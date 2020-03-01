Евгений проводит ещё 11 экскурсий

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  4. Панорамы Скадарского озера и Вулканический пляж

Колоритные деревеньки, живописные виды, купание на вулканическом пляже в водах Адриатики и море рыбы

Евгений
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Евгений – ваш гид
На несколько часов вы ощутите себя жителем прекрасной Черногории, у которого будет очень насыщенный день: побываете на Скадарском озере и осмотрите завод, где раньше добывали морскую соль, а теперь резвятся дикие птицы.

Вы получите не только эстетическое удовольствие от красот Черногории, но и сможете полакомиться местным уловом, нырнуть в воды адриатического побережья и полежать на вулканическом песке.

Не сомневайтесь, побыть жителем Черногории здорово!
€150
105 за экскурсию
скидка30%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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Панорамы Скадарского озера и Вулканический пляж
Панорамы Скадарского озера и Вулканический пляж

Что вас ожидает

Природные богатства и живописные колоритные деревеньки Черногории
Мы проедем по старой дороге вдоль Скадарского озера, где открываются панорамные виды озера и города Вирпазар. Вы увидите, чем живут местные деревушки, полюбуетесь на город Шкодер с высоты и сделаете панорамные фото на память.
Я познакомлю вас с местным способом ловли — паучьими ловушками из сетей, а час времени мы отведём на то, чтобы понежиться на пляже с вулканическим песком и искупаться в водах Адриатики. Всю мощь производства соли в промышленных масштабах вы ощутите, посетив заброшенную солеварню. Завод уже не функционирует, а бассейны, которые раньше использовали для добычи соли, облюбовали розовые фламинго — сейчас на этой территории находится парк-заповедник, охраняющий разные виды птиц. Завершим экскурсию ужином в самом старом рыбном ресторане на реке Ада Бояна, где я расскажу вам о самом большом нудистском пляже Европы.

Организационные детали

  • Обед в ресторане не входит в стоимость экскурсии
  • Вы забираете меня из Петровца на вашем автомобиле. Если вы путешествуете без машины, я могу организовать транспорт за дополнительную плату.
  • Экскурсия может начаться из любого города Черногории. Пожалуйста, заранее указывайте место/город вашего пребывания и необходимость трансфера
  • Приготовьте купальные принадлежности и питьевую воду, ведь мы заезжаем на пляж
Панорамы Скадарского озера и Вулканический пляж
Панорамы Скадарского озера и Вулканический пляж
Панорамы Скадарского озера и Вулканический пляж
Панорамы Скадарского озера и Вулканический пляж
Панорамы Скадарского озера и Вулканический пляж
Панорамы Скадарского озера и Вулканический пляж
Панорамы Скадарского озера и Вулканический пляж
Панорамы Скадарского озера и Вулканический пляж
Панорамы Скадарского озера и Вулканический пляж
Панорамы Скадарского озера и Вулканический пляж
Панорамы Скадарского озера и Вулканический пляж
Панорамы Скадарского озера и Вулканический пляж
Панорамы Скадарского озера и Вулканический пляж

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Очень люблю Черногорию и считаю ее своим домом. Живу здесь с 2008 г., за это время познал менталитет и свободно владею языком, что позволяет узнавать интересные факты от здешних старожилов. Влился в культуру этой страны и имею друзей среди местных жителей. Путешествовать по Черногории одно удовольствие, с радостью им поделюсь. Организую индивидуальные поездки на авто по интересным местам, монастырям, нацпаркам, архитектурным достояниям, с гибкими условиями и учетом ваших пожеланий и настроения.
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Евгений проводит ещё 11 экскурсий

Открыть ЧерногориюОткрыть ЧерногориюОткрыть Черногорию
140 за экскурсию
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4 отзыва
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Боко-Которский залив — красивейший фьорд СредиземноморьяБоко-Которский залив — красивейший фьорд СредиземноморьяБоко-Которский залив — красивейший фьорд Средиземноморья
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Маршрут этой экскурсии разработан специально для семей с детьми. Вы познакомитесь с самым солнечным городом Черногории, отведаете мороженое в знаменитой местной кондитерской, взглянете на окрестности Требинье со смотровой площадки. Осмотрите главную православную святыню Герцеговины и посетите винодельню. А в завершение вас будут ждать всевозможные виды развлечений в парке Град Сунца, а также дино- и аквапарке.
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из ЧерногорииЭкскурсия в Боснию и Герцеговину из ЧерногорииЭкскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
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Познакомить детей с дружелюбными обитателями контактного зооприемника и отдохнуть у водопада
Главная цель нашего приключения — единственное в Черногории место, где дети и взрослые могут прикоснуться к миру диких животных. Мы отправимся в зооприемник, где свободно прогуливаются ламы и верблюды, павлины и страусы, волки и медвежата, за которыми бережно ухаживают волонтеры. Ребята не только рассмотрят обитателей фермы, но и смогут их погладить и даже угостить лакомствами. А купание в водопаде на реке Циевна станет отличным дополнением к поездке.
Национальный парк «Биоградская гора»Национальный парк «Биоградская гора»Национальный парк «Биоградская гора»
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10 часов
1 отзыв
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Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопадеСкадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопадеСкадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
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Исторические экскурсии в Будве

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