Катерина проводит ещё 3 экскурсии

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  4. Арт-прогулка в духе богемного Лиссабона

Запечатлеть на полотне красочную панораму города под звуки фаду и оценить португальское вино

Катерина
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Катерина – ваш гид
Эта прогулка — необыкновенный творческий опыт и настоящее путешествие во времени! Вы проведете пару часов в лучших традициях Лиссабона начала 20 века: насладитесь залитыми солнцем улочками, поупражняетесь в живописи, продегустируете превосходное вино и послушаете виниловые пластинки с португальскими романсами.
От 63 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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Арт-прогулка в духе богемного Лиссабона
Арт-прогулка в духе богемного Лиссабона

Что вас ожидает

Богемная атмосфера Лиссабона
Подобно европейской богеме начала 20 века, мы встретимся в живописных районах Лиссабона, отыщем укромное местечко с потрясающим видом на город и займемся творчеством — будем писать маслом или акварелью. После небольшого инструктажа в вашем распоряжении окажутся материалы для живописи и вкуснейшие португальские вина. А завершающим штрихом этой картины станет аутентичная музыка: для вдохновения я принесу пластинки с романсами фаду.

О Португалии, вине и живописи
Во время творческого процесса я научу вас некоторым техникам рисования, подскажу важные нюансы, направлю, вдохновлю вас и создам расслабленный настрой. Я поделюсь любопытными историями о солнечном Лиссабоне, мелодичном фаду и прославленных винных регионах Португалии. А также с радостью отвечу на ваши вопросы о местном быте, пока вы будете создавать маленький шедевр, который станет лучшим сувениром из Лиссабона!

Кому подойдет прогулка

Начинающим и опытным любителям живописи, которые хотят погрузиться в творческую атмосферу Лиссабона.

Организационные детали

  • Все материалы для мастер-класса и португальское вино входят в стоимость экскурсии.
  • Прошу вас не надевать любимую одежду: есть опасность запачкаться!
  • Возьмите с собой куртку, на лиссабонских холмах и набережных бывает прохладно и ветрено.
Арт-прогулка в духе богемного Лиссабона
Арт-прогулка в духе богемного Лиссабона
Арт-прогулка в духе богемного Лиссабона
Арт-прогулка в духе богемного Лиссабона
Арт-прогулка в духе богемного Лиссабона
Арт-прогулка в духе богемного Лиссабона
Арт-прогулка в духе богемного Лиссабона
Арт-прогулка в духе богемного Лиссабона
Арт-прогулка в духе богемного Лиссабона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Катерина
Катерина
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Катерина, я художник и фотограф. Закончила журналистский факультет, работала телевизионным продюсером более 4 лет, обучалась разным видам фотографии, побывала в 33 странах, в Лиссабоне продюсировала шоу о путешествиях по Португалии. С удовольствием сделаю для вас красочные профессиональные снимки и расскажу о местной жизни. До встречи!
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Катерина проводит ещё 3 экскурсии

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Аутентичный Лиссабон за 3 часа с журналистомАутентичный Лиссабон за 3 часа с журналистомАутентичный Лиссабон за 3 часа с журналистом
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