Светлана В. – Гид из Амстердама

Друзья, меня зовут Светлана Выгон, я дипломированный гид по Амстердаму и приглашаю вас прогуляться 👣 со мной по одному из самых красивых 🤩 городов на земле! Амстердам не спутать не с одной столицей ⭐️ мира.



Его атмосферные каналы и отражающиеся в них четырехсотлетние дома сохранились совсем не тронутыми! Мы прогуляемся по набережным и рассмотрим амстердамские танцующие дома, побываем на единственном в мире цветочном рынке на воде и познакомимся с секретами голландской столицы.