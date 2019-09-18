2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Истории мистиков и дом с загадочным фасадом

Амстердам издавна притягивал людей разных мировоззрений, вероисповеданий и точек зрения. За это стоит благодарить свободную от испанской инквизиции атмосферу страны и поставленное на поток книгопечатание. Именно в целях издать книгу сюда стекались носители самых необыкновенных для того времени идей. Вы узнаете, какое тайное мистическое учение проникло в город в XVI веке и в чем его особенности. Я покажу таинственный Дом на Амстеле, на фасаде которого уже триста с лишним лет начертаны тайные символы, не стираемые ни временем, ни щелочью, ни высоконапорными шлангами.

Погружение в мир алхимиков и тайных сообществ

Я расскажу, кто такие Масоны и Розенкрейцеры, и покажу их представительства в самом центре исторического Амстердама. Вы увидите штаб-квартиру одного из тайных орденов и крупнейшую в Европе библиотеку эзотерической литературы. Далее прогуляетесь по аллее, где в XVII веке селились многочисленные алхимики Амстердама. Узнаете, какой вывеской выделялись их лаборатории и что в них можно было приобрести. А еще разберетесь, чем же именно занимались загадочные алхимики, какие цели преследовали и, главное, смогли ли их достичь.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кому интересна загадочная история тайных сообществ, алхимиков и мистиков.