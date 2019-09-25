3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Чехия
  2. Прага
  3. Экскурсии

  4. Винтаж в Праге

Стать обладателем настоящих винтажных сокровищ с помощью опытных проводников

Анна
Задать вопрос
Анна – ваш гид
Винтаж в Праге? Нет ничего благодарнее! Прага создана для винтаж-шоппинга! Так я, почитатель всего ретро и всего необычного ископаемого, как в одежде, так и интерьере, думала, когда переехала в этот город.

Да, здесь огромное количество магазинчиков, предлагающих купить вещи с историей на любой вкус, но все не так просто.

Чтобы найти правильные места с ценными экземплярами, не затерявшись в многообразии китайского ширпотреба, необходим винтаж-проводник.
65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
Винтаж в Праге
Винтаж в Праге

Есть два известных направления. Первое — для неискушенных. В центре города в районе Прашна Брана и Тынской церкви много vintage-магазинчиков. Самый известный — Bric a Brac и магазины винтажной одежды The Item и Laly Vintage Clothes. На мой взгляд, цены здесь завышены, хотя при везении купить милую сердцу вещь — можно. Эти места вы без проблем можете посетить самостоятельно.

Второе — для самых смелых. По выходным с 7 утра до 14-00 работает блошиный рынок у метро Kolbenova, Прага 9. Это огромная барахолка, где антиквариата могло бы быть и побольше, зато в избытке китайских уцененных товаров, просроченных продуктов и карманников. Безрадостное и помоечное место, и вопреки логике совсем недешевое. Я туда больше не пойду даже с вами.

Но есть третье — винтаж. Мы предлагаем прогуляться вместе с нами, винтаж-проводниками.Настоящие сокровища разбросаны по всему городу и открываются ценителям в многочисленных частных лавочках. Мы знаем эти места. Здесь можно стать счастливым обладателем уникального предмета чешского ретро: старинных игрушек, кукол и марионеток, книг, шкатулок, ювелирных украшений, домашней утвари, а также старинного ружья, печатной машинки, атрибутики Третьего Рейха, трости, эксклюзивной пивной кружки, и многого-многого другого редкого и красивого добра. При этом в пределах 20-50 евро. Для знатоков можно найти и по-настоящему ценные и дорогие вещи.

Любительницам экстравагантных нарядов, уникальных аксессуаров и прочих безделушек 1920 – 1980 годов мы покажем салоны с винтажной одеждой. При желании, посетим самые лучшие магазинчики подержанной одежды.

Шепните нам ваши мечты, какие вещи заставляют ваше сердце биться быстрее, и мы разработаем для вас индивидуальный маршрут, следуя по которому с нами, вы найдете то самое, что бы это ни было. Если особых предпочтений пока нет, мы устроим вам «обзорную экскурсию» по главным vintage-точкам Праги. Попутно расскажем много интересного про город и покажем самое красивое по дороге.

Винтаж в Праге
Винтаж в Праге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Анна
Анна
Мы — Аня и Неон, преподаватель и журналист. В Праге занимаемся организацией корпоративных культурных и «не очень» мероприятий :) Квесты, шуточные пивные марафоны и курсы разговорного английского. Мы не профессиональные гиды, нестандартные прогулки по нетуристическим местам Праги – наше хобби. Поэтому мы не грузим датами и фактам, которые вылетят из головы через 5 минут. Мы делимся тем, что любим и чем интересуемся сами – увлекательными историями про прошлое и настоящее, секретами красоты этого города, а также лучшими гастро и питейными заведениями Праги. Будем вам полезны, если вы не приходите в ужас от одной-другой кружки пива и не шарахаетесь от людей с сигаретой. Отвечаем за противопохмельную безопасность — услуга «Собутыльники», гарантия 100%! А еще помогаем выиграть в лотерею.
Напишите мне

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

25 сентября 2019
Все прошло отлично ребята молодцы.
6 июня 2017
Наша экскурсия получилась совмещенной с экскурсией "Другая Прага" по нашей просьбе. Нам такой формат понравился. Сначала мы обошли небольшие магазины Праги со старинными вещами, а потом уделили внимание самому городу, но не центральной исторической части, а таким районам как Винограды, Жижков, Карлин. Это была очень приятная прогулка, словно с давними друзьями. Аня и Неон неформально рассказывали нам о городе, а параллельно делились полезной информацией и разными лайфхаками, знать которые может только здешний житель. Посещение бара и ресторана в течение прогулки было также очень ее приятной частью. Эта экскурсия больше подойдет тем, кто устал от заученных лекций старорежимных гидов и хочет узнать город в формате свободной прогулки и общения "вопрос-ответ". Конечно, это не значит, что у Анны и Неона не было плана, он был, но при этом они подстраивались под наши желания и потребности. Пожелание - добавить больше структуры и больше информации от самих гидов. В остальном - замечательно! Кстати, сам винтаж и антиквариат в Праге нас не впечатлил. Я бы рекомендовала, если есть интерес к винтажу, также совмещать посещение нескольких (самых интересных) магазинов с экскурсией "Другая Прага". Сама Прага гораздо интересней этих самых магазинов, как и блошиный рынок Колбеново (куда вообще не стоит ездить). Но это отдельная тема. Также хотим сказать спасибо ребятам за то, что были с нами намного больше запланированного времени!
Миша
30 декабря 2014
Короче так, ребята. Cейчас вы читаете описание экскурсий и думаете - идти или нет. Так вот. Бросайте всё и срочно бронируйте. Прогулка с Анной и Неоном - это лучший день в Праге. Я даже не буду расписывать все подробности. Это интересно. весело и легко! Впечатлений - на годы вперед) Strongly recommended!!!

Анна проводит ещё 5 экскурсий

Другая ПрагаДругая ПрагаДругая Прага
65 за экскурсию
4 часа
34 отзыва
Рассмотреть незаметные прелести города и уловить его настоящий дух
Наша прогулка для тех, кто уже посмотрел центральные достопримечательности, но чувствует легкую недосказанность... И неудивительно, потому что все самое интересное и настоящее в Праге видно не сразу. Мы придумали маршрут по трем районам Праги, чтобы вы смогли почувствовать настоящий дух города.
Пивной квест-марафон по ПрагеПивной квест-марафон по ПрагеПивной квест-марафон по Праге
63 за экскурсию
4 часа
Обойти лучшие заведения города, сравнить пиво в каждом из них и решить веселые задания
Узнавать новое и гулять по Праге без пива — скучно, а распивать без культурной программы — стыдно :) Поэтому мы объединили викторину, квест и бар-хоппинг. Вы посетите заведения с лучшим пивом в городе и продегустируете напиток-символ Чехии. А чтобы знакомство с пивом и городом проходило веселей, разбавим марафон интересными задачками!
Квест-прогулка «Прага по-другому»Квест-прогулка «Прага по-другому»Квест-прогулка «Прага по-другому»
65 за экскурсию
3 часа
5 отзывов
Живая Прага без дремучих дат и бесконечных вацлавов
Мы разработали маршрут, который охватывает больше 10 достопримечательностей. Большинство из них – необычные памятники и скульптуры – странные, забавные, несуразные, трогательные и сентиментальные. Это будет веселое и неожиданное приключение по настоящей Праге с ее нетуристическими секретами, в которое можно отправиться даже в одиночку.
Прага: легенды, писатели, книги и их героиПрага: легенды, писатели, книги и их героиПрага: легенды, писатели, книги и их герои
65 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Прогуляться по следам персонажей знаменитых чешских произведений!
Эта экскурсия познакомит вас с похождениями знаменитого солдата Швейка, династией пражских палачей и любопытнейшими традициями Чехии. Мы прогуляемся по местам Праги, связанным как с локациями романа Гашека, так и с историей всей страны, поговорим о том, кто придумал слово «робот», и заглянем в укромные уголки города, куда редко добираются туристы.
Необычные памятники ПрагиНеобычные памятники ПрагиНеобычные памятники Праги
65 за экскурсию
3 часа
5 отзывов
Атмосферная прогулка по самым невероятным скульптурам города
Даже если вы неоднократно бывали в Праге, вы будете удивлены, когда увидите своими глазами, как много необычных и странных памятников и скульптур украшают этот город. Мимо некоторых вы, возможно, проходили, даже не подозревая, какие чудеса прячутся в близлежащем дворике или находятся прямо у вас над головой. Мы приглашаем на свою атмосферную прогулку по самым невероятным скульптурам города.

Необычные маршруты по Праге

Творческая Прага: арт-объекты в историиТворческая Прага: арт-объекты в историиТворческая Прага: арт-объекты в истории
10 за человека
2 часа
Удивиться современным скульптурам и открыть для себя другую сторону города
Что скрывается за помпезными фасадами? Мы прогуляемся секретными закоулками и отыщем необычные памятники. Вы увидите скульптуры скандального автора Давида Черни и экспозицию работ выпускников европейских художественных училищ, а также откроете для себя немало интересных фактов из истории столицы.
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной ПрагеИндивидуальная квест-экскурсия по сказочной ПрагеИндивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
скидка15%
€23
20 за человека
2.5 часа
201 отзыв
Знакомство с городом в игровой форме
Вы уже несколько дней в Праге и вам кажется, что вы обошли ее закоулки вдоль и поперек? Любите головоломки, где нужно решить ребусы, чтобы пройти на следующий уровень? Любите гулять по старым городам с путеводителем в руках и представлять, как оно было когда-то? Тогда вам понравится увлекательная квест-экскурсия по Праге.
Ваш идеальный день в ПрагеВаш идеальный день в ПрагеВаш идеальный день в Праге
125 за экскурсию
4 часа
3 отзыва
Стать с городом на «ты» и услышать интересные именно вам рассказы на фоне главных мест
Эта прогулка — индивидуальная в квадрате, ведь она «скроена» по вашим пожеланиям. Как профессиональный гид, влюбленный в Прагу, я расскажу о ее легендах и тайнах, о прошлом и настоящем — обо всём, что вы хотите узнать. Приготовьтесь к завораживающему путешествию в пространстве и времени на прогулке по Пражскому граду, Малой Стране и Старому городу.
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложенииХмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложенииХмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
скидка20%
€28
23 за экскурсию
3 часа
7 отзывов
Прогуляться по городу, заглянуть в пивницы и разузнать о пиве всё, выполняя задания игры
Мы собрали для вас коллекцию лучших пивных баров чешской столицы. В своем темпе вы посетите каждый из них и, решая загадки квеста, откроете много нового о пивоварении и солодовом напитке. А во время прогулки осмотрите исторические места и необычные памятники и познакомитесь с городом.
Дворы, задворки и подворотни Старого городаДворы, задворки и подворотни Старого городаДворы, задворки и подворотни Старого города
105 за экскурсию
3.5 часа
150 отзывов
Попасть в знакомые места неожиданным путем и по-новому взглянуть на город
Вы уже посмотрели на обе городские площади, восхитились астрономическими часами и святым Вацлавом во всех его ипостасях и даже влезли на какую-нибудь из башен, но все равно испытываете странное чувство, будто чего-то не понимаете про Прагу? Тогда приглашаю на экскурсию по дворам и подворотням!
Еврейский квартал в Праге: герои и легендыЕврейский квартал в Праге: герои и легендыЕврейский квартал в Праге: герои и легенды
19 за человека
2 часа
5 отзывов
Заглянуть в старинные синагоги, увидеть необычные скульптуры и познакомиться с историей общины
Территория бывшего еврейского гетто — одна из самых таинственных частей города, кладезь городских легенд. Вы увидите старинные синагоги, стены которых хранят увидительные истории, и скульптуры лучших мастеров, а также прогуляетесь по старинному кладбищу.

Выбирайте и другие экскурсии в Праге

ГастрономическиеОбзорныеФотосессииКрыши и панорамыЗа городомМузеи и искусствоИстория и архитектураДля детейВ другой городЗимойНа автобусеНеобычные маршрутыМистическая ПрагаПо ВлтавеКрумловНа автомобилеВышеградПражский градДрезденКарловы ВарыМистическая ПрагаСобор святого ВитаСо скидкойСаксонская ШвейцарияВечерниеКвестыКарлов мостПешкомГрупповыеЗамкиПивзаводИндивидуальныеВсеТрансферыНа велосипеде