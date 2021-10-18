Что вас ожидает

Монастырь Морача и парк Биоградская гора

Мы начнем путешествие с Будванской ривьеры: полюбуемся панорамой острова Святого Стефана и проедем по побережью до города Петровац. А потом отправимся в горы! Вы посетите действующий монастырь Морача XIII века и оцените величие отвесных скал, внутри которых проложена наша дорога. А также погуляете по лесу национального парка Биоградская гора, подышите чистым воздухом и насладитесь видами озера.

Парк Дурмитор, перевал Седло и Пивское водохранилище

Проехав через города Колашин и Мойковац, мы окажемся у моста Джурджевича над рекой Тара. Вы узнаете историю его создания, разрушения и восстановления. Кроме того, мы поднимемся по канатной дороге на вершину горы Савин Кук, пройдем вдоль Черного озера и прокатимся по панорамной дороге «Дурмиторский перстень». Преодолеем перевал Седло и взглянем на Пивское водохранилище. На обратном пути я покажу Соленое озеро и симпатичные приморские городки в свете закатных лучей.

Организационные детали