20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Гора Монсеррат c её знаменитым бенедиктинским мужским монастырем Санта Мария де Монсеррат находится в 50 км к северо-востоку от Барселоны. Это величайшая святыня Каталонии, её национальный символ. Приглашаю съездить на гору и узнать, какие истории она хранит.

В самом монастыре находится его главное сокровище — чудотворный образ Черной Девы Монсерратской (Моренеты). Эта деревянная статуя романской эпохи превратила это место в центр массового паломничества с древнейших времен.

С горы открывается сказочный завораживающий горный пейзаж с необычными формами скал в виде гигантских острых языков пламени, взметнувшихся к небу, или гигантской перевернутой пилы. Недаром Монсеррат означает «распиленная гора». Согласно преданию, «ангелы пилой золотой разрезали эти вершины». Мы увидим гигантские каменные скульптуры, созданные самой природой 10 миллионов лет назад, которые люди прозвали Монах, Страж, Череп, Мумия, Верблюд, Слон...

Но главной целью нашей поездки все равно будет посещение монастыря Санта Мария де Монсеррат. Каких только исторических событий монастырь не повидал на своем веку, вы узнаете его предания и легенды. Он был основан в конце IX века, когда на горе было построено несколько скитов в связи с чудесным обретением образа Девы Марии. С момента своего основания монастырь стал одним из важных религиозных и культурных центров католического мира. Богатейшая библиотека, насчитывающая около 300 тысяч томов, старейшая на Иберийском полуострове типография, и, наконец, знаменитая певческая школа для мальчиков «Эсколания», одна из самых древних в мире.

За тысячелетнюю историю своего существования архитектура монастыря сменила множество стилей, следы которых мы увидим. XIX век принес много трагических событий в историю монастыря. Поджоги и грабежи наполеоновских войск и секуляризация церковных земель привели к его полному опустошению и разрушению. Во второй половине века началась реконструкция монастыря, продлившаяся около сотни лет. Лучшие каталонские художники, скульпторы и ювелиры работали над созданием великолепных интерьеров, поражающих взоры посетителей.

Однако наша экскурсия была бы не полной без посещения главной святыни монастыря – образа Черной Девы Монсерратской, провозглашенной святой покровительницей Каталонии в 1881 году. Прикоснувшись к правой руке чудотворной статуи, вы можете просить об исцелении от болезни, счастливом замужестве или рождении ребенка. Издавна повелось привозить в монастырь свою невесту перед свадьбой. Как гласит поговорка: «Тот не будет счастливо женат, кто не приведет невесту в Монсеррат».

Обратите внимание, что в стоимость экскурсии не включаются входные билеты и питание. Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле в компании водителя и гида. Бронировать экскурсию необходимо заранее.