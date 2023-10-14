Дружеская встреча в винном погребе 17-го века с увлекательными историями и дегустацией
Мы знаем идеальное место, где можно раскрыть все его грани и насладиться им сполна! В секретном винном погребе вы попробуете высококачественное вино и чачу и освоите целый ритуал оценки винного экземпляра. А ещё узнаете о местном виноделии, насладитесь прохладой и отличным настроением.
окт
окт
окт
окт
окт
окт
окт
даты
Описание
Что вас ожидает
История производства грузинского вина насчитывает порядка 8000 лет и наши сомелье расскажут вам удивительные факты о древнем традиционном способе его изготовления. Вы познакомитесь со всеми видами вина, и, надеемся, полюбите их так же, как их любим мы. А ещё у вас будет возможность попробовать нашу огненную чачу, чтобы оценить всё разнообразие любимых грузинских напитков.
Ваша дегустация пройдёт в аутентичном погребе 17-го века. Всего вы продегустируете 9 разновидностей вин и чачу и точно не останетесь разочарованными, ведь у нас представлены не заводские напитки. Все вина нашего погреба — авторские, сделаны маленькими частными винодельнями и выпускаются очень ограниченным тиражом, что позволяет сохранить высокий уровень качества и индивидуальность.
Организационные детали
- До места проведения дегустации вы добираетесь самостоятельно
- После дегустации можно приобрести бутылочку понравившегося вина, заказать доставку в свой город или же просто насладиться другими образцами эксклюзивных напитков (за отдельную плату). Мы принимаем и карты, и наличные.
в понедельник и среду в 19:00, 20:00 и 21:00, во вторник, четверг и субботу в 13:00, 17:00 и 19:00, в пятницу в 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00, в воскресенье в 12:00, 15:00 и 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Коте Абхази
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник и среду в 19:00, 20:00 и 21:00, во вторник, четверг и субботу в 13:00, 17:00 и 19:00, в пятницу в 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00, в воскресенье в 12:00, 15:00 и 18:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.