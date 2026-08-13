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Аудиогиды Трипстера – экскурсии в Риме

Найдено 4 экскурсии в категории «Аудиогиды Трипстера» в Риме на русском языке, цены от €12, скидки до 28%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Ватикан: Fast-Track билет и аудиоэкскурсия
3 часа
6 отзывов
Билеты
Ватикан: Fast-Track билет и аудиоэкскурсия
Пройти без очереди в знаменитые римские музеи и Сикстинскую капеллу и познакомиться с их шедеврами
Начало: У музеев Ватикана
Сегодня в 13:00
17 авг в 13:00
€80 за билет
Аудиогид «Главные достопримечательности Рима»
Пешая
3 часа
26 отзывов
Аудиогид
Аудиогид «Главные достопримечательности Рима»
Путешествуйте по Риму в своём темпе с аудиогидом. Удобный маршрут, античные и средневековые памятники всегда в вашем распоряжении
Начало: В районе парка Busto di Gaetano Filangieri
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €12 за человека
Аудиогид «Ватикан: площадь и базилика Святого Петра»
Пешая
1.5 часа
14 отзывов
Аудиогид
Аудиогид «Ватикан: площадь и базилика Святого Петра»
Отправляйтесь в Ватикан с аудиогидом! Узнайте о колоннаде Бернини, куполе Микеланджело и секретах площади Святого Петра в удобном формате
Начало: На площади Святого Петра
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €12 за человека
Аудиогид Трипстера по античному Риму (6+)
Пешая
2.5 часа
-
28%
Аудиогид
Аудиогид Трипстера по античному Риму (6+)
Прошлое в деталях от гида-историка искусств - и современные хитрости от местных жителей
Начало: Площади Пьяцца-дель-Пополо
Завтра в 00:00
15 авг в 00:00
от €21€29 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Аудиогиды Трипстера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Ватикан: Fast-Track билет и аудиоэкскурсия;
  2. Аудиогид «Главные достопримечательности Рима»;
  3. Аудиогид «Ватикан: площадь и базилика Святого Петра»;
  4. Аудиогид Трипстера по античному Риму (6+).
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Пантеон;
  2. Фонтан Треви;
  3. Римский форум;
  4. Колизей;
  5. Пьяцца Навона;
  6. Площадь Венеции;
  7. Ватикан;
  8. Район Трастевере;
  9. Собор Святого Петра;
  10. Капитолийский холм.
Сколько стоит экскурсия по Риму в августе 2026
Сейчас в Риме в категории "Аудиогиды Трипстера" можно забронировать 4 экскурсии от 12 до 80 со скидкой до 28%. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Аудиогиды Трипстера», 46 ⭐ отзывов, цены от €12. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь