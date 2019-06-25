41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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  3. Древность в камне — храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе

Побывать в сердце грузинского христианства и доисторическом городе, а также посетить музей Сталина

Gegi
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Gegi – ваш гид
«Погружение в прошлое» — не просто метафора, но идея этого увлекательного путешествия.

Вы проследите историю развития грузинского христианства, оказавшись в храмах Мцхеты, осмотрите пещеры древнего жреческого города Уплисцихе и узнаете о жизни Сталина в музее в Гори.

А по дороге насладитесь живописными горными пейзажами и услышите любопытные местные легенды.
80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у места вашего проживания
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У этой экскурсии41 отзыв
4.71
Древность в камне — храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Древность в камне — храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе

Что вас ожидает

Мцхета — «Второй Иерусалим»
Из Тбилиси вы отправитесь в древнюю столицу Грузии — Мцхету. В этом сакральном месте сконцентрировано множество святых и исторически значимых объектов. Вы поднимитесь на вершину горы, чтобы «переместиться» в одну из знаменитых грузинских открыток — храм Джвари, возвышающийся над местом слияния Арагви и Куры. А улочки уютной Мцхеты выведут вас к храму Светицховели, чьи древние стены расскажут о возникновении, развитии и современности грузинского православия.

Уплисцихе — дохристианская Грузия
В древнем скальном Уплисцихе я помогу понять, что стоит за словосочетанием «2000-летний город», расскажу об этапах его расцвета и упадка. Гуляя по руинам былого величия, вы узнаете о назначении пещерных залов, увидите культовые языческие сооружения и разберётесь в многослойной истории грузинской земли.

Музей Сталина в Гори
Живописные дороги приведут вас в Картлийскую долину, где расположен город Гори — малая родина Иосифа Сталина. Вы окажетесь в здании в сталинском готическом стиле, где местный экскурсовод расскажет об этапах жизни Сталина. Вы увидите кабинет вождя, его личные вещи, архивные документы и фотографии, а также личный бронированный железнодорожный вагон Сталина.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Тбилиси.
  • Транспортные расходы включены в стоимость: вы будете путешествовать на комфортабельном седане или минивене с кондиционерами.
  • Билеты в музей Сталина не входят в стоимость (15 лари с человека).
Древность в камне — храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Древность в камне — храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Древность в камне — храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Древность в камне — храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Древность в камне — храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Древность в камне — храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Древность в камне — храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у места вашего проживания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Gegi
Gegi
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Геги, мне 34 года. Я родился и вырос в этой прекрасной стране и уже 2 года занимаюсь экскурсиями и очень люблю эту работу. С удовольствием познакомлю вас с Грузией и грузинскими обычаями!
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41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

25 июня 2019
В целом, поезка нам понравилась. С Геги мы встретились на площади Свободы. Машина комфортабельная, мы очень удобно в ней разместились. Сначала заехали в Мцхету. В Светицховели небольшую экскурсию провела местный гид, затем поднялись в Джвари. После обеда в кафе недалеко от Уплисцихе мы посетили сам пещерный город. Экскурсию провела изумительная экскурсовод Медея, которая заинтересовала и нас, и наших детей, давая им интересные задания и представив экскурсию путешествием во времени. В конце поездки мы заехали в Гори, где мы присоединились к сборной экскурсии на русском языке.
Геги - хороший человек, даст вам много полезных советов.
Но не нужно обманыааться- вы заказываете трансфер. Экскурсовод, гид - это про другое.
21 июня 2019
Были на экскурсии 20 июня 2019. Машина удобная с кондиционером, что важно в жару. На всех точках были экскурсоводы. Ещё и на обед нас свозил в хорошее место. Экскурсию рекомендуем.
14 июня 2019
Экскурсия была отлична. Всё было интересно рассказано и показано.
13 июня 2019
Очень понравилась экскурсия! Геги прекрасно эрудирован, знает множество фактов и легенд. Интереснейший маршрут и замечательный гид. Однозначно рекомендую!
10 июня 2019
Экскурсию проводит настоящий грузинский патриот - Грузин с большой буквы. Наша беседа зачастую уходила за рамки предложенной темы и касалась не самых простых вопросов. Геги оказался на высоте - не увиливал от ответов и не юлил. Я проникся глубоким уважением к нему как к человеку! Сама экскурсия тоже впечатлила, поскольку мы посетили очень красивые места в районе Мцхеты, побывали в пещерах, а также не забыли и про историческую личность - Сталина. Бесспорно рекомендую и саму экскурсию и гида!
29 мая 2019
Отличная экскурсия от человека любящего свою страну и ее историю.
Понравилось:
а) возможность скорректировать маршрут (до поездки, и по ходу);
б) нигде не ограничивали время, не подгоняли и торопили.
28 мая 2019
Добрый день! Были на экскурсии с гидом Георгием. Нам очень понравилось, как он провел экскурсию. Он прекрасно знает историю возникновения христианства в Грузии, у него очень много интереснейшей информации по теме экскурсии. Подход к делу не формальный. По программе экскурсия должна была длиться 7 часов, а он потратил 10. Большое спасибо Леонид за полученное удовольствие!
13 мая 2019
11 мая были на экскурсии с Геги. Наша экскурсия продлилась на 3 часа дольше, чем было заявлено. Нас никто не подгонял, могли насладиться видами. Останавливались пофотографироваться на маковом поле. Информацией гид владеет на 100%. Все очень доступно и интересно. На все дополнительные вопросы мы получили развернутые ответы. Видно, что Геги владеет информациейне толтко в рамках нашей экскурсии. Обычно гид в машине дает информацию и по приезду на место говорит, сколтко есть времени осмотреть достопримечательность. На этой экскурсии все было по-другому. Гид нас сопровождал везде. В храме рассказывал об истории, о людях, которые там были захоронены, об иконах, об архитектуре. После экскурсии о многом хотелось поразмыслить, подумать, возможно, почитать, чтобы узнать больше. Мы остались очень довольны. Спасибо!
12 мая 2019
Экскурсия нам понравилась. Нас было 5 человек "бальзаковского возраста" из Москвы. Машина была большой, чистой и удобной для таких поездок. Единственное нарекание к машине - кондиционер работал, но только на охлаждение (не работала печка ?), а нам, к сожалению, очень не повезло с погодой 04.05.2019. Целый день шел сильный дождь, было очень ветренно и мы сильно промокли :-( Поэтому согреться и просушиться в поездке нам не удалось. Но это не испортило нам впечталение от экскурсии! Хоть и не получилось у нас полностью насладиться прогулкой по прекрасным местам и сделать хорошие фото на память, но все равно, мы увезли с собой массу позитива и впечатлений! Наш гид Геги - отличный водитель (а в такие погодные условия это важно!) , очень приятный и увлеченный своим делом человек. Несмотря на непогоду, он старался, как мог, максимально показать нам запланированный материал экскурсии и заботился о нас. Спасибо ему большое за такое неравнодушие и внимательное отношение к туристам! А в эти места мы обязательно еще вернемся!
10 мая 2019
Наша экскурсия превзошла все ожидания. Мы путешествовали компанией из 3 человек с Геги, что касается организационных моментов, то все было отлично. Геги гибко управлял временем, в результате мы очень многое успели. В музее Сталина мы провели больше часа (там экскурсию проводит сотрудник самого музея), нам это было интересно, хотя для тех, кто не сильно интересуется этими страницами истории, эту часть программы можно сократить. Пещерный город Уплисцихе произвел сильнейшее впечатление, рекомендую как обязательный к посещению, только обязательно брать гида. Геги оказался очень хорошим проводником (опыт путешествий приличный и есть с чем сравнивать). Кроме глубокого знания истории и всего, что относится к непосредственной программе, в нем вы найдете широчайшую эрудицию, способность к осмысленным и глубоким суждениям относительно самых разных сфер и умение очень интересно связывать все в живое и запоминающееся повествование. Очень рекомендую!
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