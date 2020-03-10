6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Каталонские крепости: Бесалу, Рупит и Кастельфольит-де-ла-Рока

Путешествие по городам-фортам, где пьют кофе над обрывом и ходят по лаве среди средневековых стен

Юлиан
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Юлиан – ваш гид
Вы окинете взглядом крепостные стены Жироны, ещё осознавая, в каком столетии находитесь, а после потеряетесь во времени.

Каталонские твердыни переместят в эпоху рыцарей и замков, ведьм и деяний испанской инквизиции.

В течение нескольких часов вы окажетесь на улице на краю утёса, прогуляетесь по дорожкам из застывшей лавы, войдёте в средневековый город через ворота над рвом и погрузитесь в остросюжетную каталонскую историю.
300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча Отель туристов.
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Каталонские крепости: Бесалу, Рупит и Кастельфольит-де-ла-Рока
Каталонские крепости: Бесалу, Рупит и Кастельфольит-де-ла-Рока

Что вас ожидает

Жирона — укреплённая Каталония в миниатюре
Наше путешествие начнётся с Жироны, где сохранились остатки римской крепости Форса-Велья. Вдоль мощных стен старых кварталов Жироны по обе стороны от Археологической дороги цветут сады, а сторожевые башни напоминают о том, что это всё же бывший форт. Я расскажу, почему на территории Каталонии когда-то оказалось так много укрепительных сооружений. Вдохновившись первыми впечатлениями, мы продолжим путь в сторону Бесалу.

Очарование средневекового Бесалу
Чтобы попасть в городок X века, вы пройдёте по Романскому мосту из семи каменных арок, перекинутому через реку Флувия. И сразу же переместитесь в другое время — окажетесь в рыцарской крепости, где все мостовые вымощены булыжником, а извилистые улочки огибают старинные храмы: бывший бенедиктинский монастырь и католическую церковь. В Бесалу сохранилась древняя синагога, еврейские бани и больница Святого Юлиана XIV века. Вы попробуете местный ликёр ратафия — его настаивают на орехах, травах и специях — и, если захотите, попадёте на дегустацию в музей сыра и копчёностей или рассмотрите что-нибудь под микроскопом в музее миниатюр.

Кофе над пропастью и лава на улицах
Если Бесалу красивый и интересный городок, то Кастельфольит-де-ла-Рока — удивительный и странный. Он расположен на высоком утёсе шириной до 100 метров. По его узким улицам тесно даже ходить пешком, а местные жители умудряются проезжать тут на машине. Вы заметите, как беспечно относятся к высоте скалы местные, попивая кофе у себя на балконах прямо над обрывом. А после отправимся в необычную деревушку — Рупит, где живёт около 300 человек. Вам представится шанс пройти по вулканической лаве — когда-то она залила улочки Рупита и стала местным «асфальтом» — и узнать истории о том, как во время инквизиции здесь сжигали ведьм и еретиков.

Также в рамках экскурсии вас ждут ещё два зрелищных сюрприза.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии указана за 2 человек. Если вас 3 или 4, за каждого дополнительного участника доплата 20 евро. Если вас больше 4, стоимость обсуждается индивидуально.
  • Трансфер включён в стоимость экскурсии.
  • Дополнительно оплачиваются (по желанию): вход в музеи, обед.
Каталонские крепости: Бесалу, Рупит и Кастельфольит-де-ла-Рока
Каталонские крепости: Бесалу, Рупит и Кастельфольит-де-ла-Рока
Каталонские крепости: Бесалу, Рупит и Кастельфольит-де-ла-Рока
Каталонские крепости: Бесалу, Рупит и Кастельфольит-де-ла-Рока
Каталонские крепости: Бесалу, Рупит и Кастельфольит-де-ла-Рока
Каталонские крепости: Бесалу, Рупит и Кастельфольит-де-ла-Рока

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Отель туристов..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлиан
Юлиан
Рад видеть вас на моей странице. Первую половину жизни я посвятил путешествиям. Посетил разные страны, объездил множество городов, долгие часы провел под водой и намотал километры на автомобиле, мотоцикле, лыжах и роликах. Пока однажды, не увидел ЕЁ — БАРСЕЛОНУ!!! Как вы поняли, я остался с ней... С моей красавицей. Сделаю все, чтобы и вы полюбили ЕЁ...
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Экскурсия была замечательная! Посмотрели четыре старинных ииспанских города. Просто окунулись в средневековье!! Очень красиво и интересно! Спасибо гиду Юлиану, что не смотря ни на что экскурсия состоялась и была занимательна.
22 октября 2019
Мы в Барселоне не первый раз и поэтому искали что-то интересное вне ее.
Выбор сделали почти случайно, но нам очень повезло!
Юлиан - не просто профессиональный гид, но и увлекательный рассказчик и хороший человек!
Столько информации за один день! И столько новых классных эмоций! Рекомендую!✌
25 сентября 2019
Юлиан сделал наше пребывание в Барселоне незабываемым. Глубоко образованный, весьма разносторонний и вместе с тем очень веселый человек, общаться с которым было в высшей степени приятно и познавательно. Информация подается из разных источников, в том числе местных, что позволяет оценивать исторические события не однобоко. Противник выдуманных легенд, чем частенько грешат гиды. Хорошее знание местных нюансов очень облегчило наше путешествие. Огромное спасибо тебе Юлиан, нам было очень комфортно! Дмитрий и Наталия.
16 сентября 2019
Были на экскурсии в прекрасный сентябрьский денек. Такая же прекрасная была и экскурсия которая заняла весь наш день. Интересный и очень красивый маршрут. Комфортная поездка на комфортном автомобиле.. Юлиан интересный собеседник. Мы услышали много интересных историй, получили ответы на все возникавшие у нас вопросы. Многое узнали о Каталонии, о средневековых крепостях-фортах, которые посетили. Получили огромное удовольствие от поездки! А какие прекрасные, завораживающие пейзажи показал нам Юлиан!!!!
Юлиан, огромное вам спасибо!!!!
3 января 2019
Были на экскурсии 17 декабря. Честно признаться: перед поездкой душила жаба - 320 евро (для белоруса это месячная зарплата) за один день.... но потом мы прикинули сколько мы намотали километров и сожгли топлива, сколько посетили красивых мест и получили положительных эмоций, и да... даже налоги мы Ваши посчитали, Юлиан (каюсь)))))) и все.....все наши сомнения развеялись. Для нас это был незабываемый день. Юлиан весь отдается своему делу... приготовьтесь узнать много интересного, услышать массу историй, увидеть завораживающие пейзажи, поговорить обо всем, что вас интересует. Единственное НО... кого укачивает в машине, возьмите специальные таблетки... Меня немного укачала езда по серпантину. И еще, Юлиан, курение-зло. Бросайте это дело))). Мне капельку мешал сигаретный дым)).
16 октября 2018
Интересный и очень красивый маршрут. Комфортная поездка. Юлиан глубокий и интересный собеседник. Во время путешествия акцентирует внимание на интересных деталях, которые запоминаются. Многое узнали о Каталонии, о средневековых крепостях-фортах, которые посетили.
Получили большое удовольствие от поездки. Юлиан, спасибо.

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