7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в мир итальянского кофе на фоне главных достопримечательностей города

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Кофе в Милане — это утренний ритуал и важная часть городской культуры: недаром именно здесь изобрели первую эспрессо-машину.

На прогулке мы будем любоваться главными архитектурными доминантами Милана, говорить о кофейных традициях итальянцев, пробовать лучший эспрессо и открывать культовые кофейни города.
77 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча Piazza San Babila
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Милан с ароматом эспрессо
Милан с ароматом эспрессо

Что вас ожидает

Милан для кофеманов
Утро мы начнем с классического итальянского завтрака в литературном кафе, о существовании которого даже не догадываются случайные прохожие и туристы. Вы разберетесь в кофейных традициях, привычках и ритуалах миланцев. Узнаете, чем отличается ристретто от коретто и почему нельзя заказывать капучино после 12:00. После мы прогуляемся по знаковым кофейным местам города: остановимся у места, где любили отдохнуть за чашечкой кофе Джузеппе Верди и Джакомо Пуччини, зайдем продегустировать ароматный эспрессо в бар, завсегдатаем которого был Бенито Муссолини. Вы увидите первый миланский Старбакс и кофейню, где можно попробовать кофе наполитано. А по пути познакомитесь с кофейной культурой Италии и поймете, почему именно в Милане была изобретена первая машина для приготовления эспрессо.

Городские доминанты: от Дуомо до замка Сфорца
Наш кофейный маршрут пойдет через главные достопримечательности города, о которых я расскажу самое интересное. Вы встретите символ Милана — готический собор Дуомо — и услышите его историю, загадаете желание в Галерее Витторио Эммануэле, прогуляетесь по богемному району Брера и увидите величественный Замок Сфорца, к убранству которого приложил руку сам да Винчи. А еще я расскажу, какие секреты скрываются за скромным фасадом Ла Скала, и поделюсь театральными историями об итальянских композиторах и перестройке миланской оперы.

Организационные детали

  • Кофе в каждом из заведений, где мы будем останавливаться, не входит в стоимость экскурсии.
  • Я увлекаюсь фотографией, поэтому с удовольствием сделаю несколько ваших снимков во время прогулки.
Милан с ароматом эспрессо
Милан с ароматом эспрессо
Милан с ароматом эспрессо
Милан с ароматом эспрессо
Милан с ароматом эспрессо
Милан с ароматом эспрессо
Милан с ароматом эспрессо
Милан с ароматом эспрессо
Милан с ароматом эспрессо
Милан с ароматом эспрессо
Милан с ароматом эспрессо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Piazza San Babila.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Моя итальянская история началась в 2015 году, когда я приехала по студенческому обмену в замечательный город Падуа. Здесь я поняла, что окончательно и бесповоротно влюбилась в Италию. Решение было принято — переезд, а новым домом был избран элегантный Милан. Поступила в Католический университет Святого Сердца, и каждый день с восторгом открывала для себя новый город. Познав глубже его историю, секреты и нрав местных жителей, я захотела поделиться накопленными знания с гостями города. Приглашаю всех отправиться со мной на прогулку!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 января 2020
Экскурсия оставила приятное воспоминание. Татьяна обаятельная девушка, без напора и спешки рассказала об обычаях итальянцев в кофейнях , видах подаваемого кофе. Посетили кофейни в центре города. Её советы оказались кстати. Рекомендую.
25 ноября 2019
Волшебная экскурсия с замечательным экскурсоводом !!!!
Берите эту экскурсию, не пожалеете ! Это экскурсия с изюминкой )))
Вы увидите не только Милан, но и попробуете самый вкусный кофе в роскошных кафе!!
Татьяна - чудесный экскурсовод, знает свое дело, ответит на все ваши вопросы и ещё раскроет вам секреты Кофе в Милане ))))
11 ноября 2019
Приятная утренняя экскурсия, которая заряжает на весь день!
Я бы рекомендовала любителям и знатокам кофе. Татьяна предложит Вам симпатичные места,
Которые Вы сами может быть и не найдёте. Познакомит с видами предлагаемых в Италии и Милане кофейных вариантов. А в процессе ещё и познакомитесь с Миланом и привычками миланцев.
Я вспоминаю эту экскурсию с теплом , благодаря милой девушке Татьяне!
17 июня 2019
Мы были на экскурсии по Милану с Татьяной. Милая, очаровательная и начитанная девушка. Спасибо за интересную экскурсию. Очень хорошо скомпанован маршрут. Очень приятный собеседник, не перегружает лишней информацией, еще раз спасибо!
Ирина
29 мая 2019
Учитывая то, что в Милане мы были впервые, естественно от темы кофе постоянно отступали и получилось обо всём по чуть-чуть. Тем не менее, Татьяна открыла для нас пару новых страниц и в кофе. В целом, очень позитивный и приятный в общении гид, порекомендовала несколько отличных мест, которые, самостоятельно, боюсь, не нашли бы.
29 мая 2019
Татьяна интересно рассказывает, отвечает на вопросы, советует места для самостоятельного посещения. Если впервые в Милане, стоит взять экскурсию с ней, а потом уже бродить самим
7 мая 2019
Посчастливилось урвать целый день в Милане между стыковками, поэтому не хотелось упускать возможность увидеть все самое интересное в этом городе. Так как не являюсь поклонницей сухих обычных экскурсий с информацией из Википедии, но являюсь очень большой поклонницей кофе - выбор без сомнений пал на эту экскурсию. Ни капли не пожалела ни проведенного времени, ни денег. Гид Татьяна не только влюбила меня в Милан так, что в этот город мне теперь захочется возвращаться и не раз. Кроме того, что очень интересный рассказчик, она также очень приятный и приветливый человек, который расскажет не только стандартную историю города, но и про быт современных миланцев, привычки, вкусовые предпочтения. Большое спасибо Татьяне за замечательные воспоминания. Всем, кто хочет приоткрыть не только историю города, но и ощутить его кофейный вкус - моя настоятельная рекомендация)))

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