Знаменитый Милан

«Один из самый красивых городов Италии» - так отзывался о Ломбардской столице Стендаль

«Один из самый красивых городов Италии» — так отзывался о Ломбардской столице Стендаль.

Я люблю Милан — самый неитальянский город Италии.

Этот город невозможно не любить, только нужно хорошо узнать.

Моя экскурсия об известных миланцах и наших знаменитых соотечественниках.
Знаменитый Милан
Знаменитый Милан
Знаменитый Милан
Знаменитый Милан
Знаменитый Милан
Знаменитый Милан

Что вас ожидает:

Известные миланцы и наши знаменитые соотечественники
Неудачные перестройки города, бомбежки XX века, поспешное послевоенное восстановление изменили Милан. Сейчас невозможно найти тот лабиринт средневековых улиц, по мостовым которых, Леонардо спешил в замок к правителю Ломбардии, герцогу Сфорца, дворец императора Констанцина, квартиру на окраине Милана, где остановился проигравшийся в карты Достоевский, гостиницу, где дебоширил Есенин.
Я покажу вам улицу на которой, родился Челентано, дворец, где жила муза Карла Брюлова, красавица Самойлова. Квартиру, где жил Эйнштейн, резиденцию Суворова в Милане, то место, где был убит Маурицио Гуччи, любимое кафе Каллас и Хеменгуэйля. Граф Трубецкой, Дягелев, Верди и Муссолини, Шаляпин и особняк Армани.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваша гостиница
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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