Отличная экскурсия и, на мой взгляд, обязательная, так как в столице нужно побывать! Интересно и, образно говоря, с "доставкой 1-м классом", очень приятным голосом и чёткой дикцией доносил до наших ушей информацию об исторических, культурных и социальных аспектах становления ОАЭ гид Артём. Так как это была уже не первая экскурсия от Тез Тура, на которую мы поехали с этим гидом, то мы уже понимали, нас ожидает всесторонний рассказ от интеллектуального и остроумного молодого человека, к тому же ещё и очень четкого и высокоорганизованного. Забота от Тез Тура проявлялась во всём, гид Артём был внимательным ко всем присутствующим в нашем путешествующем автобусе - помогал настроить кондиционер, выйти из автобуса, сделать фото и прочие приятные мелочи… Не смотря на длинную дорогу в Абу-Даби накануне грядущего праздника в честь дня независимости 2 декабря, почти все большие пробки мы обходили стороной, благодаря своевременному анализу Артёмом дорожной карты он-Лайн и оптимизацией маршрута. Необходимые предметы женской одежды для мечети были любезно розданы всем желающим. Также бесплатно раздавали питьевую водичку в пути. Ужин в отеле Континенталь был на высоком уровне! Ну и самая главная изюминка данной экскурсии, мечеть Шейха Заида, конечно же, впечатлила всех своей неописуемой красотой. Большое спасибо компании Тез Тур tezeks за грамотно организованную программу и подобранный персонал!