Нашу экскурсию ⛳ мы начнем с самого знаменитого и единственного рынка на воде - Цветочного. Полюбовавшись на многообразие ассортимента пройдем к реке Амстел, а дальше нас с вами ждет полное погружение в историю 📖 и современность, архитектуру и даже геологию!
На экскурсии:
мы поймем как строили дома на воде и почему здесь трудно найти хотя бы один прямой дом;
где великий Рембрандт писал свою знаменитую картину Ночной дозор, узнаем тайну ее названия;
нас ждет ожившая картина импрессиониста Моне;
необычное здание самого старого кинотеатра;
места где жил Рембрандт и Спиноза, и и гулял Петр Первый;
Еврейский квартал;
Жилые баржи и их жители;
удивительное метро;
узнаем всю правду о велосипедах, и о том, почему голландцы не хотят огораживать свои каналы не смотря не на что!
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 100 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.