Евгений проводит ещё 11 экскурсий

Что вас ожидает

Природные богатства и живописные колоритные деревеньки Черногории

Мы проедем по старой дороге вдоль Скадарского озера, где открываются панорамные виды озера и города Вирпазар. Вы увидите, чем живут местные деревушки, полюбуетесь на город Шкодер с высоты и сделаете панорамные фото на память.

Я познакомлю вас с местным способом ловли — паучьими ловушками из сетей, а час времени мы отведём на то, чтобы понежиться на пляже с вулканическим песком и искупаться в водах Адриатики. Всю мощь производства соли в промышленных масштабах вы ощутите, посетив заброшенную солеварню. Завод уже не функционирует, а бассейны, которые раньше использовали для добычи соли, облюбовали розовые фламинго — сейчас на этой территории находится парк-заповедник, охраняющий разные виды птиц. Завершим экскурсию ужином в самом старом рыбном ресторане на реке Ада Бояна, где я расскажу вам о самом большом нудистском пляже Европы.