29 отзывов оставили туристы

Приглашаем познакомиться с самым красивым природным парком Каталонии — священной горой Монсеррат. Это важный духовный центр с богатой историей 📖 и уникальной по своей красоте дикой природой.

Мы начнем нашу экскурсию ⛳ на площади Испании, где сядем на пригородный поезд, который привезет нас к подножию горы ⛰️ Монсеррат. Оттуда мы поднимемся на захватывающей дух канатной дороге Аери на высоту 700 м над уровнем моря 🌊. Погуляем по основной территории комплекса, вы узнаете более чем тысячелетнюю историю горы и ее легенды. Посетим горный монастырь, где вы сможете загадать свои самые сокровенные желания перед образом Девы Марии Монсеррат.

Во время обеденного перерыва мы посетим фермерский рынок и продегустируем сыры, вяленый инжир и апельсиновый мед, который изготавливают фермеры окрестностей горы Монсеррат в Барселоне.

Во второй части экскурсии 🧭 мы посетим смотровую площадку у площади Апостолов, а после поднимемся по горной тропе на смотровую площадку Св. Михаила, откуда открывается панорамный вид на монастырь и живописные окрестности у подножия Монтсеррат.