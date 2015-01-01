Отправляйтесь в Амстердам и посетите вечерний коктейль-круиз по знаменитым каналам и рекам, включенным в в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На борту панорамного круизного судна вы можете расслабиться с коктейлем (2 бесплатных коктейля на человека) и легкими закусками (также включены в стоимость билета).

У будет уникальная возможность насладиться основными достопримечательностями 🏛️ города под умиротворяющие звуки спокойной музыки. Вы прогуляетесь 👣 по каналам Амстердама и увидите такие популярные достопримечательности, как Магере-Брюг (нидерл. Magere Brug, в буквальном переводе — «Тощий мост») через реку Амстел.

С 1 декабря 2017 года по 21 января 2018 года город 🏙️ будет впечатляюще освещен во время Фестиваля света. Круиз будет проплывать через площадь фестиваля, и у вас будет уникальная возможность полюбоваться этим зрелищным событием.

Экскурсия рассчитана на лиц старше 18 лет.