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Онлайн-экскурсия «Многоликий Амстердам. От Цветочного рынка до Рембрандта»

Светлана В.
Светлана В. – Гид из Амстердама
Друзья, меня зовут Светлана Выгон, я дипломированный гид по Амстердаму и приглашаю вас прогуляться 👣 со мной по одному из самых красивых 🤩 городов на земле! Амстердам не спутать не с одной столицей ⭐️ мира.

Его атмосферные каналы и отражающиеся в них четырехсотлетние дома сохранились совсем не тронутыми! Мы прогуляемся по набережным и рассмотрим амстердамские танцующие дома, побываем на единственном в мире цветочном рынке на воде и познакомимся с секретами голландской столицы.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 100 человек

  • €5 за человека

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Онлайн-экскурсия «Многоликий Амстердам. От Цветочного рынка до Рембрандта»
Онлайн-экскурсия «Многоликий Амстердам. От Цветочного рынка до Рембрандта»

Что вы увидите

  • Цветочный рынок
  • Знаменитые каналы
  • Южная церковь
  • Еврейский квартал
  • Река Амстел
  • Монетная башня
  • Памятник Спинозе
  • Дом Ребмрандта
Нашу экскурсию ⛳ мы начнем с самого знаменитого и единственного рынка на воде - Цветочного. Полюбовавшись на многообразие ассортимента пройдем к реке Амстел, а дальше нас с вами ждет полное погружение в историю 📖 и современность, архитектуру и даже геологию!

На экскурсии:

  • мы поймем как строили дома на воде и почему здесь трудно найти хотя бы один прямой дом;
  • где великий Рембрандт писал свою знаменитую картину Ночной дозор, узнаем тайну ее названия;
  • нас ждет ожившая картина импрессиониста Моне;
  • необычное здание самого старого кинотеатра;
  • места где жил Рембрандт и Спиноза, и и гулял Петр Первый;
  • Еврейский квартал;
  • Жилые баржи и их жители;
  • удивительное метро;
  • узнаем всю правду о велосипедах, и о том, почему голландцы не хотят огораживать свои каналы не смотря не на что!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 Экскурсия пройдет онлайн
    Онлайн-экскурсия «Многоликий Амстердам. От Цветочного рынка до Рембрандта»
    Онлайн-экскурсия «Многоликий Амстердам. От Цветочного рынка до Рембрандта»
    Онлайн-экскурсия «Многоликий Амстердам. От Цветочного рынка до Рембрандта»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 100 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Светлана В.
    Светлана В.
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