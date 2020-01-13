7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Милан для кофеманов

Утро мы начнем с классического итальянского завтрака в литературном кафе, о существовании которого даже не догадываются случайные прохожие и туристы. Вы разберетесь в кофейных традициях, привычках и ритуалах миланцев. Узнаете, чем отличается ристретто от коретто и почему нельзя заказывать капучино после 12:00. После мы прогуляемся по знаковым кофейным местам города: остановимся у места, где любили отдохнуть за чашечкой кофе Джузеппе Верди и Джакомо Пуччини, зайдем продегустировать ароматный эспрессо в бар, завсегдатаем которого был Бенито Муссолини. Вы увидите первый миланский Старбакс и кофейню, где можно попробовать кофе наполитано. А по пути познакомитесь с кофейной культурой Италии и поймете, почему именно в Милане была изобретена первая машина для приготовления эспрессо.

Городские доминанты: от Дуомо до замка Сфорца

Наш кофейный маршрут пойдет через главные достопримечательности города, о которых я расскажу самое интересное. Вы встретите символ Милана — готический собор Дуомо — и услышите его историю, загадаете желание в Галерее Витторио Эммануэле, прогуляетесь по богемному району Брера и увидите величественный Замок Сфорца, к убранству которого приложил руку сам да Винчи. А еще я расскажу, какие секреты скрываются за скромным фасадом Ла Скала, и поделюсь театральными историями об итальянских композиторах и перестройке миланской оперы.