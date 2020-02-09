11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Самые фотогеничные уголки Барселоны

Маршрут инста-прогулки пройдет по знаковым местам, без которых невозможно

представить Барселону. Вы пройдете по таинственному и сумрачному Готическому кварталу, заглянете в сказочный район ремесленников — Борн, затеряетесь в паутине старинных улиц и побродите среди величественных зданий. В поисках лучших ракурсов сеньориты Барселоны мы обойдем важнейшие достопримечательности каталонской столицы и её потайные, но не менее характерные уголки.

Профессиональная фотосессия и советы по съемке

Улицы Барселоны просто созданы для атмосферных и сочных фотосессий — в этом вы убедитесь во время нашего профессионального фототура. Мы затронем основы позирования, а также поговорим о композиции и работе со светом тем, кто предпочитает фотографировать самостоятельно. В результате вы получите яркие и интересные снимки, которые не только украсят фотоальбом и ленту в инстаграм, но и станут прекрасным воспоминанием о Барселоне.

Кому подойдет прогулка

Инстатур придется по душе всем, кто любит фотографировать и фотографироваться, ведет инстаграм и хочет научиться делать выверенные кадры.