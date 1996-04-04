29 отзывов оставили туристы

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Экскурсия в Монсеррат по канатной дороге Aeri

4.8
29 отзывов
Виталий и.
Виталий и. – Гид из Барселоны
Экскурсия в Монсеррат по канатной дороге Aeri
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  • 👥Групповая
  • 🗽Самое популярное
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €55 за человека

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Экскурсия в Монсеррат по канатной дороге Aeri
Экскурсия в Монсеррат по канатной дороге Aeri
Приглашаем познакомиться с самым красивым природным парком Каталонии — священной горой Монсеррат. Это важный духовный центр с богатой историей 📖 и уникальной по своей красоте дикой природой.
Мы начнем нашу экскурсию ⛳ на площади Испании, где сядем на пригородный поезд, который привезет нас к подножию горы ⛰️ Монсеррат. Оттуда мы поднимемся на захватывающей дух канатной дороге Аери на высоту 700 м над уровнем моря 🌊. Погуляем по основной территории комплекса, вы узнаете более чем тысячелетнюю историю горы и ее легенды. Посетим горный монастырь, где вы сможете загадать свои самые сокровенные желания перед образом Девы Марии Монсеррат.
Во время обеденного перерыва мы посетим фермерский рынок и продегустируем сыры, вяленый инжир и апельсиновый мед, который изготавливают фермеры окрестностей горы Монсеррат в Барселоне.
Во второй части экскурсии 🧭 мы посетим смотровую площадку у площади Апостолов, а после поднимемся по горной тропе на смотровую площадку Св. Михаила, откуда открывается панорамный вид на монастырь и живописные окрестности у подножия Монтсеррат.
Что входит
  • сопровождение гида
  • посещение базилики монастыря
  • проезд в обе стороны на поезде из центра Барселоны (пл. Испании)
  • дегустация сыров и меда
  • канатная дорога Аэри
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Gran Via de les Corts Catalanes, 373 - 385
Место завершения
🏁 Барселона
Экскурсия в Монсеррат по канатной дороге Aeri
Экскурсия в Монсеррат по канатной дороге Aeri
Экскурсия в Монсеррат по канатной дороге Aeri

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виталий и.
Виталий и.
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29 отзывов оставили туристы

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