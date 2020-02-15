3 отзыва оставили туристы

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Амстердам вдоль и поперек

Стать своим в столице Нидерландов и узнать самое важное о городе на дружеской прогулке

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Группа не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на вокзальной площади Амстердама (Stationsplein)
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15 за человека

У этой экскурсии3 отзыва
5
Pavel
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Pavel – Гид в Амстердаме
Чтобы понять многогранный Амстердам, недостаточно просто пробежаться по достопримечательностям.

Я помогу вам узнать город 🏙️ по-настоящему: заглянуть в его ключевые и тайные уголки, проникнуться городскими легендами, найти буддийский храм и дом прокаженных.

Приготовьтесь развеять мифы и взглянуть на Амстердам глазами местного жителя.
Амстердам вдоль и поперек
Амстердам вдоль и поперек

Что вас ожидает

От достопримечательностей до секретных деталей
Я проведу вас по знаковым местам, пропитанным духом Амстердама: через еврейский и китайский кварталы, по закоулкам квартала Красных фонарей. Мы найдем католическую базилику, протестантскую церковь и крупнейший в Европе буддистский храм. Поговорим об истоках Амстердама в его старинных уголках — у крепостных средневековых ворот, домика смотрителя канала, фондовой биржи и бывшего дома прокаженных. А на набережной реки Амстел посмотрим на знаменитые танцующие домики и плавучий цветочный рынок. Приготовьтесь с головой погрузиться в историю Амстердама, а помогут в этом дополнения в виде городских карт, винтажных фотографий и картин голландских живописцев.

Амстердам глазами местного жителя
За пару часов мы успеем затронуть все грани жизни нидерландской столицы, поговорить о Королевстве в целом и, конечно, обсудим мифы об Амстердаме и привычки местных. Являясь без пяти минут нидерландцем, я неплохо изучил внутреннюю жизнь города, поэтому смогу ответить на любые вопросы, посоветую, куда сходить, чем заняться и как почувствовать себя здесь по-настоящему своим.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная, по пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы
  • Экскурсия проводится без наушников (мера безопасности, связанная с многочисленными велосипедистами на улице)
  • Окончание маршрута буквально в 7 — 8 минутах ходьбы от места встречи
Амстердам вдоль и поперек
Амстердам вдоль и поперек
Амстердам вдоль и поперек
Амстердам вдоль и поперек
Амстердам вдоль и поперек
Амстердам вдоль и поперек
Амстердам вдоль и поперек
Амстердам вдоль и поперек
Амстердам вдоль и поперек
Амстердам вдоль и поперек
Амстердам вдоль и поперек

Экскурсия проводится в среду в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Место встречи для начала на вокзальной площади Амстердама (Stationsplein).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Pavel
Pavel
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Павел, я профессиональный фотограф и гид. Живу в Нидерландах три года. С радостью покажу самые интересные места этой удивительной страны, поделюсь своими знаниями и сделаю вам чудесные портреты. Надеюсь на скорую встречу!
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3 отзыва оставили туристы

15 февраля 2020
Название экскурсии в действительности отображает ее суть, просто нереально информативно и интересно! За 2 с половиной часа Павел не только рассказал о городе, стране, местных традициях и особенностях, но и показал всё в самых лучших красках, поделившись ко всему прочему изображениями, благодаря которым «погружение» в экскурсию по Амстердаму прошло действительно с головой!)) Мне кажется, что экскурсия была бы крайне интересна даже тем, кто живет в Амстердаме, очень много необычной информации, которая еще и преподнесена так, что вряд ли забудется после экскурсии. Соотношение цены и качества не просто оптимальное, а нереальное. Абсолютно всем советую!
9 февраля 2020
Все прошло отлично!
31 января 2020
Экскурсия просто отличная! Маршрут, остановки, информация, подход гида... всё на высоте! Соотношение цены и качества 10 из 10. Также очень понравилось дополнение в виде изображений, благодаря которым картина о городе, его культурном и историческом наследии вырисовывается более полная. Всем советую!

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