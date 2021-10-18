Фантастический север Черногории

Национальные парки, каньоны, горы, леса и озера на насыщенной авто-пешеходной экскурсии

5
1 отзыв
Север Черногории значительно отличается от побережья по ландшафту, климату и укладу жизни.

Вы побываете в национальных парках Биоградская гора и Дурмитор, заглянете в древний монастырь Морача и подниметесь по канатной дороге на гору Савин Кук.

А еще увидите Пивское водохранилище, Черное озеро и мост Джурджевича.

Раскроете страну по-новому и узнаете о ней много интересного!
Фантастический север Черногории
Фантастический север Черногории
Фантастический север Черногории
Фантастический север Черногории
Фантастический север Черногории
Фантастический север Черногории
Фантастический север Черногории
Фантастический север Черногории
Фантастический север Черногории
Фантастический север Черногории
Фантастический север Черногории

Что вас ожидает

Монастырь Морача и парк Биоградская гора

Мы начнем путешествие с Будванской ривьеры: полюбуемся панорамой острова Святого Стефана и проедем по побережью до города Петровац. А потом отправимся в горы! Вы посетите действующий монастырь Морача XIII века и оцените величие отвесных скал, внутри которых проложена наша дорога. А также погуляете по лесу национального парка Биоградская гора, подышите чистым воздухом и насладитесь видами озера.

Парк Дурмитор, перевал Седло и Пивское водохранилище

Проехав через города Колашин и Мойковац, мы окажемся у моста Джурджевича над рекой Тара. Вы узнаете историю его создания, разрушения и восстановления. Кроме того, мы поднимемся по канатной дороге на вершину горы Савин Кук, пройдем вдоль Черного озера и прокатимся по панорамной дороге «Дурмиторский перстень». Преодолеем перевал Седло и взглянем на Пивское водохранилище. На обратном пути я покажу Соленое озеро и симпатичные приморские городки в свете закатных лучей.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Входные билеты не включены в стоимость: парк Биоградская гора — 3 евро, парк Дурмитор — 3 евро, канатная дорога — 5 евро
  • По желанию можно прокатиться над каньоном реки Тара на зиплайне — 20 евро с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей, я живу и работаю в Черногории с 2012 года, знаю и люблю эту страну. Вместе с командой профессиональных гидов мы с радостью покажем ее самые красивые и интересные места!
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1 реальный отзыв

И
18 окт 2021
Алексей знает все и даже больше. )) Очень интересно. Я буквально влюбилась в страну, где за один день можно увидеть разное время года. Ехали на автомобиле с панорамной крышей по туннелям и серпантину, останавливались полюбоваться красивыми пейзажами. Однозначно советую и экскурсию, и гида.

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