Афины — удивительная картина состоятщая из древнегреческих византийских, оттоманских и неоклассических компонентов, которые сохранились до сих пор. От головокружительных панорам захватывает дух. А современные районы привносят особенное очарование в облик города. Чтобы не потеряться во всем этом многообразии, я предлагаю вам прогуляться 👣 со мной по городу: вы увидите главные объекты современных и древних Афин, пройдете по колоритному старому району, познакомитесь с историей 📖 элитного подразделения пехоты греческой армии — загадочными эвзонами, узнаете, как правильно выбирать местные таверны и закусочные, а также взглянете на окрестности с одной из лучших смотровых площадок города.

Немного об Эвзонах, Олимпийских играх и императорах

Экскурсия начнется возле главного здания Греции — современного Парламента где я расскажу, для кого изначально было построено это здание, здесь вы также увидите смену караула у могилы неизвестного солдата президентской гвардии. Вы увидите президентский дворец и дворец премьер-министра, возле которых встретите знаменитых эвзонов в экзотической военной форме — узнаете, какие функции выполняют эти люди и почему же они так странно одеты. Затем вы прогуляетесь в ботаническом саду — бывшем парке 🌳 королей где услышите истории о королеве Ольге Константиновне из дома Романовых, а также откроете, кого греки считают своим окаменевшим императором. Далее я покажу вам дворец без крыши Запеон, стадион 🏟️ из белого мрамора в форме подковы и руины храма Зевса Олимпийского, где мы поговорим о том, как и с помощью чьих инвестиций возрождались олимпийские игры. Кроме того, я расскажу вам про известный марафон, который финиширует здесь каждый год — может быть, вы захотите стать его участником!

Естественное продолжение Акрополя

Вы осмотрите первые демократические парламенты человечества: холм Пникс и Ареопаг, с которых открывается вид на самое важное место в древней Греции— Агору. С холма Филопапу, где находится памятник посвящённый музам, вы увидите с прекрасного ракурса Акрополь, холм Нимф и Саронический залив. Эта панорамная точка — наиболее удобное место, для того чтобы показать вам, как устроен город 🏙️ и помочь в нём сориентироваться. Здесь же вы узнаете о памятниках Акрополя и о роли богов и мифических царей в истории этого города

Старый район Афин

Вы побываете в районе, который раньше назывался» Божественное соседство». Здесь я покажу вам Анафиотику с очень узкими улочками и маленькими белыми домиками расскажу о застройке и архитектуре, а также о его прошлых и современных обитателях. На прогулке по живописным улочкам Плаки среди домов в неоклассическом стиле я покажу вам первый греческий университет открытый королём Оттоном, византийские церквушки, старинную мечеть, древнеримские постройки — башню ветров и библиотеку Адриана, а также популярные среди местного населения таверны и кафе.

Организационные детали: