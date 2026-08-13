Билеты
Ватикан: Fast-Track билет и аудиоэкскурсия
Пройти без очереди в знаменитые римские музеи и Сикстинскую капеллу и познакомиться с их шедеврами
Начало: У музеев Ватикана
Сегодня в 13:00
17 авг в 13:00
€80 за билет
Аудиогид
Аудиогид «Главные достопримечательности Рима»
Путешествуйте по Риму в своём темпе с аудиогидом. Удобный маршрут, античные и средневековые памятники всегда в вашем распоряжении
Начало: В районе парка Busto di Gaetano Filangieri
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €12 за человека
Аудиогид
Аудиогид «Ватикан: площадь и базилика Святого Петра»
Отправляйтесь в Ватикан с аудиогидом! Узнайте о колоннаде Бернини, куполе Микеланджело и секретах площади Святого Петра в удобном формате
Начало: На площади Святого Петра
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €12 за человека
-
28%
Аудиогид
Аудиогид Трипстера по античному Риму (6+)
Прошлое в деталях от гида-историка искусств - и современные хитрости от местных жителей
Начало: Площади Пьяцца-дель-Пополо
Завтра в 00:00
15 авг в 00:00
от €21
€29 за человека
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