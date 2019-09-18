2 отзыва оставили туристы

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Мистика Амстердама

Узнать истории алхимиков и тайных сообществ и расшифровать таинственный фасад дома на Амстеле

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

От 100 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Артем
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Артем – экскурсионное агентство в Амстердаме
Во время неспешной прогулки по городским улочкам и каналам я расскажу, какие тайные сообщества проникли в город 🏙️ несколько столетий назад, покажу, где селились алхимики, и раскрою символическое значение амулетов на фасаде дома XVII века.

Вы удивитесь, как сильно свободолюбивые мыслители, маги и философы повлияли на облик и обычаи современного Амстердама, и посмотрите на город новым взглядом.
Мистика Амстердама
Мистика Амстердама

Что вас ожидает

Истории мистиков и дом с загадочным фасадом
Амстердам издавна притягивал людей разных мировоззрений, вероисповеданий и точек зрения. За это стоит благодарить свободную от испанской инквизиции атмосферу страны и поставленное на поток книгопечатание. Именно в целях издать книгу сюда стекались носители самых необыкновенных для того времени идей. Вы узнаете, какое тайное мистическое учение проникло в город в XVI веке и в чем его особенности. Я покажу таинственный Дом на Амстеле, на фасаде которого уже триста с лишним лет начертаны тайные символы, не стираемые ни временем, ни щелочью, ни высоконапорными шлангами.

Погружение в мир алхимиков и тайных сообществ
Я расскажу, кто такие Масоны и Розенкрейцеры, и покажу их представительства в самом центре исторического Амстердама. Вы увидите штаб-квартиру одного из тайных орденов и крупнейшую в Европе библиотеку эзотерической литературы. Далее прогуляетесь по аллее, где в XVII веке селились многочисленные алхимики Амстердама. Узнаете, какой вывеской выделялись их лаборатории и что в них можно было приобрести. А еще разберетесь, чем же именно занимались загадочные алхимики, какие цели преследовали и, главное, смогли ли их достичь.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кому интересна загадочная история тайных сообществ, алхимиков и мистиков.

Организационные детали

Экскурсию проведет один из гидов нашей команды.

Мистика Амстердама
Мистика Амстердама
Мистика Амстердама
Мистика Амстердама
Мистика Амстердама
Мистика Амстердама
Мистика Амстердама
Мистика Амстердама
Мистика Амстердама
Мистика Амстердама
Мистика Амстердама

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Артем
Артем
Приветствую! Моя команда покажет вам тот Амстердам, о котором вы мечтали. Забудьте все, что вы знали об экскурсиях. Наши предложения построены таким образом, чтобы вы получили максимальную отдачу за минимально потраченное время (и деньги). С нами весело, увлекательно и интересно! Ждем вас, до встречи ;)
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2 отзыва оставили туристы

18 сентября 2019
Прекрасная экскурсия, но пришёл не Артем, а Игорь!)
20 июля 2019
Замечательная экскурсия для тех, кто интересуется историей оккультизма. Грамотный, знающий гид -Николай. Прекрасный маршрут по красивейшим старинным улочкам. Отличный тайминг. Не смотря на недостаток времени, увидела и узнала много интересного об алхимиках и тайных обществах Голландии. Рекомендую.

Артем проводит ещё 4 экскурсии

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