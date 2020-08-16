Совместите посещение всемирно известного музея Ван Гога с захватывающей часовой прогулкой на корабле по историческому кварталу каналов. В музее Ван Гога представлена крупнейшая в мире коллекция произведений художника. Этот музей, один из наиболее важных в Нидерландах, посещают миллионы людей. Проведя несколько часов в музее, вы сможете отправиться на захватывающую прогулку на корабле по каналам Амстердама. Это потрясающий план для однодневной поездки.

Половина пакетного предложения включает посещение музея Ван Гога с самой большой в мире коллекцией полотен, рисунков, эскизов и писем знаменитого голландского художника. Это второй по популярности музей в Нидерландах, который посещают около двух миллионов человек в год. Здесь обязательно стоит побывать. В музее Ван Гога хранится более 200 картин, 400 рисунков и 700 писем от художника. В числе самых известных произведений в коллекции «Едоки картофеля» (1885), «Череп с горящей сигаретой» (1886), «Подсолнухи» (1889) и «Цветущие ветки миндаля» (1890).

Вторая половина пакетного предложения — прогулка на корабле по каналам Амстердама. Живописный центр Амстердама признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Лучший способ его осмотреть — отправиться на прогулку по каналам. Маршрут часовой водной прогулки проходит по самым важным каналам города, мимо великолепных церквей XVII века, особняков, плавучих домов и мостов. Вы можете увидеть все лучшие достопримечательности, включая церковь Вестеркерк, район Девяти улиц и мост Магере-Брюг на реке Амстел. Во время прогулки доступен GPS-гид с информацией на нескольких языках, а суда оборудованы панорамными окнами, позволяющими любоваться фантастическим видом на город.