Программа
Вместе с опытным пилотом вы отправитесь открывать для себя те красоты Чехии, которые вам даже и не снились. По приезду на аэродром вас будет ждать самолет с личным пилотом, который покажет красивейшие замки и дворцы.
Маршрут полёта:
- Роудницкий Дворец — резиденция дворянского рода Лобковицы.
- Замок Мельник. Важная достопримечательность города Мельник, построен в конце XVI века.
- Замок Стара Болеслава — где хранится оберег земли Чешской.
- Город Прага.
Организационные детали
- Продолжительность полёта: около часа
- При необходимости вас могут забрать прямо из отеля (дополнительная услуга).
До встречи в облаках.