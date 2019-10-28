Амстердам: Рейксмюсеум и круиз по каналам - комбо-тур

Совместите часовой круиз по каналам и посещение Рейксмюсеума в Амстредаме без очереди

4.4
363 отзыва
Билет на борт
Совместите часовой круиз по каналам и посещение Рейксмюсеума в Амстредаме без очереди.

Проплывите по живописному Поясу каналов, а затем полюбуйтесь шедеврами музейной коллекции XVII–XXI веков.
Амстердам: Рейксмюсеум и круиз по каналам - комбо-тур
Амстердам: Рейксмюсеум и круиз по каналам - комбо-тур
Амстердам: Рейксмюсеум и круиз по каналам - комбо-тур
Амстердам: Рейксмюсеум и круиз по каналам - комбо-тур
Амстердам: Рейксмюсеум и круиз по каналам - комбо-тур
Амстердам: Рейксмюсеум и круиз по каналам - комбо-тур
Амстердам: Рейксмюсеум и круиз по каналам - комбо-тур
Амстердам: Рейксмюсеум и круиз по каналам - комбо-тур
Амстердам: Рейксмюсеум и круиз по каналам - комбо-тур
Амстердам: Рейксмюсеум и круиз по каналам - комбо-тур
Амстердам: Рейксмюсеум и круиз по каналам - комбо-тур
Амстердам: Рейксмюсеум и круиз по каналам - комбо-тур
Амстердам: Рейксмюсеум и круиз по каналам - комбо-тур
Амстердам: Рейксмюсеум и круиз по каналам - комбо-тур
Амстердам: Рейксмюсеум и круиз по каналам - комбо-тур

Что вы увидите 🤩

  • Вестеркерк
  • Магере-Брюг
  • Амстел
  • Грахтенгордел
  • Рейксмюсеум
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Проплывите по живописным водным путям Пояса каналов Амстердама
  2. Воспользуйтесь проходом без очереди в Рейксмюсеум
  3. Полюбуйтесь домами торговцев и историческими мостами с воды
  4. Посмотрите на шедевры голландского искусства XVII века, в том числе на «Ночной дозор» Рембрандта
Совместите участие в экскурсии на судне по Поясу каналов и посетив легендарный Рейксмюсеум в Амстердаме.
Полюбуйтесь корабликами и домами торговцев с воды во время часовой прогулки, которая пройдет по историческим водным путям. Система каналов, вырытая в Золотой век Нидерландов, пришедшийся на XVII столетие, была объявлена объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2010 году.
Восхититесь декоративными фасадами зданий на берегу и их фронтонами в разных стилях: например, колоколообразными, воронкообразными и приподнятыми прямыми. Проплывите мимо таких знаменитых сооружений, как мост Магере-Брюг на реке Амстел, легендарный дом автора дневника времен Второй мировой войны Анны Франк, величественная церковь Вестеркерк и старый порт Амстердама.
Затем сойдите на берег, чтобы без очереди пройти в Рейксмюсеум. Взгляните на шедевры голландских мастеров XVII века, в том числе на «Ночной дозор» Рембрандта и «Молочницу» Вермеера.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Часовой круиз
  • Билет в Рейксмюсеум на определенное время
  • GPS-аудиогид на 19 языках (во время круиза по каналам)
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Мультимедийный тур по Рейксмюсеуму
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Дети не старше трех лет могут участвовать бесплатно (если они не занимают отдельное место)
  • Вы можете использовать ваучер для входа в музей в течение двух часов после указанного в билете времени
  • Зайдя в музей в течение двух часов после указанного в билете времени, вы сможете оставаться там до закрытия
  • По приезду в Амстердам выберите временной промежуток для часового круиза по каналам (см. инструкции в ваучере)
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
  • Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 363 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
196
4
119
3
33
2
8
1
7
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
S
28 окт 2019
(Великобритания)
Я никогда не заказывал билеты онлайн раньше, но это было довольно легко. Хорошо, что нам не пришлось придерживаться жесткого временного интервала, так как нам было трудно добраться до музея, поскольку дорога была закрыта из-за Амстердамского марафона! Я рад, что мы упорствовали - такой замечательный музей и ошеломляющий, что мы смогли подойти так близко к картинам Рембрандта и Ван Гога. У нас были проблемы с поиском места встречи для круиза, так как Карты привели нас в неправильное место (морской музей. ), Поэтому мы посетили его, прежде чем вернуться в район вокзала, где, как мы думали, это должно быть - мы были правы. Круиз был хорошим (окна были не очень четкими, поэтому было трудно получить хорошие фотографии), и мы многому научились. Я бы порекомендовал эту поездку.
А
23 авг 2019
(Великобритания)
Час круиз был превосходным. Мы подняли его с пирса в нескольких кварталах от Рейксмузеума (компания Lovers Cruise). В музее мы загрузили приложение Rijksmuseum и использовали наушники, предоставленные компанией, занимающейся круизом на лодке, для осмотра достопримечательностей. Нет очереди и отличный способ получить максимум от выставленных произведений искусства.
И
25 апр 2019
(Украина)
Спасибо, все замечательно! Единственное, что доставило неудобство, отсутствие информации о времени работы круиза, пришлось искать дополнительно.

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