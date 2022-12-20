Путь гедониста: винный тур по Батуми

Дегустации, увлекательные истории и наука любви к грузинскому вину

Культурный феномен, историческое явление и важная часть современности страны — всё это о грузинском вине! Знакомиться с ним в теории и на практике вы отправитесь, когда улицы Батуми уютно подсветятся вечерними фонарями. Научитесь воспринимать и различать грузинские вина, получите актуальные знания о Грузии. Три разных заведения и семь образцов вина ждут вас на пути гедониста!
Путь гедониста: винный тур по Батуми
Путь гедониста: винный тур по Батуми
Путь гедониста: винный тур по Батуми
Путь гедониста: винный тур по Батуми
Путь гедониста: винный тур по Батуми
Путь гедониста: винный тур по Батуми
Путь гедониста: винный тур по Батуми
Путь гедониста: винный тур по Батуми
Путь гедониста: винный тур по Батуми
Путь гедониста: винный тур по Батуми
Путь гедониста: винный тур по Батуми
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Описание

Что вас ожидает

Винная прогулка по обаятельному Батуми

Прогуляемся же вместе и посетим три «правильных» места, где наливают «правильное» вино. ’

🍷 Начнем со старейшей винной лавки Батуми. Ей больше 100 лет — безусловно, здесь живут память, культура и яркие личности прошлого (их портреты на стенах).

🍷 Затем гуляем по городу и дегустируем достопримечательности по пути к следующей винной локации. Это современный салон, куда любят заглянуть местные. Здесь, в уютной и демократичной обстановке, состоится наша основная теоретическая часть общения — конечно, в сопровождении бокала вина.

🍷 А что будет дальше, зависит от нашего настроения. Куда мы направимся, что нас ждет? Об этом знает ваш гид, точный и внимательный вне зависимости от количества выпитого вина.

Грузинское вино: узнать и полюбить

Во время дегустаций и прогулок между ними поговорим о вине с разных сторон, как о национальном достоянии и любви.

  • Когда вообще появилось вино и грузинское в частности;
  • Откуда берется «янтарное» вино и почему ему не нужна бочка; какое вино «самое» оранжевое;
  • Кто он, живущий в земле и рождающий вино? Не амфора, не кувшин и уж никак не горшок; почему виноделы одушевляют квеври и даже определяют его характер;
  • Тайны закулисного виноделия, или что мы все-таки пьем;
  • От черенка до шашлыка: сок на вино и чурчхелу, листья на долму, мезгу на чачу, и даже сухая лоза послужит на благо;
  • Сколько пьет грузин и какое вино предпочитает;
  • Ртвели, Тбилисоба, Гаумарджос! Вы узнаете о самом веселом грузинском празднике и выучите короткий тост:)

Организационные детали

  • Это пешая экскурсия по улицам Старого Батуми. Выбирайте одежду и обувь по погоде, возьмите зонт — тогда никакой дождь не испортит наш праздник.
  • Винные возлияния включены в стоимость, однако, вам может захотеться что-то купить и увезти с собой — на этот случай возьмите деньги и удобные рюкзаки
  • Вино — алкогольный напиток. Пожалуйста, употребляйте ответственно. Перед встречей я рекомендую вам поесть, поскольку в винах содержатся ферменты и кислоты и на голодный желудок пить не комильфо.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Старом Батуми, около Драматического театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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