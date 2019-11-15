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Описание
Абу-Даби – столица ОАЭ, самый большой и богатый эмират страны, один из самых успешных и изысканных городов мира, потрясающий обилием зелени и роскоши. Экскурсия даст возможность увидеть его главные достопримечательности.
Программа
Фотоостановка у музея Лувр Абу-Даби - филиала всемирно известного парижского музея Лувр.
По четвергам экскурсия проходит с посещением музея Лувр Абу-Даби..
Посещение Финикового рынка и осмотр набережной Корнише.
По вторникам и субботам экскурсия проходит с посещением действующего президентского дворца и уникального памятника архитектуры - Каср Аль-Ватан, где вы сможете прикоснуться к истории и традициям ОАЭ.
Полноценный обед в формате шведского стола уровня 5 звезд.
Посещение Мечеть шейха Зайда - одной из самых больших и красивых мечетей мира, единственной, которая воплощает небывалое переплетение ислама с другими мировыми культурами.
Ответы на вопросы
Что входит
Обед (шведский стол) Вход в Мечеть шейха Зайда. Входные билеты в музей Лувр Абу-Даби (только на экскурсиях по четвергам) Входные билеты во дворец Каср Аль-Ватан (только на экскурсиях по вторникам и субботам)
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Дубае
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина Г.
15 ноя 2019
Удивительная экскурсия! Огромное спасибо нашему экскурсоводу Дмитрию, много интересного узнали об Эмирате Абу-Даби и о стране в целом. Очень впечатлила мечеть, особая атмосфера в которой прямо завораживает! Обязательно посетите эту экскурсию! Не пожалеете! Посетите филиал Лувра, побываете в Абу-Даби, и конечно же побываете в мечети. А Дмитрий просто эрудит, ещё раз спасибо ему огромное!
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Anastasia S.
15 мая 2019
Все очень понравилось. Во время заехали, до Дубая ехала в машине одна, в Дубае присоединилась к небольшой группе. Очень понравилась гид Екатерина: хорошо рассказала общую историю страны и историю Абу-Даби. Никакого навязанного шопинга. Вообще очень рада, что появился такой сервис, где можно присоединиться к экскурсиям проверенного туроператора по многим популярным направлениям. Раньше очень часто искала, как присоединиться к групповым экскурсиям, поскольку люблю путешествовать одна, но не всегда находила. Буду к Вам обращаться и в будущем! Спасибо!
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ALEXEY D.
11 дек 2018
Отличная экскурсия! Забронировали быстро и удобно, забрали в положенное время от соседнего отеля на микроавтобусе, довезли до большого и все вместе отправились в Абу-Даби. Выдали холодную воду. По пути гид рассказывал интересные факты об ОАЭ. Были остановки для красивых фото в нескольких местах. Заезжали на рынок, где продаются финики и прочие лакомства. Все просто - хочешь, покупаешь, нет - идешь дальше. По мере приближения к мечети выдали амуницию для женщин - черные платья в пол и черные платки, у кого не было своих. Я была в своем платке, цветном))). До посещения мечети заехали на ужин в отель 5*, обычная нормальная кухня, шведский стол. Отзывы про мечеть писать не буду, она восхитительна. Для этого есть отдельные сайты. По окончании экскурсии привезли также на микроавтобусе к соседнему отелю. Итого про экскурсию в целом - выше всяких похвал. И организация, и гид. Это уже не первая наша экскурсия с Тез туром, были также с ними в Италии.
В
Владислав Г.
26 янв 2018
Все организованно, интересный гид! Только вот на Мечеть чуть маловато времени даётся…
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Юлия Т.
19 янв 2018
Все отлично организовано, интересно и познавательно. Спасибо за безупречный сервис и качество!
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Volodymyr S.
12 янв 2018
Экскурсия началась слишком поздно, по прибытию в Абу-Даби солцне уже село, смеркалось. Ферарри парк абсолютно бесполезная остановка так как в туалет сходить можно и в другом месте и быстрее. В описании экскурсии на сайте ничего не сказано о трате времени на рынок фиников! В общем пока мы добрались до набережной фотографии уже были зернистыми и блеклыми, потому что солнце село и было сумрачно. Какой смысл тогда в этой экскурсии?
Вы сделаете фото остановки на фоне роскошного и известного отеля Эмирейтс Палас (Emirates Palace), комплекса удивительных небоскрёбов Башни Этихад (Etihad Towers) и Резиденции Президента ОАЭ (Presidential Palace) - написано в описании. Ну вот кто решил, что если в потемках привезти людей под ворота отеля Эмирейтс Палас то возможно каким то образом сфотографировать сам архитектурный комплекс отеля, не говоря уже о резиденции президента. Кроме огромных ворот невидно ничего, хотя мы проезжали набережную напротив этих зданий откуда отлично их видно. В голом остатке похвалить можно только гида, ужин и мечеть, но за одно посещение мечети тратить столько времени и денег абсолютно не рационально. Были разочарованы экскурсией - даже уличные агенства зачастую продумывают экскурсии лучше.
М
Мария Ю.
8 янв 2018
Экскурсию рекомендую, познавательно, даёт представление о столице ОАЭ. Понравился ужин в отеле), большое разнообразие блюд. Очень необычно, что выдают абаи для посещения мечет -где ещё у вас будет возможность примерить на себя традиционную арабскую одежду? Спасибо гиду Артему-прекрасное чувство юмора!
Л
Людмила я.
25 дек 2017
Впечатления от организации экскурсии только положительные. Постоянно переписывались с ТЕZ tour,обговаривали место встречи и в дальнейшем они заехали за нами в отель, где мы проживали. Наш гид был Артём, очень интересный, граммотный экскурсовод и спокойный, воспитанный молодой человек! Абу-Даби- это сказочная красота, а сама мечеть шейха-богатство и роскошь! Заказывала экскурсию на сайте ТЕZ tour,всё быстро и без проблем.
E
Elena K.
6 дек 2017
Отличная экскурсия и, на мой взгляд, обязательная, так как в столице нужно побывать! Интересно и, образно говоря, с "доставкой 1-м классом", очень приятным голосом и чёткой дикцией доносил до наших ушей информацию об исторических, культурных и социальных аспектах становления ОАЭ гид Артём. Так как это была уже не первая экскурсия от Тез Тура, на которую мы поехали с этим гидом, то мы уже понимали, нас ожидает всесторонний рассказ от интеллектуального и остроумного молодого человека, к тому же ещё и очень четкого и высокоорганизованного. Забота от Тез Тура проявлялась во всём, гид Артём был внимательным ко всем присутствующим в нашем путешествующем автобусе - помогал настроить кондиционер, выйти из автобуса, сделать фото и прочие приятные мелочи… Не смотря на длинную дорогу в Абу-Даби накануне грядущего праздника в честь дня независимости 2 декабря, почти все большие пробки мы обходили стороной, благодаря своевременному анализу Артёмом дорожной карты он-Лайн и оптимизацией маршрута. Необходимые предметы женской одежды для мечети были любезно розданы всем желающим. Также бесплатно раздавали питьевую водичку в пути. Ужин в отеле Континенталь был на высоком уровне! Ну и самая главная изюминка данной экскурсии, мечеть Шейха Заида, конечно же, впечатлила всех своей неописуемой красотой. Большое спасибо компании Тез Тур tezeks за грамотно организованную программу и подобранный персонал!
Е
Екатерина О.
17 ноя 2017
Огромное спасибо нашему гиду Артёму за прекрасную экскурсию!
M
Maria K.
4 ноя 2017
Хороший гид, хороший автобус, хороший ужин. Конечно смотреть в абу даби особенно нечего, в основном мечеть, остальное фотоостановки с башнями, но рассказы гида были очень интересные, об истории и стране. Мы довольны. Всегда в любой стране тезекс это залог качества.