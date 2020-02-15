3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

От достопримечательностей до секретных деталей

Я проведу вас по знаковым местам, пропитанным духом Амстердама: через еврейский и китайский кварталы, по закоулкам квартала Красных фонарей. Мы найдем католическую базилику, протестантскую церковь и крупнейший в Европе буддистский храм. Поговорим об истоках Амстердама в его старинных уголках — у крепостных средневековых ворот, домика смотрителя канала, фондовой биржи и бывшего дома прокаженных. А на набережной реки Амстел посмотрим на знаменитые танцующие домики и плавучий цветочный рынок. Приготовьтесь с головой погрузиться в историю Амстердама, а помогут в этом дополнения в виде городских карт, винтажных фотографий и картин голландских живописцев.

Амстердам глазами местного жителя

За пару часов мы успеем затронуть все грани жизни нидерландской столицы, поговорить о Королевстве в целом и, конечно, обсудим мифы об Амстердаме и привычки местных. Являясь без пяти минут нидерландцем, я неплохо изучил внутреннюю жизнь города, поэтому смогу ответить на любые вопросы, посоветую, куда сходить, чем заняться и как почувствовать себя здесь по-настоящему своим.