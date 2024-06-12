Старая Японская дорога — настоящий горный трейл общей протяжённостью 12 километров, который притягивает любителей походов и захватывающих историй.
Несмотря на несложный подъём и пологость маршрута, с тропы открывается эффектный пейзаж Заилийского Алатау.
Вы познакомитесь с географией и историей Большого Алматинского ущелья, а также местными пернатыми обитателями.
Несмотря на несложный подъём и пологость маршрута, с тропы открывается эффектный пейзаж Заилийского Алатау.
Вы познакомитесь с географией и историей Большого Алматинского ущелья, а также местными пернатыми обитателями.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание билета
Что вас ожидает
Хайкинг по Японской дороге – не просто прогулка, а настоящее приключение, которое подарит новые знания и впечатления. Во время несложного перехода по горам Заилийского Алатау и памятным местам Второй мировой войны вас ждут:
- Заповедные места ущелий Проходное и АюСай и русла реки Большая Алматинка
- Уникальные исторические артефакты: остатки каменных строений, где жили пленные во время строительства дороги
- Местные тайны: гид поделится историями и легендами, которые оживут в вашем воображении
- Захватывающие виды: маршрут приведёт вас к смотровой площадке ГЭС, откуда открывается панорамный вид на горы и Алматы
- Шоу хищных птиц: вы познакомитесь с культурой казахских охотников и понаблюдайте за мастерством их пернатых помощников – беркутов, соколов, филинов и сов
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Это несложный маршрут с плавным набором высоты: подходит для людей разного возраста, включая школьников и активных пенсионеров (базовая физическая подготовка в любом случае необходима)
- Противопоказания к участию: сердечно-сосудистые заболевания, астма, эпилепсия, переломы и травмы конечностей, горная болезнь
- В зависимости от погоды и подготовки группы маршрут может быть незначительно изменён
В стоимость входит
- Трансфер из центра Алматы до начала маршрута и обратно
- Услуги опытного горного гида-экскурсовода
- Входные билеты в Иле-Алатауский национальный парк
- Входные билеты на шоу диких хищных птиц
- Бутылка воды
Дополнительные расходы
- Обед
- Казахстанская страховка (по желанию)
в среду и субботу в 09:00
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7 992 ₽
|Дети до 12 лет
|7 592 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Алматинского цирка
Когда и как рано покупать?
Когда: в среду и субботу в 09:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильяс — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 13 туристов
Наша команда (туроператор) состоит из сертифицированных горных и городских гидов. Для гостей Алматы мы рады предложить как лёгкие городские экскурсии и туры выходного дня, так и шикарные треккинг-походы по горамЗадать вопрос
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