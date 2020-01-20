Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Осмотрите более 200 интерактивных, 3D-машин, созданных Леонардо да Винчи
Изучайте полностью работающие машины, воссозданные с использованием рукописей Леонардо
Погрузитесь в цифровую реставрацию «Тайной вечери» кисти Да Винчи
Послушайте секреты машин Леонардо в аудиогиде
Познайте гений Леонардо да Винчи на выставке «Leonardo3 – Мир Леонардо». Посмотрите на цифровые реставрации и 3D-реконструкции его изобретений, воссозданные с использованием рукописей его исследований в области технологии, науки и техники.
Испытайте рабочие модели машин, включая механическую стрекозу, а также побывайте в мастерской, где дети смогут распечатать сертификат изобретателя или собрать самонесущий мост из деревянных деталей.
Узнайте о деталях «Тайной вечери» с помощью цифровой версии росписи на стене монастыря Санта-Мария-делле-Грацие.
Ответы на вопросы
Что входит
Плата за вход в музеи
Аудиогид (если выбран соответствующий вариант)
10% скидка на книги в книжном магазине
Что не входит
Сувениры (можно купить)
Транспортировка в/из музея
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Не допускаются
Еда и напитки
Фотоаппараты
Важная информация
Все интерактивные услуги предоставляются на английском и итальянском языках. Аудиогиды доступны на итальянском, английском, русском, немецком, французском, испанском, португальском и китайском языках
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Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 749 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
20 янв 2020
(Австрия)
Было очень хорошо и интересно видеть, каким необыкновенным человеком был Да Винчи. Используя современные технологии, команда ученых оживила рисунки и идеи этого увлекательного человека, а с помощью 3D-инструментов и игр сделала эту выставку интерактивной для посетителей! Любил это. Хотя это очень много информации. Я использовал руководство по aufio и нашел время прогуляться, взял меня 2 часа
S
SERGIO RENE
31 июля 2019
(Мексика)
Штраф действителен, особенно если вы путешествуете с подростками, потому что мой дед (14 лет назад) призвал его внимание быть интерактивным. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ЛУЧШЕ ОПЛАТИТЬ ЗА АУДИО-РУКОВОДСТВО НА ВАШЕМ ЯЗЫКЕ, ПОТОМУ ЧТО ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ ТОЛЬКО НА ИТАЛЬЯНСКОМ, И НЕСКОЛЬКО ЛИНИЙ НА АНГЛИЙСКОМ, ТАК МНОГО ИНФОРМАЦИИ ПОТЕРЯЕТСЯ БЕЗ РУКОВОДСТВА АУДИО. Несмотря на то, что мы не очень большие, мы провели здесь два часа, а может и больше.
А
Аноним
22 окт 2018
(Швейцария)
Интересный музей, где изготавливали макеты для многих Леонардосских (технических) графиков. Приятные функции с викторинами и интерактивными программами. Иногда мне хотелось, чтобы люди, работающие там, понимали глубже. Объяснения аудиогида иногда недостаточно, чтобы понять цель изобретений или моделей. Это все еще удивительно, как много усилий приложил музей, чтобы пробудить графики к жизни:-) Я проведу там 2 часа.