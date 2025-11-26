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Афины: прогулка сквозь эпохи древнего города.

5
1 отзыв
Валентина И.
Валентина И. – Гид из Афин
Афины – столица ⭐️ Греции, город 🏙️ Олимпийских игр и Древних Богов.

Современный город сохранил в себе отголоски древнегреческих, византийских, оттоманских и неоклассических культур.

Потеряться во всем этом многообразии легко, но я покажу и расскажу вам, как правильно «читать» Афины и любить их.

Вы увидите главные достопримечательности 🏛️, посмотрите на смену караула, вдохнете аромат цветов ботанического сада и узнаете все об Олимпийских играх!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €99 за экскурсию

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Афины: прогулка сквозь эпохи древнего города.
Афины: прогулка сквозь эпохи древнего города.

Что вы увидите

  • Площадь Синтагма. Президентская гвардия. Дворцы - президента
  • премьер-министра
  • Заппион. Национальный сад. Древние храмы - Зевса Олимпийского
  • Парфенон
  • Гефестион. Монументальный вход в Акрополь. Арку Адриан а
  • Мраморный стадион- Панафинаикос. Панорамные виды на Акрополь
  • Агору и город. Холмы Пникс и Ареопаг. Старый район Плака и скрытый Анафиотика. Площадь Монастирки
Афины — удивительная картина состоятщая из древнегреческих византийских, оттоманских и неоклассических компонентов, которые сохранились до сих пор. От головокружительных панорам захватывает дух. А современные районы привносят особенное очарование в облик города. Чтобы не потеряться во всем этом многообразии, я предлагаю вам прогуляться 👣 со мной по городу: вы увидите главные объекты современных и древних Афин, пройдете по колоритному старому району, познакомитесь с историей 📖 элитного подразделения пехоты греческой армии — загадочными эвзонами, узнаете, как правильно выбирать местные таверны и закусочные, а также взглянете на окрестности с одной из лучших смотровых площадок города.
Немного об Эвзонах, Олимпийских играх и императорах
Экскурсия начнется возле главного здания Греции — современного Парламента где я расскажу, для кого изначально было построено это здание, здесь вы также увидите смену караула у могилы неизвестного солдата президентской гвардии. Вы увидите президентский дворец и дворец премьер-министра, возле которых встретите знаменитых эвзонов в экзотической военной форме — узнаете, какие функции выполняют эти люди и почему же они так странно одеты. Затем вы прогуляетесь в ботаническом саду — бывшем парке 🌳 королей где услышите истории о королеве Ольге Константиновне из дома Романовых, а также откроете, кого греки считают своим окаменевшим императором. Далее я покажу вам дворец без крыши Запеон, стадион 🏟️ из белого мрамора в форме подковы и руины храма Зевса Олимпийского, где мы поговорим о том, как и с помощью чьих инвестиций возрождались олимпийские игры. Кроме того, я расскажу вам про известный марафон, который финиширует здесь каждый год — может быть, вы захотите стать его участником!
Естественное продолжение Акрополя
Вы осмотрите первые демократические парламенты человечества: холм Пникс и Ареопаг, с которых открывается вид на самое важное место в древней Греции— Агору. С холма Филопапу, где находится памятник посвящённый музам, вы увидите с прекрасного ракурса Акрополь, холм Нимф и Саронический залив. Эта панорамная точка — наиболее удобное место, для того чтобы показать вам, как устроен город 🏙️ и помочь в нём сориентироваться. Здесь же вы узнаете о памятниках Акрополя и о роли богов и мифических царей в истории этого города
Старый район Афин
Вы побываете в районе, который раньше назывался» Божественное соседство». Здесь я покажу вам Анафиотику с очень узкими улочками и маленькими белыми домиками расскажу о застройке и архитектуре, а также о его прошлых и современных обитателях. На прогулке по живописным улочкам Плаки среди домов в неоклассическом стиле я покажу вам первый греческий университет открытый королём Оттоном, византийские церквушки, старинную мечеть, древнеримские постройки — башню ветров и библиотеку Адриана, а также популярные среди местного населения таверны и кафе.

Организационные детали:

  • Удобная обувь, экскурсия ⛳ полностью пешеходная.
  • Экскурсия подходит для детей и взрослых.
Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 Площадь Синтагма
Место завершения
🏁 Площадь Монастырки
Афины: прогулка сквозь эпохи древнего города.
Афины: прогулка сквозь эпохи древнего города.
Афины: прогулка сквозь эпохи древнего города.
Афины: прогулка сквозь эпохи древнего города.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Валентина И.
Валентина И.
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