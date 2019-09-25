14 отзывов оставили туристы

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Злачный Амстердам

Прогулка по самой старой и вечно молодой части города — легендарному кварталу Красных Фонарей

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча "Красный Квартал"
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150 за экскурсию

У этой экскурсии14 отзывов
4.5
Oleg
Задать вопросОбычно отвечает за 26 ч.
Oleg – Гид в Амстердаме
Кто из нас не слышал про улицу Красных Фонарей или, как её еще называют, о Красном квартале Амстердама? Но мало прочитать о нем в серьезном путеводителе или в сомнительной газете.

Хватит догадываться, стесняться или заочно пугаться – приглашаю вас на прогулку 👣 по самой старой и вечно молодой части города.
Злачный Амстердам
Злачный Амстердам

Мыслите позитивно — только тогда сумеете лучше понять и прочувствовать мой район. Я именно здесь и живу, и уверяю вас, что хорошо знаю, как с этим районом общаться! Поэтому предлагаю отбросить все ханжеские предрассудки, убедиться, что вы старше 18 лет, и настроиться на зрелищно-дегустационный лад!

Легендарный район состоит из трех улиц, двух каналов, одной площади и бесчисленных переулков — этот знаменитый порт XVII века сохранился почти без изменений. «Начинка» же района всегда подчинялась простым портовым законам: всё, что нужно моряку на твёрдой земле. Последствия 1960-х с сексуальной революцией, легализацией наркотиков и рок-н-роллом отлично вписались в веселую атмосферу района. А последующая популярность электронной музыки и всеобщая толерантность довершили его уникальный образ и атмосферу.

Программа

Гуляя между зданиями и переходя из одного заведения в другое, я познакомлю вас с историей района, из которого выросла столица Голландии и Нидерландов. А в перерывах вы сможете продегустировать пиво в портовом баре, можжевеловую настойку в старинной ликёрной или коктейль в гей-кафе. Мы посетим порно-шоу и поглазеем на проституток через витрины. И, конечно, я помогу вам выбрать сорт травы или гашиша для поддержания хорошего настроения во время паузы в кофешопе. Закончить прогулку можно на дискотеке или живом концерте в одном из маленьких клубов в самом сердце Амстердама.

Начать прогулку мы можем от вашей гостиницы (если она расположена в центре города), либо от белого обелиска на площади Дам.

Злачный Амстердам
Злачный Амстердам
Злачный Амстердам
Злачный Амстердам
Злачный Амстердам
Злачный Амстердам
Злачный Амстердам
Злачный Амстердам
Злачный Амстердам
Злачный Амстердам
Злачный Амстердам
Злачный Амстердам
Злачный Амстердам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала "Красный Квартал".
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Oleg
Oleg
Я родился в Ленинграде, там же закончил Театральный Институт. Отправился посмотреть Мир и в разных странах занимался разным: кино, радио и телевидением, галерейным бизнесом и проведением фестивалей. Иногда прыгал с парашютом, бегал с автоматом, жил с велосипедом, ходил под парусами — так и добрался до Голландии, где нашел свой дом. Прожив в Амстердаме дольше, чем где бы то ни было, я решил делиться опытом и знаниями с теми, кто хочет увидеть мой город со всех ракурсов или детально, но — на равных и индивидуально. Я собрал хорошую группу надежных гидов, переводчиков, консультантов и знатоков Амстердама. Предлагаю авторские экскурсии, которые пока никто не проводил, как я, по убеждениям моих коллег. Предоставляю вам возможность самим определить — не пустая ли это лесть?!
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14 отзывов оставили туристы

25 сентября 2019
Гид Олег на своей волне. Много знает, но от такой экскурсии хочется необычного а у вас этого не заметили.
23 сентября 2019
Will see you next time !
23 сентября 2018
Здравствуйте! Все было очень увлекательно! Прогулка на лодке 4 часовая пролетела и запомнится, столько интересных видов и инфы. было комфортно и весело. Злачный амстердам оказался не хуже! Олег умеет заинтересовать. Если вернемся- обязательно еще раз обратимся за его услугами. Спасибо!
17 сентября 2018
Олег не был коммуникативным, раздражался на дополнительные вопросы которые выходили за рамки его экскурсии, реагировал реактивно и более того унижал нас. Пример: Олег мы прочитали, что 18 сентября в Амстердаме "день принца" - на, что Олег сказал, что за бред, где Вы такое вычитали, узнав ответ, что в журнале авиакомпании "Аэрофлот" начал неадекватно реагировать и говорить : аааа.. ну если там.. там пишут же "правду", или мой муж пытался высказать свою точку зрения на что-то и узнав, что он это читал в книгах ( как источник), - Олег рассмеялся, что там много чего пишут! - тем самым унижая нас! На вопрос: Что у Вас с ресторанами в городе, что посоветуете - ответ изначальный был - Вас интересуют рестораны, а не наша экскурсия??!! И потом перечислил нам рестораны, названия которых мы естественно не запомнили! То есть любые его незнания приводили к таким ответам! Единственное, что он продлил экскурсию на 30 минут нашего опоздания, но честно говоря, мы себя сдерживали и ждали Ее скорейшего окончания. Итог: гид изначально настроил нас негативно к себе и слушать его было неприятно. Поэтому мы ничего не вынесли с этой экскурсии.
Александр
21 апреля 2018
Большое спасибо Олегу за его профессионализм, нам очень понравилось!
9 ноября 2017
Супер экскурсия! Надеемся что экзамен выдержали! Когда прилетим снова, будем ваши опять!
24 апреля 2017
Спасибо Олегу за интересную экскурсию.
Василий
27 апреля 2015
Мы побывали на данной экскурсии в компании друзей и, к сожалению, эта экскурсия нам не очень понравилась. Возможно, из-за того, что в первый вечер мы были "не подготовлены". :) Но мы рассчитывали, что, посетив данную экскурсию, мы помимо общей информации о истории мест получим практические советы о том, что и где выбрать и т. п., но на несколько вопросов получили ответ "А я откуда знаю", либо "Это Вам расскажут на другой экскурсии" что, согласитесь, странно. К плюсам гида я бы отнес то, что он провел полноценную экскурсию, не смотря на то, что мы опоздали на полтора часа. Кроме того, чувствуются знания, широкий кругозор и т. п., но мы не смогли найти с Олегом общий язык.
29 октября 2014
Не пожалели ни минуты, что обратились к Олегу. Это очень эрудированный и интересный человек! С первой минуты очаровывает вас своей харизмой и обаянием, и вы гуляете с ни словно переместившись во времена моряков и пиратов по паутине улиц вдоль каналов... Благодаря Олегу вам станет понятен минталетет голландцев, их нравы, становление Амстердама, и, конечно же, самые "злачные места" этого города... И это все за 2, 5 часа!!!
24 сентября 2014
Спасибо Олегу! Экскурсия понравилась, связная концепция рассказа и достаточно познавательно как по фактам, так и по общему смыслу. При этом Олег спрашивает, чем больше интересуется экскурсант и более углубленно рассказывает по интересующей теме. Спасибо еще раз.
Ещё 4 отзыва

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