Экскурсия по современному Дубаю

Индивидуальная экскурсия по современному Дубаю

5
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по современному Дубаю.
Экскурсия по современному Дубаю
Экскурсия по современному Дубаю
Экскурсия по современному Дубаю
Экскурсия по современному Дубаю

Что вас ожидает 🤩

  • Отель Бурдж-аль-Араб
  • Арабский рынок Мадинат-Сук
  • Пальма Джумейра
  • Дубай Марина
  • Бурдж-Халифа
  • Дубай мол
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Благодаря нашей программе Вы сможете увидеть главные достопримечательности этого фантастического города: знаменитый отель Burj Al Arab, восьмое чудо света – искусственный остров Palm Jumeirah; посетите современный арабский рынок Souk Madinat Jumeirah, который очарует своим восточным гостеприимством.

Вы отправитесь в самый большой торговый центр в мире The Dubai Mall, в котором увидите знаменитый аквариум, поющие фонтаны и сделаете красивые фотографии на фоне самого высокого сооружения в мире Burj Khalifa.

Входные билеты на башню Бурдж-Халифа не включены в стоимость экскурсии и могут быть приобретены за дополнительную плату на месте.

Программа

Экскурсия предусматривает несколько фото остановок на фоне: Резиденция шейха Дубая (Zabeel Sheikh Palace), отель Бурдж-аль-Араб (Burj Al Arab), Дубай Марина, арабский рынок Сук Мадинат Джумейра, фонтаны в Дубай моле, фотографии на фоне Бурдж Халифы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги и услуги гида (5 часов). Круиз в 15.00 (по желанию)
Что не входит
  • Входные билеты на башню Бурдж-Халифа
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
20 дек 2018
Я брала индивидуальную экскурсию с гидом по Дубаю. Гид Екатерина. Приехала в отель вовремя, вежливая и приветливая. Водитель профессионал, комфортный автомобиль на 8 человек. Правильная речь, интересный рассказ. По нашему пожеланию изменила окончание экскурсию - мы поменяли Бурдж Халифу на пляжную прогулку по району в Дубай Марине. Сделала нам отличные фотографии и дала много ценных рекомендаций - что где купить, посмотреть еще, лучше добраться и т. д.
Рекомендую!
Ю
10 мая 2018
Добрый день! Экскурсия была супер! Отдельное спасибо гиду Артему, он большой профессионал своего дела! Рассказывал все очень интересно, с юмором) учел все наши пожелания по остановкам и свободному времени! Впечатления самые наилучшие! Водитель и сам автомобиль тоже в полном порядке!

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