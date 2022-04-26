Что вас ожидает:

Драгоценный камень северной Италии

Здесь теряются следы Священного Грааля. Здесь, на острове Комачина, вот уже 8 веков пытаются освободиться от проклятия епископа далекого Средневековья. И еще, почему Джордж Клуни хочет продать свою виллу на озере, кто купил виллу Версаче, апартаменты Мадонны и Наоми Кембэлл, вилла королевской семьи Саудовской Аравии и вилла Берлускони, виллы и наших соотечественников.

Да и сам город Комо может похвастаться своей историей и культурой. Загадочная лягушка и скандальные статуи древнеримских ученых на фасаде Дуомского собора, театр, в котором выступал гений-виртуоз Никколо Паганини, лаборатория Алессандро Вольты, самая узкая улица города, скандальная свадьба Гарибалди. В лабиринте средневековых улиц я покажу вам музей моды: рубашки XVIII века, шляпки 20-х годов и ювелирные украшения прошлого века, лучшие платья ателье Милана и Комо.

Стоит подняться и на фуникулере, чтобы полюбоваться незабываемой панорамой Альп. А если вы хотите в полной мере насладиться атмосферой самого знаменитого озера Италии, я предлагаю вам воспользоваться катером и уже с воды полюбоваться на озеро.

Важная информация: