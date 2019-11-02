20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Экскурсия к главной святыне Каталонии — история и легенды национального символа

Олег
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Олег – ваш гид
Гора Монсеррат c её знаменитым бенедиктинским мужским монастырем Санта Мария де Монсеррат находится в 50 км к северо-востоку от Барселоны.

Это величайшая святыня Каталонии, её национальный символ.

Приглашаю съездить на гору и узнать, какие истории она хранит.
263 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии20 отзывов
4.95
Гора Монсеррат
Гора Монсеррат

В самом монастыре находится его главное сокровище — чудотворный образ Черной Девы Монсерратской (Моренеты). Эта деревянная статуя романской эпохи превратила это место в центр массового паломничества с древнейших времен.

С горы открывается сказочный завораживающий горный пейзаж с необычными формами скал в виде гигантских острых языков пламени, взметнувшихся к небу, или гигантской перевернутой пилы. Недаром Монсеррат означает «распиленная гора». Согласно преданию, «ангелы пилой золотой разрезали эти вершины». Мы увидим гигантские каменные скульптуры, созданные самой природой 10 миллионов лет назад, которые люди прозвали Монах, Страж, Череп, Мумия, Верблюд, Слон...

Но главной целью нашей поездки все равно будет посещение монастыря Санта Мария де Монсеррат. Каких только исторических событий монастырь не повидал на своем веку, вы узнаете его предания и легенды. Он был основан в конце IX века, когда на горе было построено несколько скитов в связи с чудесным обретением образа Девы Марии. С момента своего основания монастырь стал одним из важных религиозных и культурных центров католического мира. Богатейшая библиотека, насчитывающая около 300 тысяч томов, старейшая на Иберийском полуострове типография, и, наконец, знаменитая певческая школа для мальчиков «Эсколания», одна из самых древних в мире.

За тысячелетнюю историю своего существования архитектура монастыря сменила множество стилей, следы которых мы увидим. XIX век принес много трагических событий в историю монастыря. Поджоги и грабежи наполеоновских войск и секуляризация церковных земель привели к его полному опустошению и разрушению. Во второй половине века началась реконструкция монастыря, продлившаяся около сотни лет. Лучшие каталонские художники, скульпторы и ювелиры работали над созданием великолепных интерьеров, поражающих взоры посетителей.

Однако наша экскурсия была бы не полной без посещения главной святыни монастыря – образа Черной Девы Монсерратской, провозглашенной святой покровительницей Каталонии в 1881 году. Прикоснувшись к правой руке чудотворной статуи, вы можете просить об исцелении от болезни, счастливом замужестве или рождении ребенка. Издавна повелось привозить в монастырь свою невесту перед свадьбой. Как гласит поговорка: «Тот не будет счастливо женат, кто не приведет невесту в Монсеррат».

Обратите внимание, что в стоимость экскурсии не включаются входные билеты и питание. Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле в компании водителя и гида. Бронировать экскурсию необходимо заранее.

Гора Монсеррат
Гора Монсеррат
Гора Монсеррат
Гора Монсеррат
Гора Монсеррат
Гора Монсеррат
Гора Монсеррат
Гора Монсеррат
Гора Монсеррат
Гора Монсеррат
Гора Монсеррат

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олег
Олег
Я один из русских лицензированных гидов в Барселоне. Профессиональный историк, выпускник сразу двух исторических факультетов – Санкт-Петербургского Государственного Университета (Россия) и Таррагонского Государственного Университета (Испания). С 2006 года я - лицензированный гид. Свои экскурсии я делаю не только по разным уголкам Барселоны, но и по самым интересным местам Каталонии, причем это всегда индивидуальные туры и передвигаться вы будете на комфортабельном автомобиле, а значит, сможете остановиться или завернуть в место интересное в первую очередь Вам. Знакомьтесь с Каталонией и Барселоной в компании профессионала!
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 ноября 2019
Спасибо большое за экскурсии и прекрасные впечатления о Барселоне!!! На гору Монсеррат экскурсию проводил Олег. Профессионально, грамотно и интересно!!! От всей души желаю Вам процветания, много гостей и успехов в Вашей деятельности!!!
15 октября 2019
Экскурсия нам очень понравилась. Олег очень хороший гид и профессионал своего дела. Рассказал всё о Монсеррат и даже больше ( о Барселоне, о жизни в Испании, истории страны, политике, кухне и т.д) посоветовал нам отличные рестораны в городе. Однозначно советую данного гида и экскурсию.
27 августа 2019
Рекомендую данную экскурсию всем желающим увидеть Монсеррат и познакомиться с историей монастыря!
Артур
2 июля 2019
Экскурсия на гору Монсерат очень понравилась. Мы люди не молодые, поэтому поездка на гору на автомобиле очень была к стати. В особенности для тех, из нашего возраста, кто первый раз в Барселоне и стеснён во времени, чтобы разобраться с местной транспортной системой. Гид Олег Коваль (Олег, большой привет 👋) очень интересно всё рассказал и показал. Видно, что влюблён в Барселону и вообще в Испанию и предмет знает отменно. Ответил на все, интересующие нас, вопросы. Олег заехал за нами в отель в 08:30, и как оказалось, это было правильное решение, так как мы прибыли на гору раньше всех основных туристических групп.
Всё очень понравилось! Всем рекомендуем.
19 февраля 2019
Отличная экскурсия все понятно и интересно рассказано .
17 февраля 2019
Большое спасибо Олегу,отличная экскурсия, очень эрудированный человек и комфортный в общении. Все во время, без каких либо проблем. Монтсеррат - это супер энергетическое место - рекомендуем его увидеть вместе с Олегом.
11 ноября 2018
Хотим выразить огромную благодарность Олегу! Самые положительные (с большим знаком "+") эмоции, отдохнули душой (пусть это только наше субъективное мнение). Нам даже показалось, что с погодой нам повезло в том числе благодаря Олегу :).
Организация - на высшем уровне - Гид с полной ответственностью подходит к транспорту, к времени экскурсии (когда лучше выехать, что бы выиграть место на парковке, попасть в "ключевые" места (потому что, допускают на просмотр тоже по расписанию) и т.д.). 5 часов пролетели как один миг. Мы узнали много нового об истории региона (что-то даже вспомнили). Обратите внимание, что Вы слушаете не заученные постулаты, а много интересных трактовок и фактов, к которым есть разные мнения. Гид готов ответить на все Ваши вопросы и развить беседу в том направлении, которые Вас заинтересует (разумеется в рамках тематики экскурсии). После такой встречи хочется вернуться домой и порыться в исторических очерках, что-то уточнить, что-то вспомнить (наверное это правильный эффект).
Мы не попали на "Хор мальчиков", но нисколько об этом не пожалели. Мы попали на начало службы, перед которой служитель разучивал с прихожанами часть песнопений. Поверьте это незабываемое впечатление.
Рекомендовать Гида - конечно будем на 100%. Надеемся, если предоставиться в дальнейшем такая возможность (не имеем возможность долгосрочного планирования) попасть и на другие экскурсии Олега.
25 сентября 2018
МЫ просто счастливы , что с нами на горе Монсеррат был именно ОЛЕГ .Очень профессиональный гид. Рекомендуем всем. Очень увлекательный рассказ .Пять часов пролетели как один миг.Но запомним его надолго. Спасибо !!!
16 июня 2018
Гора Монсеррат красивое место! Экскурсия прошла замечательно! Комфортно, познавательно! Олег высокультурный, образованный, приятный собеседник! Спасибо! Рекомендую всем!
2 июня 2018
Экскурсия, прошла замечательно!
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