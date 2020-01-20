Познайте гений Леонардо да Винчи на выставке «Leonardo3 – Мир Леонардо». Посмотрите на цифровые реставрации и 3D-реконструкции его изобретений, воссозданные с использованием рукописей его исследований в области технологии, науки и техники.

Испытайте рабочие модели машин, включая механическую стрекозу, а также побывайте в мастерской, где дети смогут распечатать сертификат изобретателя или собрать самонесущий мост из деревянных деталей.

Узнайте о деталях «Тайной вечери» с помощью цифровой версии росписи на стене монастыря Санта-Мария-делле-Грацие.