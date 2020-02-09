11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Исследовать старые кварталы с профессиональным фотографом и пополнить ленту яркими снимками!

Артем
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Артем – экскурсионное агентство
Если вы хотите привезти из Барселоны не только вино и хамон, но и яркие фотоснимки – этот инстатур для вас! За пару часов вы обойдете самые фотогеничные локации столицы Каталонии, найдете оригинальные ракурсы Готического квартала и района Борн, получите полезные советы и лайфхаки от профессионального фотографа.

А после прогулки на память останутся чудесные снимки в лучших декорациях сеньориты Барселоны.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь Каталонии
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У этой экскурсии11 отзывов
5
Инста-прогулка по Барселоне
Инста-прогулка по Барселоне

Что вас ожидает

Самые фотогеничные уголки Барселоны
Маршрут инста-прогулки пройдет по знаковым местам, без которых невозможно
представить Барселону. Вы пройдете по таинственному и сумрачному Готическому кварталу, заглянете в сказочный район ремесленников — Борн, затеряетесь в паутине старинных улиц и побродите среди величественных зданий. В поисках лучших ракурсов сеньориты Барселоны мы обойдем важнейшие достопримечательности каталонской столицы и её потайные, но не менее характерные уголки.

Профессиональная фотосессия и советы по съемке
Улицы Барселоны просто созданы для атмосферных и сочных фотосессий — в этом вы убедитесь во время нашего профессионального фототура. Мы затронем основы позирования, а также поговорим о композиции и работе со светом тем, кто предпочитает фотографировать самостоятельно. В результате вы получите яркие и интересные снимки, которые не только украсят фотоальбом и ленту в инстаграм, но и станут прекрасным воспоминанием о Барселоне.

Кому подойдет прогулка

Инстатур придется по душе всем, кто любит фотографировать и фотографироваться, ведет инстаграм и хочет научиться делать выверенные кадры.

Организационные детали

  • В течение 48 часов после нашего инстатура вы получите на почту ссылку с самыми удачными фотографиями.
  • Инста-прогулку также можно заказать в индивидуальном формате: стоимость в этом случае будет 150 евро.
  • Экскурсия проведу я или другой гид из нашей команды.
Инста-прогулка по Барселоне
Инста-прогулка по Барселоне
Инста-прогулка по Барселоне
Инста-прогулка по Барселоне
Инста-прогулка по Барселоне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Площадь Каталонии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Артем
Артем
Моя команда покажет вам ту Барселону, о которой вы мечтали. Все наши предложения построены таким образом, чтобы вы получили максимальную отдачу за минимально потраченное время (и деньги). С нами весело, увлекательно и интересно! Ждем вас, до встречи ;)
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 февраля 2020
Мы с дочкой заказали эту экскурсию за месяц до поездки, но в последний момент чуть не отказались - уже устали слегка, да и сами много фотографий сделали. Как же хорошо, что мы все же пошли - это не просто экскурсия или фотосессия, это действительно прогулка по прекрасному городу с замечательным позитивным человеком! Фотограф Катя не просто профессионал, который знает как снять красиво, она по-настоящему любит своё дело и этот город, и Барселона отвечает ей взаимностью - все задуманные кадры получились на славу! По пути мы зашли в храм, выпили кофе и даже сделали несколько покупок ))) И рекомендованный Катей ресторан тоже оказался выше всяких похвал! Фотографии получили через пару дней, глядя на них, будем вспоминать этот замечательный день с удовольствием! Спасибо тебе, Катя!
Александра
22 октября 2019
Спасибо большое Кате за прогулку! Фотографии получились просто огонь!! Никогда не снимала Барселону в таком ракурсе, да что там - никогда даже не видела тех мест куда водила меня Катя!! Было так легко, весело и непринужденно - 2 часа пролетели как один миг! Супер удачные ракурсы, учтены все мои пожелания, я получила массу позитива от Кати и просто непревзойдённые фото!! Очень рекомендую Катю как фотографа!
30 марта 2019
Ещё не получила фотографии, но абсолютно уверена в успехе и очень довольна - прогулка была очень приятная. Фотограф Алина - удивительная, интересная и увлечённая путешествиями девушка. С ней очень приятно поговорить и было очень комфортно ей позировать. Хорошо контролирует ситуацию и полна идей. Я очень довольна! С удовольствием обращусь вновь! Большое спасибо и всего самого наилучшего.
30 марта 2019
Все было отлично.Очень веселая и коомуникабельная девушка Катя.Получили,то что ожидали.
10 марта 2019
Понравилось всё! Мне повезло, я была одна, за такую стоимость- индивидуальная фотосессия! Екатерина очень позитивный и отзывчивый человек. Легкий и интересный собеседник, время пролетело незаметно. Рекомендую всем, не только тем, кто путешествует один, но и парам и семьям, останется очень красивая и профессиональная память!
10 марта 2019
Мне очень повезло с инста прогулкой по Барселоне. По каким то причинам моя экскурсия была поставлена на день позже. Компания отлично вышла из ситуации. Через час моя прогулка началась. Мы были вдвоем с Алиной. Прекрасный человек и собеседник. Время пролетело незаметно и даже было жаль расставаться.
17 февраля 2019
Я в восторге от вчерашней прогулки с очаровательной Екатериной. Катя открытый и очень жизнерадостный человек, заряжающий позитивом буквально все и всех вокруг. Я не считаю себя фотогеничной, но Кате, на мой взгляд, удалось невозможное. Снимки получились очень живые и естественные. Катя, безусловно, профессионал, который тонко чувствует свет, великолепно умеет "поймать момент", передать эмоции. У нее полным-полно творческих идей и собственный неповторимый стиль. В результате, чудесные фото и море положительных эмоций. Огромное спасибо Катюше!
26 января 2019
Алина просто восхитительный человек и фотограф!!! Обязательно рекомендую!!
Светлана
28 ноября 2018
Фото-прогулка мне очень понравилась. Экскурсию вела фотограф Катя - интересная, приятная и дружелюбная девушка, с которой было здорово пообщаться. Она показала и рассказала немного про места, музеи и соборы в центре Барселоны, в старом городе. Рассказывала как вставать и как поворачиваться для удачного ракурса на фотках. Много фотографировала на улочках, на набережной, и на фоне других классных видов. Получилось много ярких, крутых и живых фотографий, я даже не ожидала, что в результате будет столько красочных и прикольных фото, прочитанных атмосферой Барселоны и солнцем. Очень советую, было очень круто!! И спасибо Кате за классно проведенное время и много крутых фоток!! :-)
26 ноября 2018
Это был субботний день поздней осени в Барселоне. Накануне без перерыва шел дождь, и мы очень переживали, что и инста-прогулку придется проводить в сырости. Но нам позвонила Алина, наш гид, и заверила, что все пройдет здорово, будет солнце и много-много сочных фото. Уж не знаем, как Алиночка поддерживает связь с небесной канцелярией, но все получилось именно так, как она и пообещала. Мы оплатили экскурсию как групповую, по факту нас было трое, и прогулка получилась с максимальным индивидуальным подходом. Наш гид легко смогла настроить каждого на нужную волну, мы послушно и с удовольствием выполняли ее советы - поворачивались, кружились, замирали, прыгали, "взлетали", и даже зависали в воздухе... В результате, поймали и нужный свет, и ракурсы. Теперь у нас будет толстенный альбом с потрясающими фотографиями, и назовем мы его "Катя, Света, Барселона".
И в качестве послесловия... Так получилось, что наше пребывание в Барселоне было омрачено некоторыми печальными событиями (они случились через несколько дней после инста-прогулки). И одним из тех, кто пришел нам на помощь в чужой стране, оказалась Алина. За что ей - большое человеческое спасибо!!!
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