

Еще несколько похожих предложений в Праге

Прага 100-башенная - индивидуально
Индивидуальная экскурсия
80
за 1-7 чел.
Прага 100-башенная - индивидуально
Старинные башни, звонницы, шпили дворцов, храмов, крепостных ворот
Ежедневно в 10:00
Квест-экскурсия по сказочной Праге
Индивидуальный квест
4.8
65
23
за 1 чел.
Квест-экскурсия по сказочной Праге
Выбирайте квест-экскурсию по Праге, если хотите самостоятельно изучить город
пт-пн 11:00 - 14:00
Прага с высоты
Индивидуальная экскурсия
125
за 1-4 чел.
Прага с высоты
Подняться на самые впечатляющие смотровые города и услышать его удивительные истории
Прага: Старый Город и Новый Город
Индивидуальная экскурсия
5
13
130
за 1-8 чел.
Прага: Старый Город и Новый Город
Знакомство с историей и архитектурой двух районов
Полеты над Прагой вдоль реки Влтава
Индивидуальная экскурсия
5
14
200
за 1-3 чел.
Полеты над Прагой вдоль реки Влтава
Предлагаю вам получить незабываемые впечатления и ощущения на экскурсии на самолете с русским пилотом...
любой день
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
Индивидуальный квест
4.9
202
2ч 30м
23
за 1 чел.
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
Знакомство с городом в игровой форме
Прага глазами местного жителя
Индивидуальная экскурсия
4.7
182
70
60
за 1-12 чел.
Прага глазами местного жителя
Авторский маршрут по секретным уголкам Праги и её главным достопримечательностям
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
4.5
272
15
за 1 чел.
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
Прага - один из самых таинственных городов Европы
Ежедневно в 19:00, с 01 апреля в 20:00
Малая Сторона Праги. Город "маленьких" людей
Индивидуальная экскурсия
5
2
75
за 1-50 чел.
Малая Сторона Праги. Город "маленьких" людей
Я переехала в Прагу из Минска 20 лет назад, и быстро влюбилась в этот городок
Ежедневно
Истории о Праге и о вас — на фотоснимках!
Индивидуальная фото-прогулка
5
2
165
за 1-2 чел.
Истории о Праге и о вас — на фотоснимках!
Открыть город впервые или заново и получить на память сказочные кадры
Астрогеография Праги
Индивидуальная экскурсия
4.3
3
70
за 1-10 чел.
Астрогеография Праги
Погрузиться в астрологию и изучить город как мистический прибор
Спектакль-променад по магической Праге
4.8
33
1ч 30м
20
16
за 1 чел.
Спектакль-променад по магической Праге
Стать участником интерактивного аудио-спектакля в декорациях Старого города!
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00

Михаил проводит ещё 2 экскурсии

Поведи самолёт над Прагой
Индивидуальная экскурсия
5
41
248
224
за 1-3 чел.
Поведи самолёт над Прагой
Стать пилотом на один день и пролететь над красотами средней Чехии и старушкой Прагой!
Романтический полёт для двоих (или троих)
Индивидуальная экскурсия
5
115
284
199
за 1-3 чел.
Романтический полёт для двоих (или троих)
Воздушное путешествие на закате над живописными красотами чешской природы и древних замков
У нас ещё много экскурсий 😎 в Праге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Праге
🇨🇿