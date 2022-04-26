Озеро Комо

Средневековые улочки, романские церкви, роскошные виллы миланской знати

5
1 оценка
Индивидуальная
Средневековые улочки, романские церкви, роскошные виллы миланской знати.

Это далеко не все, что ждет вас у берегов озера Комо.

Озеро со дна, которого слышен звон древних колоколов и в глубине, которого обитает таинственный монстр.

Уже 20 лет я живу в этих местах и не устаю наслаждаться невероятным сочетанием красоты строгой альпийской природы и рукотворными шедеврами жителей северной Италии.
Озеро Комо
Озеро Комо
Озеро Комо
Озеро Комо
Озеро Комо
Озеро Комо

Что вас ожидает 🤩

  • Город Комо
  • Озеро Комо

Что вас ожидает:

    Драгоценный камень северной Италии
    Здесь теряются следы Священного Грааля. Здесь, на острове Комачина, вот уже 8 веков пытаются освободиться от проклятия епископа далекого Средневековья. И еще, почему Джордж Клуни хочет продать свою виллу на озере, кто купил виллу Версаче, апартаменты Мадонны и Наоми Кембэлл, вилла королевской семьи Саудовской Аравии и вилла Берлускони, виллы и наших соотечественников.
    Да и сам город Комо может похвастаться своей историей и культурой. Загадочная лягушка и скандальные статуи древнеримских ученых на фасаде Дуомского собора, театр, в котором выступал гений-виртуоз Никколо Паганини, лаборатория Алессандро Вольты, самая узкая улица города, скандальная свадьба Гарибалди. В лабиринте средневековых улиц я покажу вам музей моды: рубашки XVIII века, шляпки 20-х годов и ювелирные украшения прошлого века, лучшие платья ателье Милана и Комо.
    Стоит подняться и на фуникулере, чтобы полюбоваться незабываемой панорамой Альп. А если вы хотите в полной мере насладиться атмосферой самого знаменитого озера Италии, я предлагаю вам воспользоваться катером и уже с воды полюбоваться на озеро.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
    • Проезд на автомобиле
    • Использование водного такси или катера
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Ваша гостиница
    Завершение: По договоренности
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Если вы решите прокатиться на катере (это поездка займёт около часа)
    • То билеты следует покупать заранее
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    По договоренности с туристом

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