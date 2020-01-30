Амстердам: билет в музей Ван Гога

Не упустите возможность посетить музей Ван Гога

4.8
12650 отзывов
Входной билет
Не упустите возможность посетить музей Ван Гога.

Здесь вы увидите сотни картин, рисунков и писем голландского художника.

Вы сможете посетить музей в выбранное время.
Амстердам: билет в музей Ван Гога
Амстердам: билет в музей Ван Гога
Амстердам: билет в музей Ван Гога
Амстердам: билет в музей Ван Гога
Амстердам: билет в музей Ван Гога
Амстердам: билет в музей Ван Гога
Амстердам: билет в музей Ван Гога
Амстердам: билет в музей Ван Гога
Амстердам: билет в музей Ван Гога
Амстердам: билет в музей Ван Гога
Амстердам: билет в музей Ван Гога
Амстердам: билет в музей Ван Гога
Амстердам: билет в музей Ван Гога
Амстердам: билет в музей Ван Гога
Амстердам: билет в музей Ван Гога
Амстердам: билет в музей Ван Гога
Амстердам: билет в музей Ван Гога
Амстердам: билет в музей Ван Гога
Амстердам: билет в музей Ван Гога
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Предъявите ваучер, дождитесь завершения сканирования и проходите внутрь. Не ищите принтер — просто предъявите электронную копию ваучера
  2. Забронируйте самое удобное время посещения
  3. Полюбуйтесь коллекцией из более чем 200 картин, 500 рисунков и 750 писем голландского мастера
Музей Ван Гога, одна из самых популярных достопримечательностей Амстердама, ежегодно привлекает более миллиона посетителей. С этим билетом откройте для себя более 200 картин, 500 рисунков и более 750 писем Ван Гога в удобном для вас темпе. Доступ к широкому спектру постоянных и временных выставок.
Музей Ван Гога в Амстердаме, где находится самая большая в мире коллекция картин Винсента Ван Гога, отправляет посетителей в увлекательное путешествие по жизни художника и его современников.
В музее представлена полная история: художник, контекст, личные амбиции Ван Гога, его эмоции, мифы, которые его окружают, и его влияние вплоть до сегодняшнего дня. Коллекция музея Ван Гога включает всемирно известные картины, такие как «Подсолнухи», «Цветок миндаля» и «Едоки картофеля».
Также музей ежегодно организует 3 временные выставки. Музей Ван Гога открыт 365 дней в году. Билеты продаются только онлайн. Не пропустите, бронируйте заранее. Посетители могут узнать больше о Ван Гоге и его современниках с помощью мультимедийного путеводителя, доступного на 11 языках.
Имея больше времени, чтобы насладиться в музее, вы можете погрузиться прямо в выставленные фантастические коллекции.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в музей Ван Гога
  • Входной билет с ограничением по времени (выберите удобное для вас время)
  • Все временные и постоянные выставки
  • Портативный аудиогид на 11 языках (если выбрана соответствующая опция)
  • Сбор за бронирование (2 евро на человека)
Что не входит
  • Встреча в отеле и высадка
  • Живой гид
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • В соответствии с требованиями органов здравоохранения и с целью предотвращения вспышки COVID-19 музей обязан предоставить ваши контактные данные местным властям
  • Часы работы: с 1 по 30 сентября 2020 г. с 9:00 до 17:00
  • С 3 июля по 30 августа 2020 года музей открыт с 09:00 до 21:00
  • С 1 по 31 октября 2020 года: открыт с 09:00 до 18:00, по пятницам с 09:00 до 21:00
  • С 23 декабря по 30 декабря 2020 года (за исключением государственных праздников) музей открыт с 09:00 до 19:00, по пятницам и субботам — с 09:00 до 21:00
  • График работы в государственные праздники: 25 декабря, день Рождества, 31 декабря, канун Нового года, — 09:00–17:00 1 января, Новый год — 11:00–19:00
Требования к участникам
  • Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д. )
  • Все участники старше 13 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия, или отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 12650 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9919
4
2111
3
410
2
82
1
128
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
C
30 янв 2020
(Великобритания)
Мы забронировали билет в 16:30 в этот музей. Когда мы прибыли, нам сказали, что мы опоздали, хотя наш билет сказал 4:30 вечера (мы прибыли в 16.15 рано) и нам сказали, что музей закрывается в 5 вечера. Хотя мы обошли музей за полчаса, времени было недостаточно, чтобы оценить искусство. Мы бы забронировали ранний билет, если бы этот веб-сайт не предоставил нам возможность позднее 5 вечера, когда мы первоначально забронировали билет.
D
25 янв 2020
(Великобритания)
Если вы любите Ван Гога, вы не будете разочарованы, просто уделите себе много времени: мы потратили более 3 часов. Доберитесь туда рано, потому что он становится очень занятым и убедитесь, что вы используете аудио пакет, поскольку он предоставляет хорошую справочную информацию о картинах. Персонал отличный. Хороший книжный магазин и хорошее кафе.
O
14 янв 2020
(США)
Фантастически тщательная выставка о жизни Ван Гога, включая критические роли, которые сыграли его брат и его семья в обеспечении того, чтобы талант Ван Гога достиг массы. Было восхитительно видеть развитие работы Ван Гога и различные влияния, так как большинство знает его по очень конкретным пьесам, но его увлечение разными жанрами только высветило глубины его таланта.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Амстердама

👥Групповые🎫БилетыКультура и историяИскусство и музеиИстория и наследиеПрирода и приключенияМузеи и выставки🖼Музеи🎧АудиогидыДля посетителей на инвалидном креслеLighthouseSignature ExperienceLong Line AttractionsSingle Attraction POIТолько для взрослыхБез риска🗽ДостопримечательностиМузей Винсента Ван Гога

Еще несколько похожих предложений в Амстердаме

Музей Ван Гога
Индивидуально
для 5 чел.
190
за 1-5 чел.
Музей Ван Гога
Прогулка с гидом по музею Винсента Ван Гога
по запросу
Амстердам: входной билет в Дом-музей Рембрандта
Входной билет
4.6
899
1 313
за 1 чел.
Амстердам: входной билет в Дом-музей Рембрандта
Посетите амстердамский дом Рембрандта, в котором он прожил 20 лет, по входному билету в Дом-музей Рембрандта
«Зеленое солнце» Ван Гога. Экскурсия по музею
Индивидуально
5
2
196
за 1 чел.
«Зеленое солнце» Ван Гога. Экскурсия по музею
👣 Пешеходная
Полностью цитата Ван Гога звучит так: «Придумать зеленое солнце легко - трудно выдумать мир, где оно было бы
В любой день по запросу
Музей Ван Гога — прогулка длиною в жизнь
В группе
до 6 чел.
5
5
45
за 1 чел.
Музей Ван Гога — прогулка длиною в жизнь
Разобраться в противоречивой личности художника и понять его парадоксальные работы
4 дек
11 дек
18 дек
ещё...
в субботу в 15:00
Понять Ван Гога
Индивидуально
для 10 чел.
4.9
22
150
за 1-10 чел.
Понять Ван Гога
Знакомство с жизнью и творчеством художника в музее Ван Гога
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в Амстердаме
Индивидуально
для 4 чел.
5
3
138
125
за 1-4 чел.
Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в Амстердаме
👣 Пешеходная
Крупнейшая экспозиция картин художника и увлекательные факты из его жизни
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
В музей Ван Гога с искусствоведом
Индивидуально
до 8 чел.
196
за 1-8 чел.
В музей Ван Гога с искусствоведом
«Придумать зеленое солнце легко — трудно выдумать мир, где оно было бы естественным»
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Амстердам: тур на автобусе hop-on hop-off и круиз по желанию
Круиз
в группе до 50 чел.
4.3
2083
2 844
за 1 чел.
Амстердам: тур на автобусе hop-on hop-off и круиз по желанию
🚌 Hop-on hop-off
Осмотрите Амстердам в удобном для вас темпе с экскурсией на автобусе hop-on hop-off,
Музей судоходства в Амстердаме: билет с проходом вне очереди
Входной билет
4.5
199
1 444
за 1 чел.
Музей судоходства в Амстердаме: билет с проходом вне очереди
Познакомьтесь с морскими традициями и историей Нидерландов с билетом для прохода вне очереди
Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
В группе
до 10 чел.
5
10
45
за 1 чел.
Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
👣 Пешеходная
Экскурсия проходит, в субботу в 15:00
Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога
Индивидуально
для 5 чел.
140
за 1-5 чел.
Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога
по желанию
Тайна Подсолнухов
Индивидуально
для 15 чел.
4.8
27
150
за 1-15 чел.
Тайна Подсолнухов
О жизни, внутреннем мире, отношениях и творчестве великого Ван Гога в окружении его шедевров
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Амстердаме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Амстердаме
🇳🇱