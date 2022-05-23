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Известные миланцы и наши знаменитые соотечественники

Неудачные перестройки города, бомбежки XX века, поспешное послевоенное восстановление изменили Милан. Сейчас невозможно найти тот лабиринт средневековых улиц, по мостовым которых, Леонардо спешил в замок к правителю Ломбардии, герцогу Сфорца, дворец императора Констанцина, квартиру на окраине Милана, где остановился проигравшийся в карты Достоевский, гостиницу, где дебоширил Есенин.

Я покажу вам улицу на которой, родился Челентано, дворец, где жила муза Карла Брюлова, красавица Самойлова. Квартиру, где жил Эйнштейн, резиденцию Суворова в Милане, то место, где был убит Маурицио Гуччи, любимое кафе Каллас и Хеменгуэйля. Граф Трубецкой, Дягелев, Верди и Муссолини, Шаляпин и особняк Армани.

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