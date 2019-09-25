14 отзывов оставили туристы

Кто из нас не слышал про улицу Красных Фонарей или, как её еще называют, о Красном квартале Амстердама? Но мало прочитать о нем в серьезном путеводителе или в сомнительной газете. Хватит догадываться, стесняться или заочно пугаться – приглашаю вас на прогулку 👣 по самой старой и вечно молодой части города.

Мыслите позитивно — только тогда сумеете лучше понять и прочувствовать мой район. Я именно здесь и живу, и уверяю вас, что хорошо знаю, как с этим районом общаться! Поэтому предлагаю отбросить все ханжеские предрассудки, убедиться, что вы старше 18 лет, и настроиться на зрелищно-дегустационный лад!

Легендарный район состоит из трех улиц, двух каналов, одной площади и бесчисленных переулков — этот знаменитый порт XVII века сохранился почти без изменений. «Начинка» же района всегда подчинялась простым портовым законам: всё, что нужно моряку на твёрдой земле. Последствия 1960-х с сексуальной революцией, легализацией наркотиков и рок-н-роллом отлично вписались в веселую атмосферу района. А последующая популярность электронной музыки и всеобщая толерантность довершили его уникальный образ и атмосферу.

Программа

Гуляя между зданиями и переходя из одного заведения в другое, я познакомлю вас с историей района, из которого выросла столица Голландии и Нидерландов. А в перерывах вы сможете продегустировать пиво в портовом баре, можжевеловую настойку в старинной ликёрной или коктейль в гей-кафе. Мы посетим порно-шоу и поглазеем на проституток через витрины. И, конечно, я помогу вам выбрать сорт травы или гашиша для поддержания хорошего настроения во время паузы в кофешопе. Закончить прогулку можно на дискотеке или живом концерте в одном из маленьких клубов в самом сердце Амстердама.

Начать прогулку мы можем от вашей гостиницы (если она расположена в центре города), либо от белого обелиска на площади Дам.