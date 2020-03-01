Экскурсии по пригородам Шарджи

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  3. Современный Дубай, Парк цветов и Global Village

Красочная программа и рассказы о городе будущего

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Это путешествие покажет вам, что Дубай — это город-праздник! Вы проедете по его must-see местам, полюбуетесь оригинальными композициями в самом большом парке цветов в мире и «побываете» в других странах от Австралии до США на Всемирной ярмарке.

Я расскажу о феномене Эмиратов и покажу места для ярких снимков.
$250
$200 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village

Что вас ожидает

Мини-обзорная по Дубаю
Прежде чем отправиться в парки, мы проедем по нескольким достопримечательностям: остановимся у отеля-паруса Бурдж-эль-Араб, заглянем в местную Венецию и полюбуемся районом Дубай Марина вокруг залива. Во всех этих местах получаются отличные фотографии! По пути я расскажу самое любопытное об ОАЭ: вы узнаете недолгую, но удивительную историю страны; услышите о привилегиях граждан и их быте, об особенностях экономики и о ценовой политике.

Мир цветов в пустыне
50 миллионов цветов вы увидите в волшебном саду! Из петуний, роз и тюльпанов здесь делают причудливые фигуры, причем два раза в год все композиции меняются и воплощаются новые чудесные идеи. В Miracle Garden есть арка сердец, цветочный самолет, лебеди и павлины, огромный плюшевый мишка, дворцы и копия Бурдж-Халифы: у вас будет час, что насладиться красотой парка и заглянуть в сад бабочек.

Весь мир в Эмиратах
Следующая остановка — Global Village, ярмарка с павильонами стран мира (их почти 30). Гуляя по этому парку, вы прикоснетесь к культуре Китая, Индии, Таиланда, Италии, Франции, Великобритании, Африки и, конечно, арабских стран. Здесь можно попробовать национальные блюда, посмотреть этнографические шоу, купить необычные сувениры и полюбоваться фейерверками.

Организационные детали

Билеты не включены в стоимость (20$ с человека за оба парка)

Как проходит экскурсия

  • Я заберу вас в вашем отеле в Шардже, Дубае или Аджмане и привезу обратно
  • Парк цветов вы посещаете без меня, по Global Village гуляем вместе
  • Экскурсия проводится с 1 ноября до середины апреля. В летнее время парки закрыты.
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Приветствую всех! Я живу в Дубае 6 лет и всегда рада гостям из разных стран. Я помогаю иностранцам открывать компании в ОАЭ и оформлять инвестиционные сделки. Мои хобби — туризм, психология и арабская культура. Присоединяйтесь к увлекательным путешествиям по Эмиратам: я не буду утомлять вас книжными фактами, а расскажу о реалиях жизни в этой стране. Дам советы путешественникам, бизнесменам и тем, кто думает связать себя с Эмиратами в будущем. P.S. Тем кто привезет салями или баночку красной икры — дополнительный бонус гарантирован ;)
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