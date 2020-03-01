Катерина проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Богемная атмосфера Лиссабона

Подобно европейской богеме начала 20 века, мы встретимся в живописных районах Лиссабона, отыщем укромное местечко с потрясающим видом на город и займемся творчеством — будем писать маслом или акварелью. После небольшого инструктажа в вашем распоряжении окажутся материалы для живописи и вкуснейшие португальские вина. А завершающим штрихом этой картины станет аутентичная музыка: для вдохновения я принесу пластинки с романсами фаду.

О Португалии, вине и живописи

Во время творческого процесса я научу вас некоторым техникам рисования, подскажу важные нюансы, направлю, вдохновлю вас и создам расслабленный настрой. Я поделюсь любопытными историями о солнечном Лиссабоне, мелодичном фаду и прославленных винных регионах Португалии. А также с радостью отвечу на ваши вопросы о местном быте, пока вы будете создавать маленький шедевр, который станет лучшим сувениром из Лиссабона!

Кому подойдет прогулка

Начинающим и опытным любителям живописи, которые хотят погрузиться в творческую атмосферу Лиссабона.