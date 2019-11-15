Обзорная экскурсия по Абу-Даби (с обедом)

Формат экскурсии: смешанная - автобусная, пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

4.8
11 отзывов
Формат экскурсии: смешанная - автобусная, пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Продолжительность экскурсии указана ориентировочно и не включает время в дороге до Абу-Даби из других эмиратов. При посещении мечети требуется строгое соблюдение дресс-кода. Вход в мечеть с открытыми татуировками на теле не разрешен. (Смотрите памятку в разделе "Дополнительная информация" в шапке описания экскурсии). Внимание! По четвергам экскурсия проходит с посещением музея Лувр Абу-Даби. По вторникам и субботам - с посещением дворца Каср Аль-Ватан,
Обзорная экскурсия по Абу-Даби (с обедом)
Обзорная экскурсия по Абу-Даби (с обедом)
Обзорная экскурсия по Абу-Даби (с обедом)
Обзорная экскурсия по Абу-Даби (с обедом)

Что вас ожидает 🤩

  • Музей Лувр Абу-Даби
  • Набережная Корнише
  • Мечеть Шейха Зайда
  • Дворец Каср Аль-Ватан (по вт. и сб.)
  • Финиковый базар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Абу-Даби – столица ОАЭ, самый большой и богатый эмират страны, один из самых успешных и изысканных городов мира, потрясающий обилием зелени и роскоши. Экскурсия даст возможность увидеть его главные достопримечательности.

Программа

  • Фотоостановка у музея Лувр Абу-Даби - филиала всемирно известного парижского музея Лувр.
  • По четвергам экскурсия проходит с посещением музея Лувр Абу-Даби..
  • Посещение Финикового рынка и осмотр набережной Корнише.
  • По вторникам и субботам экскурсия проходит с посещением действующего президентского дворца и уникального памятника архитектуры - Каср Аль-Ватан, где вы сможете прикоснуться к истории и традициям ОАЭ.
  • Полноценный обед в формате шведского стола уровня 5 звезд.
  • Посещение Мечеть шейха Зайда - одной из самых больших и красивых мечетей мира, единственной, которая воплощает небывалое переплетение ислама с другими мировыми культурами.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед (шведский стол) Вход в Мечеть шейха Зайда. Входные билеты в музей Лувр Абу-Даби (только на экскурсиях по четвергам) Входные билеты во дворец Каср Аль-Ватан (только на экскурсиях по вторникам и субботам)
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
1
И
15 ноя 2019
Удивительная экскурсия! Огромное спасибо нашему экскурсоводу Дмитрию, много интересного узнали об Эмирате Абу-Даби и о стране в целом. Очень впечатлила мечеть, особая атмосфера в которой прямо завораживает! Обязательно посетите эту экскурсию! Не пожалеете! Посетите филиал Лувра, побываете в Абу-Даби, и конечно же побываете в мечети. А Дмитрий просто эрудит, ещё раз спасибо ему огромное!
A
15 мая 2019
Все очень понравилось. Во время заехали, до Дубая ехала в машине одна, в Дубае присоединилась к небольшой группе.
Очень понравилась гид Екатерина: хорошо рассказала общую историю страны и историю Абу-Даби.
Никакого навязанного шопинга.
Вообще очень рада, что появился такой сервис, где можно присоединиться к экскурсиям проверенного туроператора по многим популярным направлениям.
Раньше очень часто искала, как присоединиться к групповым экскурсиям, поскольку люблю путешествовать одна, но не всегда находила.
Буду к Вам обращаться и в будущем! Спасибо!
Все очень понравилось. Во время заехали, до Дубая ехала в машине одна, в Дубае присоединилась к небольшой группе.Все очень понравилось. Во время заехали, до Дубая ехала в машине одна, в Дубае присоединилась к небольшой группе.
A
11 дек 2018
Отличная экскурсия! Забронировали быстро и удобно, забрали в положенное время от соседнего отеля на микроавтобусе, довезли до большого и все вместе отправились в Абу-Даби. Выдали холодную воду. По пути гид рассказывал интересные факты об ОАЭ. Были остановки для красивых фото в нескольких местах. Заезжали на рынок, где продаются финики и прочие лакомства. Все просто - хочешь, покупаешь, нет - идешь дальше. По мере приближения к мечети выдали амуницию для женщин - черные платья в пол и черные платки, у кого не было своих. Я была в своем платке, цветном))). До посещения мечети заехали на ужин в отель 5*, обычная нормальная кухня, шведский стол. Отзывы про мечеть писать не буду, она восхитительна. Для этого есть отдельные сайты. По окончании экскурсии привезли также на микроавтобусе к соседнему отелю. Итого про экскурсию в целом - выше всяких похвал. И организация, и гид. Это уже не первая наша экскурсия с Тез туром, были также с ними в Италии.
В
26 янв 2018
Все организованно, интересный гид! Только вот на Мечеть чуть маловато времени даётся…
Ю
19 янв 2018
Все отлично организовано, интересно и познавательно. Спасибо за безупречный сервис и качество!
V
12 янв 2018
Экскурсия началась слишком поздно, по прибытию в Абу-Даби солцне уже село, смеркалось. Ферарри парк абсолютно бесполезная остановка так как в туалет сходить можно и в другом месте и быстрее. В описании экскурсии на сайте ничего не сказано о трате времени на рынок фиников! В общем пока мы добрались до набережной фотографии уже были зернистыми и блеклыми, потому что солнце село и было сумрачно. Какой смысл тогда в этой экскурсии?

Вы сделаете фото остановки на фоне роскошного и известного отеля Эмирейтс Палас (Emirates Palace), комплекса удивительных небоскрёбов Башни Этихад (Etihad Towers) и Резиденции Президента ОАЭ (Presidential Palace) - написано в описании. Ну вот кто решил, что если в потемках привезти людей под ворота отеля Эмирейтс Палас то возможно каким то образом сфотографировать сам архитектурный комплекс отеля, не говоря уже о резиденции президента. Кроме огромных ворот невидно ничего, хотя мы проезжали набережную напротив этих зданий откуда отлично их видно. В голом остатке похвалить можно только гида, ужин и мечеть, но за одно посещение мечети тратить столько времени и денег абсолютно не рационально. Были разочарованы экскурсией - даже уличные агенства зачастую продумывают экскурсии лучше.
М
8 янв 2018
Экскурсию рекомендую, познавательно, даёт представление о столице ОАЭ. Понравился ужин в отеле), большое разнообразие блюд. Очень необычно, что выдают абаи для посещения мечет -где ещё у вас будет возможность примерить на себя традиционную арабскую одежду? Спасибо гиду Артему-прекрасное чувство юмора!
Л
25 дек 2017
Впечатления от организации экскурсии только положительные. Постоянно переписывались с ТЕZ tour,обговаривали место встречи и в дальнейшем они заехали за нами в отель, где мы проживали. Наш гид был Артём, очень интересный, граммотный экскурсовод и спокойный, воспитанный молодой человек! Абу-Даби- это сказочная красота, а сама мечеть шейха-богатство и роскошь! Заказывала экскурсию на сайте ТЕZ tour,всё быстро и без проблем.
E
6 дек 2017
Отличная экскурсия и, на мой взгляд, обязательная, так как в столице нужно побывать! Интересно и, образно говоря, с "доставкой 1-м классом", очень приятным голосом и чёткой дикцией доносил до наших ушей информацию об исторических, культурных и социальных аспектах становления ОАЭ гид Артём. Так как это была уже не первая экскурсия от Тез Тура, на которую мы поехали с этим гидом, то мы уже понимали, нас ожидает всесторонний рассказ от интеллектуального и остроумного молодого человека, к тому же ещё и очень четкого и высокоорганизованного. Забота от Тез Тура проявлялась во всём, гид Артём был внимательным ко всем присутствующим в нашем путешествующем автобусе - помогал настроить кондиционер, выйти из автобуса, сделать фото и прочие приятные мелочи… Не смотря на длинную дорогу в Абу-Даби накануне грядущего праздника в честь дня независимости 2 декабря, почти все большие пробки мы обходили стороной, благодаря своевременному анализу Артёмом дорожной карты он-Лайн и оптимизацией маршрута. Необходимые предметы женской одежды для мечети были любезно розданы всем желающим. Также бесплатно раздавали питьевую водичку в пути. Ужин в отеле Континенталь был на высоком уровне! Ну и самая главная изюминка данной экскурсии, мечеть Шейха Заида, конечно же, впечатлила всех своей неописуемой красотой. Большое спасибо компании Тез Тур tezeks за грамотно организованную программу и подобранный персонал!
Е
17 ноя 2017
Огромное спасибо нашему гиду Артёму за прекрасную экскурсию!
M
4 ноя 2017
Хороший гид, хороший автобус, хороший ужин. Конечно смотреть в абу даби особенно нечего, в основном мечеть, остальное фотоостановки с башнями, но рассказы гида были очень интересные, об истории и стране. Мы довольны. Всегда в любой стране тезекс это залог качества.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

🚗На машине🧒Можно с детьми☀️На весь день🔭ОбзорныеМечеть шейха Зайда🗽Популярные места🙏РелигиозныеАбу-Даби🏡Выездные📜История и культураДворец Каср Аль-Ватан🚌На автобусе🍤ГастрономическиеС обедом

Похожие туры в Дубае

Индивидуальная экскурсия в Абу-Даби на машине с гидом
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
5
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия в Абу-Даби на машине с гидом
Абу-Даби - одна из самых-самых столиц мира
Любой отель Дубая
от $450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби из Дубая
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Нодир
Нодир
4.8
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби из Дубая
Давайте отправимся в удивительный эмират Абу-Даби
По согласованию
24 сен
25 сен
26 сен
27 сен
$250 за всё до 4 чел.
Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и президентский дворец Каср аль Ватан
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
4.7
15 отзывов
Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и президентский дворец Каср аль Ватан
Групповая экскурсия в Абу-Даби, во время которой мы посетим Президентский дворец
Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
25 сен
27 сен
2 окт
4 окт
$85 за 1 человека
Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и дворец Каср аль Ватан. Индивидуально
8 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
5
1 отзыв
Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и дворец Каср аль Ватан. Индивидуально
Групповая экскурсия в Абу-Даби, во время которой мы посетим Президентский дворец
Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
$450 за всё до 5 чел.
Сказочный Абу-Даби
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Badshah
Badshah
4.9
29 отзывов
Очень популярно сейчас
Сказочный Абу-Даби
Вы отправитесь в путешествие в столицу ОАЭ, центр политической и культурной жизни страны - Абу-Даби
ваш отель
26 сен
29 сен
3 окт
6 окт
$75 за 1 человека
Магия вечернего Абу-Даби
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Аюбхон
Аюбхон
Нет отзывов
Магия вечернего Абу-Даби
Вы увидите главные достопримечательности роскошного Абу-Даби в романтическом свете закатного солнца
По договоренности
$250 за всё до 4 чел.
Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
10 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Фарух
Фарух
4.9
33 отзыва
Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
Познакомиться с блистательной столицей ОАЭ и понять культуру страны за 1 день
у вашего отеля
25 сен
27 сен
29 сен
2 окт
$55 за 1 человека
Восточная сказка, или день в Абу-Даби
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Irina
Irina
5
1 отзыв
Восточная сказка, или день в Абу-Даби
Культовые места столицы ОАЭ и рассказы о местной жизни на авто-пешеходной экскурсии
у вашего отеля
8 окт
9 окт
10 окт
11 окт
$250 за всё до 3 чел.
Знакомство с волшебным Абу-Даби
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Эмиль
Эмиль
5
28 отзывов
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Все главные достопримечательности столицы ОАЭ на автомобильной экскурсии
ваш отель
29 сен
1 окт
2 окт
6 окт
297$238 за всё до 4 чел.
Абу-Даби - город мечты
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Тимур
Тимур
4.7
29 отзывов
Абу-Даби - город мечты
Посетить блистательную столицу страны и узнать о ней любопытные факты на автомобильной экскурсии
Сегодня
Завтра
24 сен
25 сен
300$255 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Абу-Даби
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Аюбхон
Аюбхон
4.9
109 отзывов
Магия вечернего Абу-Даби
Познакомиться с «визитными карточками» города и погрузиться в его волшебную атмосферу
Трансфер из отеля
Сегодня
Завтра
24 сен
25 сен
$300 за всё до 6 чел.
Навстречу чудесам Абу-Даби
8 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
4.7
19 отзывов
Навстречу чудесам Абу-Даби
Из Дубая в контрастную столицу - узнать историю Эмиратов и прочувствовать восточный колорит
При бронировании сообщите наименование отеля и ном...
24 сен
25 сен
26 сен
27 сен
$500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Дубае
ХОРОШО
🧭
ТАМ