  1. Экскурсии

Вечерний круиз по каналам Амстердама

3.3
4 отзыва
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Амстердама
Позвольте себе круиз с видом на пряничные домики, бурлящую на берегу ночную жизнь, загадочные тени пышной зелени.

Стать наблюдателем, пролистывающим книгу чужих тайн, вам поможет расслабляющая музыка на борту корабля и пара бесплатных коктейлей.

Закуска поможет не захмелеть, а шикарные виды – не заскучать.

Экскурсия ⛳ продлится два часа.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €44 за человека

    Заказать экскурсию
Вечерний круиз по каналам Амстердама
Вечерний круиз по каналам Амстердама

Что вы увидите

  • Магере-Брюг
  • каналы и реки, включенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Отправляйтесь в Амстердам и посетите вечерний коктейль-круиз по знаменитым каналам и рекам, включенным в в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На борту панорамного круизного судна вы можете расслабиться с коктейлем (2 бесплатных коктейля на человека) и легкими закусками (также включены в стоимость билета).
У будет уникальная возможность насладиться основными достопримечательностями 🏛️ города под умиротворяющие звуки спокойной музыки. Вы прогуляетесь 👣 по каналам Амстердама и увидите такие популярные достопримечательности, как Магере-Брюг (нидерл. Magere Brug, в буквальном переводе — «Тощий мост») через реку Амстел.
С 1 декабря 2017 года по 21 января 2018 года город 🏙️ будет впечатляюще освещен во время Фестиваля света. Круиз будет проплывать через площадь фестиваля, и у вас будет уникальная возможность полюбоваться этим зрелищным событием.
Экскурсия рассчитана на лиц старше 18 лет.
Что входит
  • круиз
  • напитки
  • закуски
Что не входит
  • экскурсия (гид на английском языке на борту)
  • личные расходы
Начало
🚩 Prins Hendrikkade (см. ваучер)
Место завершения
🏁 см. ваучер
Вечерний круиз по каналам Амстердама
Вечерний круиз по каналам Амстердама
Вечерний круиз по каналам Амстердама
Вечерний круиз по каналам Амстердама

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
GetYourGuide
GetYourGuide
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

4 отзыва оставили туристы

GetYourGuide проводит ещё 5 экскурсий

Тур по пивоварне Heineken и круиз по каналам
36
3 часа
Тур по пивоварне Heineken и круиз по каналам
14 отзывов
1, 5-часовая вечерняя прогулка по каналам Амстердама
21
1.5 часа
1, 5-часовая вечерняя прогулка по каналам Амстердама
13 отзывов
Ужин-круиз по каналам Амстердама
118
2.5 часа
Ужин-круиз по каналам Амстердама
11 отзывов
Прогулка на лодке для большой компании
46
1.5 часа
Прогулка на лодке для большой компании
Амстердам: 24-часовой билет на тур на автобусе hop-on hop-off и круиз
25
24 часа
Амстердам: 24-часовой билет на тур на автобусе hop-on hop-off и круиз

Еще несколько необычных экскурсий в Амстердаме

Запретный Амстердам. Свой человек
150
2 часа
Запретный Амстердам. Свой человек
184 отзыва
Нестандартная прогулка по самым-самым уголкам Города Грехов со знатоком местной жизни
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
От 220
3.5 часа
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
150 отзывов
История, архитектура, дизайн, искусство, традиционная еда, традиции и менталитет голландцев
Первый день в Амстердаме!
27
3 часа
Первый день в Амстердаме!
137 отзывов
Групповая экскурсия по самым красивым местам города
Ежедневная обзорная экскурсия по Амстердаму
20
2 часа
Ежедневная обзорная экскурсия по Амстердаму
117 отзывов
Онлайн-прогулка по небанальному Амстердаму в реальном времени
6
1.5 часа
Онлайн-прогулка по небанальному Амстердаму в реальном времени
67 отзывов
Проникнуться духом «города свободы» и узнать самое интересное о голландском образе жизни
Первые шаги в Амстердаме
100
3 часа
Первые шаги в Амстердаме
58 отзывов
Обзорная прогулка по «королевству кривых домов»: все, что нужно увидеть, узнать и попробовать