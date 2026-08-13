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1 чел. По популярности 3 часа 6 отзывов Билеты Ватикан: Fast-Track билет и аудиоэкскурсия Пройти без очереди в знаменитые римские музеи и Сикстинскую капеллу и познакомиться с их шедеврами Начало: У музеев Ватикана €80 за билет Пешая 3 часа 26 отзывов Аудиогид Аудиогид «Главные достопримечательности Рима» Путешествуйте по Риму в своём темпе с аудиогидом. Удобный маршрут, античные и средневековые памятники всегда в вашем распоряжении Начало: В районе парка Busto di Gaetano Filangieri от €12 за человека Пешая 1.5 часа 14 отзывов Аудиогид Аудиогид «Ватикан: площадь и базилика Святого Петра» Отправляйтесь в Ватикан с аудиогидом! Узнайте о колоннаде Бернини, куполе Микеланджело и секретах площади Святого Петра в удобном формате Начало: На площади Святого Петра от €12 за человека Пешая 2.5 часа 28% Аудиогид Аудиогид Трипстера по античному Риму (6+) Прошлое в деталях от гида-историка искусств - и современные хитрости от местных жителей Начало: Площади Пьяцца-дель-Пополо от €21 €29 за человека Другие экскурсии Рима

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