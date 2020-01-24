7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Советский модернизм, виллы и палаццо

Вы погуляете по садам виллы Бельджойозо Бонапарте, рассмотрите знаменитый храм Сан-Бернардино-алле-Осса и увидите, как человеческие кости стали предметом декорации. По пути я покажу несколько палаццо и «фантастических тварей», которые в них обитают. Далее вы совершите путешествие во времени и окажетесь в Милане с фильтром «Советский Союз». Я расскажу, почему в центре города столь хаотичная жанровая застройка и откуда в нем взялись дома в стиле «советский модернизм». Разобраться в этой непростой истории нам поможет дом-башня Веласка.

Мир фантастических вещей

Пришло время исследовать скрытые места Милана. Вы заглянете в старинный эпохальный магазин антиквариата — это настоящий музей винтажных вещей, спрятанный на узкой улочке у площади Сан-Алессандро. Следом отправитесь в сторону известного места гуляний молодежи — колоннам Сан-Лоренцо — и увидите, как руины древнеримской постройки стали средоточием баров, кафе и магазинов. Я расскажу, как проводят время и одеваются итальянцы, научу избавляться от навязчивого внимания продавцов цветов и поясню, почему секонд хенды столь популярны среди местных. Кроме того, мы посетим расположенные здесь небольшие магазинчики винтажной, стильной, а главное — недорогой (по меркам Милана) одежды.

Прогулка по каналам и гастрономические радости

Вы пройдете вдоль живописных каналов Навильо и полюбуетесь колоритными лавочками на берегу. Я расскажу, почему Милан раньше был намного больше похож на Венецию, и покажу книжные магазины, где скрываются настоящие сокровища. Если вы интересуетесь искусством, фотографией и иллюстрацией, то не сможете покинуть их с пустыми руками! А еще, по желанию, я отведу вас в заведения, где можно отлично перекусить за небольшие деньги. Вы сможете попробовать мороженое, блинчики с нутеллой, пирожки с моцареллой или трубочки со сладким кремом на основе рикотты. Также я посоветую, где выпить вкусного вина или охладиться недорогим апероль шприцем. Расскажу о священном процессе кофепития, менталитете южных и северных итальянцев и о том, почему именно Милан стал столицей моды.