Культурный феномен, историческое явление и важная часть современности страны — всё это о грузинском вине! Знакомиться с ним в теории и на практике вы отправитесь, когда улицы Батуми уютно подсветятся вечерними фонарями. Научитесь воспринимать и различать грузинские вина, получите актуальные знания о Грузии. Три разных заведения и семь образцов вина ждут вас на пути гедониста!

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Описание

Что вас ожидает

Винная прогулка по обаятельному Батуми

Прогуляемся же вместе и посетим три «правильных» места, где наливают «правильное» вино. ’

🍷 Начнем со старейшей винной лавки Батуми. Ей больше 100 лет — безусловно, здесь живут память, культура и яркие личности прошлого (их портреты на стенах).

🍷 Затем гуляем по городу и дегустируем достопримечательности по пути к следующей винной локации. Это современный салон, куда любят заглянуть местные. Здесь, в уютной и демократичной обстановке, состоится наша основная теоретическая часть общения — конечно, в сопровождении бокала вина.

🍷 А что будет дальше, зависит от нашего настроения. Куда мы направимся, что нас ждет? Об этом знает ваш гид, точный и внимательный вне зависимости от количества выпитого вина.

Грузинское вино: узнать и полюбить

Во время дегустаций и прогулок между ними поговорим о вине с разных сторон, как о национальном достоянии и любви.

Когда вообще появилось вино и грузинское в частности;

Откуда берется «янтарное» вино и почему ему не нужна бочка; какое вино «самое» оранжевое;

Кто он, живущий в земле и рождающий вино? Не амфора, не кувшин и уж никак не горшок; почему виноделы одушевляют квеври и даже определяют его характер;

Тайны закулисного виноделия, или что мы все-таки пьем;

От черенка до шашлыка: сок на вино и чурчхелу, листья на долму, мезгу на чачу, и даже сухая лоза послужит на благо;

Сколько пьет грузин и какое вино предпочитает;

Ртвели, Тбилисоба, Гаумарджос! Вы узнаете о самом веселом грузинском празднике и выучите короткий тост:)

Организационные детали