Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Винная прогулка по обаятельному Батуми
Прогуляемся же вместе и посетим три «правильных» места, где наливают «правильное» вино. ’
🍷 Начнем со старейшей винной лавки Батуми. Ей больше 100 лет — безусловно, здесь живут память, культура и яркие личности прошлого (их портреты на стенах).
🍷 Затем гуляем по городу и дегустируем достопримечательности по пути к следующей винной локации. Это современный салон, куда любят заглянуть местные. Здесь, в уютной и демократичной обстановке, состоится наша основная теоретическая часть общения — конечно, в сопровождении бокала вина.
🍷 А что будет дальше, зависит от нашего настроения. Куда мы направимся, что нас ждет? Об этом знает ваш гид, точный и внимательный вне зависимости от количества выпитого вина.
Грузинское вино: узнать и полюбить
Во время дегустаций и прогулок между ними поговорим о вине с разных сторон, как о национальном достоянии и любви.
Когда вообще появилось вино и грузинское в частности;
Откуда берется «янтарное» вино и почему ему не нужна бочка; какое вино «самое» оранжевое;
Кто он, живущий в земле и рождающий вино? Не амфора, не кувшин и уж никак не горшок; почему виноделы одушевляют квеври и даже определяют его характер;
Тайны закулисного виноделия, или что мы все-таки пьем;
От черенка до шашлыка: сок на вино и чурчхелу, листья на долму, мезгу на чачу, и даже сухая лоза послужит на благо;
Сколько пьет грузин и какое вино предпочитает;
Ртвели, Тбилисоба, Гаумарджос! Вы узнаете о самом веселом грузинском празднике и выучите короткий тост:)
Организационные детали
Это пешая экскурсия по улицам Старого Батуми. Выбирайте одежду и обувь по погоде, возьмите зонт — тогда никакой дождь не испортит наш праздник.
Винные возлияния включены в стоимость, однако, вам может захотеться что-то купить и увезти с собой — на этот случай возьмите деньги и удобные рюкзаки
Вино — алкогольный напиток. Пожалуйста, употребляйте ответственно. Перед встречей я рекомендую вам поесть, поскольку в винах содержатся ферменты и кислоты и на голодный желудок пить не комильфо.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Старом Батуми, около Драматического театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рост — ваш гид в Батуми
Провёл 223 экскурсии для 340 туристов
В детстве мама возила меня в Сочи. Я увидел Кавказ. Это было невероятное впечатление! Оно так и не прошло. Горы стали моим магнитом. А много лет спустя, перебравшись жить на Кавказ, я четко понял — это моё! Я хочу жить здесь! Несколько лет путешествий по Грузии и активного пополнения багажа знаний и впечатлений не прошли даром и когда я сам начал водить людей и рассказывать им о Грузии, мне не единожды говорили: «Рост, это твоё!». А любовь к Тбилиси, который я изучил вдоль и поперек, довершила дело — я принял решение заниматься туризмом в Грузии. Ведь опыт организации туров уже был, а опыт, как говорится, не пропьёшь. Даже в Грузии!