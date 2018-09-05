Прага: тур на сегвее по Пражскому Граду

Откройте для себя район Пражского Града в увлекательном туре на сегвее

4.7
68 отзывов
В группе
до 15 чел.
Откройте для себя район Пражского Града в увлекательном туре на сегвее.

Изучите сам замок и полюбуйтесь собором Святого Вита.

Узнайте темные легенды Средневековья и полюбуйтесь лучшими видами города из Страговского монастыря.
Прага: тур на сегвее по Пражскому Граду
Прага: тур на сегвее по Пражскому Граду
Прага: тур на сегвее по Пражскому Граду
Прага: тур на сегвее по Пражскому Граду
Прага: тур на сегвее по Пражскому Граду
Прага: тур на сегвее по Пражскому Граду
Прага: тур на сегвее по Пражскому Граду
Прага: тур на сегвее по Пражскому Граду
Прага: тур на сегвее по Пражскому Граду

Что вы увидите 🤩

  • Страговский монастырь
  • Вилла Мюллера
  • Пражский Град
  • Башня Далиборка
  • Страговский стадион
  • Собор Святого Вита
  • Парк Макса ван дер Стула
  • Стршешовице
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите район, окружающий Пражский Град
  2. Посетите готический собор Святого Вита, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
  3. Побывайте в Стршешовице, которую называют местным Беверли-Хилз
  4. Оцените церковь Святого Норберта и Страговский монастырь
Познакомьтесь с имперскими памятниками и типичными кварталами района Праги, усеянного археологическими достопримечательностями. Исследуйте административный район города и послушайте темные легенды Средневековья во время 2-часового тура на сегвее. Начните тур с персонального обучения перед посещением великолепного Пражского Града, на территории которого находится собор Святого Вита, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Прокатитесь по улицам и осмотрите площадь Победы и прилегающий к ней район, где находятся посольства и консульства многих стран, Генеральный штаб армии, министерство обороны и управление муниципального района Прага 6, где можно найти следы Первой и Второй мировой войн, и коммунистические здания.
Пройдите через U Hadovky, небольшой переулок с различными скульптурами чешских художников. Побывайте в Стршешовице, которую часто называют местным Беверли-Хиллз, и полюбуйтесь живописными улочками и деревенскими домами. Затем следуйте к церкви Святого Норберта и осмотрите шедевр конструктивизма, Мюллерову виллу. Полюбуйтесь видами, проезжая на сегвее по красивым склонам Бржевнова, и посетите самый большой холм города — Петршин. Там вы найдете комплекс Страговского монастыря, в котором находится пивоварня, чья история уходит корнями в XV век. Прокатитесь через парк Макса ван дер Стула и завершите удивительное путешествие, получив от этого динамичного города море положительных эмоций.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид, говорящий на русском, английском, немецком, испанском, итальянском языках
  • Инструктаж по технике безопасности и тест-драйв под наблюдением в дополнительное время
  • Шлемы
  • Дождевики при необходимости
  • Перчатки зимой
  • Услуги фотографа
  • Неограниченное количество воды и кофе на месте встречи
  • Открытка для вашей коллекции
Что не входит
  • Чаевые по желанию
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
  • Паспорт или удостоверение личности, также принимаются копии
  • Теплая одежда
Не допускаются
  • Обувь на высоком каблуке
  • Домашние животные
Важная информация
  • Трансфер от офиса туроператора до стартовой точки и обратно осуществляется на комфортабельном микроавтобусе
  • Трансфер и время обучения не входит в продолжительность тура. Пожалуйста, дополнительно выделите 30-45 минут для этого тура
  • Шлемы обязательны, туроператор предоставит любые размеры
  • Минимальный вес для участия составляет 35 килограммов
  • Максимальный вес для участия составляет 130 килограммов
  • Минимальный возраст для участия — 7 лет, если ребенок тяжелее минимально допустимого веса
  • Тур не подходит для беременных женщин
  • Пожалуйста, не пейте слишком много перед туром
  • Каждый взрослый участник должен подписать документ об ответственности
  • Рекомендуется одеться по погоде
  • При холодных температурах, слякоти, снеге и льде будут использоваться зимние шины
Ограничения по возрасту
  • К участию не допускаются лица младше 7 лет
Не подходит для следующих категорий людей
  • Дети младше 8 лет
  • Беременные женщины
  • Люди весом менее 35 кг
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 68 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
53
4
9
3
4
2
1
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
5 сен 2018
(Россия)
Спасибо огромное за экскурсию! Были в Праге проездом один день, благодаря этой поездке на скутерах смогли в целом познакомиться с городом. Для одного из нас (девушка с инвалидностью) Кара предложила трехколесный трак, за рулем которого был наш экскурсовод Иван. Исключительная возможность для человека с ограниченными возможностями почувствовать себя полноценным. За это отдельное спасибо! Рекомендуем! Этот сервис есть не только в Праге, но и в Барселоне и Мадриде)
J
25 окт 2019
(Германия)
Eine Abwechslung für die Teenies und auch echt spannend für mich als Mutter und für meinen 82-jährigen Vater! Nach einer kurzen Einführung in die Handhabung der Segways, ging es durch den Stadtteil "Hollywood", wo herrliche Villen stehen und auch einige Botschaften verschiedener Länder. Unser netter Guide Nick kümmerte sich rührend um uns, wenn tatsächlich mal irgendwo etwas klemmte. In den 2 Stunden haben wir eine große Strecke zurückgelegt, die zu Fuß beschwerlich geworden wäre. Außerdem kam der Spaß am Fahren noch dazu, so dass wir dann am Ende gerne noch ein Weilchen länger gefahren wären. Also alles in allem kann ich es nur empfehlen!
A
28 авг 2019
(Германия)
We did switch from Segway to E-Scooter and had a grat tour. It is sooo much fun to drive the E-Scooter (looks like a bike but no pedals).
Since me and my mother were the only ones on this tour, the guide showed us the oarts of town we were most interested in. That was great, thank you again.

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