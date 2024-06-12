Хайкинг по Японской дороге и шоу хищных птиц (в группе)

Красивый и несложный маршрут по горам в окрестностях Алматы
Старая Японская дорога — настоящий горный трейл общей протяжённостью 12 километров, который притягивает любителей походов и захватывающих историй.

Несмотря на несложный подъём и пологость маршрута, с тропы открывается эффектный пейзаж Заилийского Алатау.

Вы познакомитесь с географией и историей Большого Алматинского ущелья, а также местными пернатыми обитателями.
Хайкинг по Японской дороге и шоу хищных птиц (в группе)
Хайкинг по Японской дороге и шоу хищных птиц (в группе)
Хайкинг по Японской дороге и шоу хищных птиц (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание билета

Что вас ожидает

Хайкинг по Японской дороге – не просто прогулка, а настоящее приключение, которое подарит новые знания и впечатления. Во время несложного перехода по горам Заилийского Алатау и памятным местам Второй мировой войны вас ждут:

  • Заповедные места ущелий Проходное и АюСай и русла реки Большая Алматинка
  • Уникальные исторические артефакты: остатки каменных строений, где жили пленные во время строительства дороги
  • Местные тайны: гид поделится историями и легендами, которые оживут в вашем воображении
  • Захватывающие виды: маршрут приведёт вас к смотровой площадке ГЭС, откуда открывается панорамный вид на горы и Алматы
  • Шоу хищных птиц: вы познакомитесь с культурой казахских охотников и понаблюдайте за мастерством их пернатых помощников – беркутов, соколов, филинов и сов

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Это несложный маршрут с плавным набором высоты: подходит для людей разного возраста, включая школьников и активных пенсионеров (базовая физическая подготовка в любом случае необходима)
  • Противопоказания к участию: сердечно-сосудистые заболевания, астма, эпилепсия, переломы и травмы конечностей, горная болезнь
  • В зависимости от погоды и подготовки группы маршрут может быть незначительно изменён

В стоимость входит

  • Трансфер из центра Алматы до начала маршрута и обратно
  • Услуги опытного горного гида-экскурсовода
  • Входные билеты в Иле-Алатауский национальный парк
  • Входные билеты на шоу диких хищных птиц
  • Бутылка воды

Дополнительные расходы

  • Обед
  • Казахстанская страховка (по желанию)

в среду и субботу в 09:00

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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7 992 ₽
Дети до 12 лет7 592 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Алматинского цирка
Когда и как рано покупать?
Когда: в среду и субботу в 09:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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