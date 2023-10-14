Тбилиси известен своим богатым винным наследием. Мы знаем идеальное место, где можно раскрыть все его грани и насладиться им сполна! В секретном винном погребе вы попробуете высококачественное вино и чачу и освоите целый ритуал оценки винного экземпляра. А ещё узнаете о местном виноделии, насладитесь прохладой и отличным настроением.

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Описание

Что вас ожидает

История производства грузинского вина насчитывает порядка 8000 лет и наши сомелье расскажут вам удивительные факты о древнем традиционном способе его изготовления. Вы познакомитесь со всеми видами вина, и, надеемся, полюбите их так же, как их любим мы. А ещё у вас будет возможность попробовать нашу огненную чачу, чтобы оценить всё разнообразие любимых грузинских напитков.

Ваша дегустация пройдёт в аутентичном погребе 17-го века. Всего вы продегустируете 9 разновидностей вин и чачу и точно не останетесь разочарованными, ведь у нас представлены не заводские напитки. Все вина нашего погреба — авторские, сделаны маленькими частными винодельнями и выпускаются очень ограниченным тиражом, что позволяет сохранить высокий уровень качества и индивидуальность.

Организационные детали