Программа

Вместе с опытным пилотом вы отправитесь открывать для себя те красоты Чехии, которые вам даже и не снились. По приезду на аэродром вас будет ждать самолет с личным пилотом, который покажет красивейшие замки и дворцы.

Маршрут полёта:

Роудницкий Дворец — резиденция дворянского рода Лобковицы.

Замок Мельник. Важная достопримечательность города Мельник, построен в конце XVI века.

века. Замок Стара Болеслава — где хранится оберег земли Чешской.

Город Прага.

Организационные детали

Продолжительность полёта: около часа

При необходимости вас могут забрать прямо из отеля (дополнительная услуга).

До встречи в облаках.