Пьём вино в сердце Старого Тбилиси

Дружеская встреча в винном погребе 17-го века с увлекательными историями и дегустацией

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Ответы на вопросы
Тбилиси известен своим богатым винным наследием.

Мы знаем идеальное место, где можно раскрыть все его грани и насладиться им сполна! В секретном винном погребе вы попробуете высококачественное вино и чачу и освоите целый ритуал оценки винного экземпляра. А ещё узнаете о местном виноделии, насладитесь прохладой и отличным настроением.
Пьём вино в сердце Старого Тбилиси
Пьём вино в сердце Старого Тбилиси
Пьём вино в сердце Старого Тбилиси
Пьём вино в сердце Старого Тбилиси
Пьём вино в сердце Старого Тбилиси
Пьём вино в сердце Старого Тбилиси
Ближайшие даты:
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

История производства грузинского вина насчитывает порядка 8000 лет и наши сомелье расскажут вам удивительные факты о древнем традиционном способе его изготовления. Вы познакомитесь со всеми видами вина, и, надеемся, полюбите их так же, как их любим мы. А ещё у вас будет возможность попробовать нашу огненную чачу, чтобы оценить всё разнообразие любимых грузинских напитков.

Ваша дегустация пройдёт в аутентичном погребе 17-го века. Всего вы продегустируете 9 разновидностей вин и чачу и точно не останетесь разочарованными, ведь у нас представлены не заводские напитки. Все вина нашего погреба — авторские, сделаны маленькими частными винодельнями и выпускаются очень ограниченным тиражом, что позволяет сохранить высокий уровень качества и индивидуальность.

Организационные детали

  • До места проведения дегустации вы добираетесь самостоятельно
  • После дегустации можно приобрести бутылочку понравившегося вина, заказать доставку в свой город или же просто насладиться другими образцами эксклюзивных напитков (за отдельную плату). Мы принимаем и карты, и наличные.

в понедельник и среду в 19:00, 20:00 и 21:00, во вторник, четверг и субботу в 13:00, 17:00 и 19:00, в пятницу в 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00, в воскресенье в 12:00, 15:00 и 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Коте Абхази
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 19:00, 20:00 и 21:00, во вторник, четверг и субботу в 13:00, 17:00 и 19:00, в пятницу в 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00, в воскресенье в 12:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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