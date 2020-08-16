Амстердам: билет в музей Ван Гога и круиз по каналу

Оцените две лучшие достопримечательности Амстердама в рамках тура с часовым круизом по каналам

4.5
1769 отзывов
Билет на борт
Оцените две лучшие достопримечательности Амстердама в рамках тура с часовым круизом по каналам и временным интервалом для входа в музей Ван Гога.

Совершите круиз по живописным водным путям и полюбуйтесь шедеврами из крупнейшей в мире коллекции Ван Гога.
Амстердам: билет в музей Ван Гога и круиз по каналу
Амстердам: билет в музей Ван Гога и круиз по каналу
Амстердам: билет в музей Ван Гога и круиз по каналу
Амстердам: билет в музей Ван Гога и круиз по каналу
Амстердам: билет в музей Ван Гога и круиз по каналу
Амстердам: билет в музей Ван Гога и круиз по каналу
Амстердам: билет в музей Ван Гога и круиз по каналу
Амстердам: билет в музей Ван Гога и круиз по каналу
Амстердам: билет в музей Ван Гога и круиз по каналу
Амстердам: билет в музей Ван Гога и круиз по каналу
Амстердам: билет в музей Ван Гога и круиз по каналу
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Сэкономьте время и деньги благодаря комплексному предложению, включающему в себя прогулку по каналам Амстердама и входной билет в музей Ван Гога
  2. Забронируйте посещение музея в наиболее подходящее для вас время
  3. Полюбуйтесь достопримечательностями Амстердама на набережной и отдохните от суеты на берегу во время круиза по каналам
  4. Выберите удобный тур, идеальный для тех, кто посещает Амстердам впервые и у кого ограничено время
Совместите посещение всемирно известного музея Ван Гога с захватывающей часовой прогулкой на корабле по историческому кварталу каналов. В музее Ван Гога представлена крупнейшая в мире коллекция произведений художника. Этот музей, один из наиболее важных в Нидерландах, посещают миллионы людей. Проведя несколько часов в музее, вы сможете отправиться на захватывающую прогулку на корабле по каналам Амстердама. Это потрясающий план для однодневной поездки.
Половина пакетного предложения включает посещение музея Ван Гога с самой большой в мире коллекцией полотен, рисунков, эскизов и писем знаменитого голландского художника. Это второй по популярности музей в Нидерландах, который посещают около двух миллионов человек в год. Здесь обязательно стоит побывать. В музее Ван Гога хранится более 200 картин, 400 рисунков и 700 писем от художника. В числе самых известных произведений в коллекции «Едоки картофеля» (1885), «Череп с горящей сигаретой» (1886), «Подсолнухи» (1889) и «Цветущие ветки миндаля» (1890).
Вторая половина пакетного предложения — прогулка на корабле по каналам Амстердама. Живописный центр Амстердама признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Лучший способ его осмотреть — отправиться на прогулку по каналам. Маршрут часовой водной прогулки проходит по самым важным каналам города, мимо великолепных церквей XVII века, особняков, плавучих домов и мостов. Вы можете увидеть все лучшие достопримечательности, включая церковь Вестеркерк, район Девяти улиц и мост Магере-Брюг на реке Амстел. Во время прогулки доступен GPS-гид с информацией на нескольких языках, а суда оборудованы панорамными окнами, позволяющими любоваться фантастическим видом на город.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на определенное время в музей Ван Гога
  • Часовая прогулка на корабле по каналам Амстердама
  • GPS-аудиогид на борту на 19 языках
Что не входит
  • Мультимедийный гид в музее Ван Гога
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Дети трех лет и младше могут участвовать бесплатно (если не занимают отдельное место)
  • Забронированный вами временной интервал — это ваше время входа в музей Ван Гога
  • По приезду в Амстердам выберите временной промежуток для круиза по каналам
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
  • Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 1769 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1056
4
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3
128
2
29
1
25
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
Q
16 авг 2020
(Великобритания)
Что касается музея Ван Гога, мы не покупали гарнитуру во время нашего визита, но вы можете буквально прочитать обо всем искусстве и узнать историю Ван Гога, поскольку информация была на стене рядом с картиной. Музей расположен на 4 этажах, поэтому, если у вас была гарнитура, он направит вас к висящей картинке с номером рядом с ней, но, поскольку мы этого не сделали, мы часто путешествуем в неправильном направлении. Для меня это не было проблемой, поскольку у каждой фотографии есть своя история. Что касается поездки по каналу, у нас были наушники-вкладыши, поэтому мы знали всю историю. Очень интересно знать историю, поэтому очень рекомендую. Уделите себе достаточно времени между поездкой по каналу и музеем Ван Гога, так как они находятся далеко друг от друга.
A
20 янв 2020
(США)
Музей Ван Гога стоил того, но круиз по каналу был довольно скучным! Мы даже повысили билет на Амстердамский фестиваль света за 8 евро / билет, и поездка не стоила. Я бы вообще пропустил легкий тур. Если вы хотите отправиться в круиз по каналу, я бы порекомендовал сделать это днем или, что еще лучше, поехать на трамвае и посмотреть город … намного дешевле, и вы увидите намного больше города в более короткие сроки.
M
4 сен 2019
(Россия)
Музей Ван Гога впечатляет. Порой даже людей совсем не разбирающихся в искусстве. (как я). Аудиогид нужен обязательно. Очень точно, интересно о важных картинах художника повествеует. На такие тонкости можно обратить внимание и понять замысел художника, проникнуться и погрузиться в мир Ван Гога. Прогулка по каналам тоже хорошая, как только приплываете на 4 канал, лучше сразу фоткаться на палубе, виды самые красивые. Живописные пряничные домики, не так густо наполнено туристами. Потом уже теплоход постепенно заворачивает на обратный путь и уже нет таких улочек. Так что не пропустите.

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