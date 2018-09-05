Познакомьтесь с имперскими памятниками и типичными кварталами района Праги, усеянного археологическими достопримечательностями. Исследуйте административный район города и послушайте темные легенды Средневековья во время 2-часового тура на сегвее. Начните тур с персонального обучения перед посещением великолепного Пражского Града, на территории которого находится собор Святого Вита, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Прокатитесь по улицам и осмотрите площадь Победы и прилегающий к ней район, где находятся посольства и консульства многих стран, Генеральный штаб армии, министерство обороны и управление муниципального района Прага 6, где можно найти следы Первой и Второй мировой войн, и коммунистические здания.

Пройдите через U Hadovky, небольшой переулок с различными скульптурами чешских художников. Побывайте в Стршешовице, которую часто называют местным Беверли-Хиллз, и полюбуйтесь живописными улочками и деревенскими домами. Затем следуйте к церкви Святого Норберта и осмотрите шедевр конструктивизма, Мюллерову виллу. Полюбуйтесь видами, проезжая на сегвее по красивым склонам Бржевнова, и посетите самый большой холм города — Петршин. Там вы найдете комплекс Страговского монастыря, в котором находится пивоварня, чья история уходит корнями в XV век. Прокатитесь через парк Макса ван дер Стула и завершите удивительное путешествие, получив от этого динамичного города море положительных эмоций.