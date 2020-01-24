7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погулять по тайным улочкам, каналам и площадям, заглядывая в антикварные магазины и книжные лавки

Евгений
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Евгений – ваш гид
Милан — это не только современные бутики и Дуомо.

Приглашаю исследовать самые необычные, субкультурные места города, пройти внутренними тропами и ощутить колорит «другого» Милана.

Вы услышите, чем его жители отличаются от остальных итальянцев и почему даже Рим уступает «столице моды» по качеству жизни.
От 65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Встреча у станции метро Porta Venezia
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У этой экскурсии7 отзывов
4.86
Винтажный Милан
Винтажный Милан

Что вас ожидает

Советский модернизм, виллы и палаццо
Вы погуляете по садам виллы Бельджойозо Бонапарте, рассмотрите знаменитый храм Сан-Бернардино-алле-Осса и увидите, как человеческие кости стали предметом декорации. По пути я покажу несколько палаццо и «фантастических тварей», которые в них обитают. Далее вы совершите путешествие во времени и окажетесь в Милане с фильтром «Советский Союз». Я расскажу, почему в центре города столь хаотичная жанровая застройка и откуда в нем взялись дома в стиле «советский модернизм». Разобраться в этой непростой истории нам поможет дом-башня Веласка.

Мир фантастических вещей
Пришло время исследовать скрытые места Милана. Вы заглянете в старинный эпохальный магазин антиквариата — это настоящий музей винтажных вещей, спрятанный на узкой улочке у площади Сан-Алессандро. Следом отправитесь в сторону известного места гуляний молодежи — колоннам Сан-Лоренцо — и увидите, как руины древнеримской постройки стали средоточием баров, кафе и магазинов. Я расскажу, как проводят время и одеваются итальянцы, научу избавляться от навязчивого внимания продавцов цветов и поясню, почему секонд хенды столь популярны среди местных. Кроме того, мы посетим расположенные здесь небольшие магазинчики винтажной, стильной, а главное — недорогой (по меркам Милана) одежды.

Прогулка по каналам и гастрономические радости
Вы пройдете вдоль живописных каналов Навильо и полюбуетесь колоритными лавочками на берегу. Я расскажу, почему Милан раньше был намного больше похож на Венецию, и покажу книжные магазины, где скрываются настоящие сокровища. Если вы интересуетесь искусством, фотографией и иллюстрацией, то не сможете покинуть их с пустыми руками! А еще, по желанию, я отведу вас в заведения, где можно отлично перекусить за небольшие деньги. Вы сможете попробовать мороженое, блинчики с нутеллой, пирожки с моцареллой или трубочки со сладким кремом на основе рикотты. Также я посоветую, где выпить вкусного вина или охладиться недорогим апероль шприцем. Расскажу о священном процессе кофепития, менталитете южных и северных итальянцев и о том, почему именно Милан стал столицей моды.

Организационные детали

Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии.

Винтажный Милан
Винтажный Милан
Винтажный Милан
Винтажный Милан
Винтажный Милан
Винтажный Милан
Винтажный Милан
Винтажный Милан
Винтажный Милан
Винтажный Милан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у станции метро Porta Venezia.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Всем привет! Меня зовут Евгений. Я влюбился в Милан с первого взгляда и живу здесь уже несколько лет. Идея знакомить с Миланом путешественников появилась, когда я понял, что узнал город достаточно и мне есть, что показать и рассказать. Обычно я раскрываю Милан не с туристической стороны, а глазами местных жителей: самые интересные барахолки, огромные книжные, бары и траттории, куда ходят сами итальянцы!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 января 2020
Могу смело рекомендовать данную экскурсию и гида Евгения. Евгений очень приятный молодой человек, много рассказал нам о городе и о многом другом, что нас интересовало. Мы прошлись по не туристическим улицам, побывали в очень красивых парках, где практически нет народу. Я думаю, что Евгений может провести любую экскурсию, так как очень хорошо знает город, его историю, архитектуру и ещё много всякой интересной и нужной информации. Мы прекрасно провели время, как будто знали друг друга очень давно! Так что рекомендую, не пожалеете!!!
20 января 2020
Очень клевая прогулка получилась!!!
15 декабря 2019
Всем рекомендую
7 ноября 2019
Отличная экскурсия, Евгений показал интересные, не банальные места, рассказал много интересного.
OLga
24 августа 2019
Евгений, огромное спасибо.
Классная экскурсия, поздравляю. И нас самих, и Евгения, и тех, кто после нас насладится ею.
Мы далеко не в первый раз в Милане. И вроде почти все известно, тем более что «исторический потенциал» города вроде как достаточно компактен.
И жили, и ходили вроде в тех же местах. Но столько нового, необычного, и в то же время характерного именно для Милана увидеть не ожидали.
Причем и с эстетической и с практической точек зрения. Этот парень действительно влюблен в Милан- это правда.
Желающим разделить с ним это чувство- добро пожаловать. Мы приобщились чего и другим желаем.
Андрей, Ольга. Август 2019.
12 августа 2019
Путешествие с Евгением - это как прогулка с другом, которого давно знаешь, а места по которым он ведёт, внезапно тоже кажутся знакомыми.
Ирина
2 июня 2019
Мы просили Евгения немного сократить экскурсию, возможно поэтому получился некоторый сумбур с маршрутом. Если опустить этот момент, то прогулка интересная и думаю, понравится тем, кому нравится винтажная тематика и интересно узнать скорее про жизнь в Милане, чем про площади и дворцы.

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