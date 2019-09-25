3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Винтаж в Праге? Нет ничего благодарнее! Прага создана для винтаж-шоппинга! Так я, почитатель всего ретро и всего необычного ископаемого, как в одежде, так и интерьере, думала, когда переехала в этот город. Да, здесь огромное количество магазинчиков, предлагающих купить вещи с историей на любой вкус, но все не так просто. Чтобы найти правильные места с ценными экземплярами, не затерявшись в многообразии китайского ширпотреба, необходим винтаж-проводник.

Есть два известных направления. Первое — для неискушенных. В центре города в районе Прашна Брана и Тынской церкви много vintage-магазинчиков. Самый известный — Bric a Brac и магазины винтажной одежды The Item и Laly Vintage Clothes. На мой взгляд, цены здесь завышены, хотя при везении купить милую сердцу вещь — можно. Эти места вы без проблем можете посетить самостоятельно.

Второе — для самых смелых. По выходным с 7 утра до 14-00 работает блошиный рынок у метро Kolbenova, Прага 9. Это огромная барахолка, где антиквариата могло бы быть и побольше, зато в избытке китайских уцененных товаров, просроченных продуктов и карманников. Безрадостное и помоечное место, и вопреки логике совсем недешевое. Я туда больше не пойду даже с вами.

Но есть третье — винтаж. Мы предлагаем прогуляться вместе с нами, винтаж-проводниками.Настоящие сокровища разбросаны по всему городу и открываются ценителям в многочисленных частных лавочках. Мы знаем эти места. Здесь можно стать счастливым обладателем уникального предмета чешского ретро: старинных игрушек, кукол и марионеток, книг, шкатулок, ювелирных украшений, домашней утвари, а также старинного ружья, печатной машинки, атрибутики Третьего Рейха, трости, эксклюзивной пивной кружки, и многого-многого другого редкого и красивого добра. При этом в пределах 20-50 евро. Для знатоков можно найти и по-настоящему ценные и дорогие вещи.

Любительницам экстравагантных нарядов, уникальных аксессуаров и прочих безделушек 1920 – 1980 годов мы покажем салоны с винтажной одеждой. При желании, посетим самые лучшие магазинчики подержанной одежды.

Шепните нам ваши мечты, какие вещи заставляют ваше сердце биться быстрее, и мы разработаем для вас индивидуальный маршрут, следуя по которому с нами, вы найдете то самое, что бы это ни было. Если особых предпочтений пока нет, мы устроим вам «обзорную экскурсию» по главным vintage-точкам Праги. Попутно расскажем много интересного про город и покажем самое красивое по дороге.