Музей Ван Гога, одна из самых популярных достопримечательностей Амстердама, ежегодно привлекает более миллиона посетителей. С этим билетом откройте для себя более 200 картин, 500 рисунков и более 750 писем Ван Гога в удобном для вас темпе. Доступ к широкому спектру постоянных и временных выставок.

Музей Ван Гога в Амстердаме, где находится самая большая в мире коллекция картин Винсента Ван Гога, отправляет посетителей в увлекательное путешествие по жизни художника и его современников.

В музее представлена полная история: художник, контекст, личные амбиции Ван Гога, его эмоции, мифы, которые его окружают, и его влияние вплоть до сегодняшнего дня. Коллекция музея Ван Гога включает всемирно известные картины, такие как «Подсолнухи», «Цветок миндаля» и «Едоки картофеля».

Также музей ежегодно организует 3 временные выставки. Музей Ван Гога открыт 365 дней в году. Билеты продаются только онлайн. Не пропустите, бронируйте заранее. Посетители могут узнать больше о Ван Гоге и его современниках с помощью мультимедийного путеводителя, доступного на 11 языках.

Имея больше времени, чтобы насладиться в музее, вы можете погрузиться прямо в выставленные фантастические коллекции.