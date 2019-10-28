Совместите участие в экскурсии на судне по Поясу каналов и посетив легендарный Рейксмюсеум в Амстердаме.

Полюбуйтесь корабликами и домами торговцев с воды во время часовой прогулки, которая пройдет по историческим водным путям. Система каналов, вырытая в Золотой век Нидерландов, пришедшийся на XVII столетие, была объявлена объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2010 году.

Восхититесь декоративными фасадами зданий на берегу и их фронтонами в разных стилях: например, колоколообразными, воронкообразными и приподнятыми прямыми. Проплывите мимо таких знаменитых сооружений, как мост Магере-Брюг на реке Амстел, легендарный дом автора дневника времен Второй мировой войны Анны Франк, величественная церковь Вестеркерк и старый порт Амстердама.

Затем сойдите на берег, чтобы без очереди пройти в Рейксмюсеум. Взгляните на шедевры голландских мастеров XVII века, в том числе на «Ночной дозор» Рембрандта и «Молочницу» Вермеера.