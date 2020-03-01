Исторические экскурсии в Лиссабоне

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Истории площадей Байши, богемный Байру-Алту и красочная Алфама

Елена
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Елена – ваш гид
Я очень люблю Лиссабон и с радостью поделюсь этой любовью! А ещё — историями прошлых веков и сюжетами современной жизни.

Вас ждёт прогулка по колоритным районам Лиссабона, главным площадям и пешеходной улице, «открыточные» виды черепичных крыш, средневековые стены замка, красочные изразцы и многое другое, чтобы почувствовать дух Лиссабона.
90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Продолжительность 3.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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Дух районов старого Лиссабона
Дух районов старого Лиссабона

Что вас ожидает

Площади центрального района Байша
Знакомство со столицей начнётся на площади Россио: вы рассмотрите здание одноимённого вокзала, откроете особенности архитектуры 18 века в стиле помбалино и прогуляетесь по «калсада португеза» — мозаике с объёмным оптическим эффектом, украшающей Россио. На площади Толерантности, где в 16 веке горели костры инквизиции, вы посетите церковь Св. Доминика и узнаете о пережитых ею потрясениях. А на площади Фигейро свои истории расскажут средневековые стены замка Св. Георгия.

Богемный квартал Байру-Алту
Этот район стал центром ночной жизни, здесь вы встретите многочисленные стильные кафе и магазины. В этой части прогулки один из символов Лиссабона — городской лифт Санта Жушта, напоминающий о творениях Гюстава Эйфеля. А также прогулка по пешеходной улице Аугушта, одной из любимых у лиссабонцев, и знакомство с её памятниками.

Средневековая и атмосферная Алфама
Кованые балконы, красочные изразцы, яркое сохнущее бельё, звуки Фаду — в Алфаме вы найдёте душу Лиссабона. Окажетесь на вершине холма с прекрасным видом на черепичные крыши и реку Тежу. Увидите Кафедральный собор, похожий на крепость, и спуститесь к площади Коммерции. Здесь вы узнаете о разрушенном дворце и восстановлении города, а также полюбуетесь роскошной Триумфальной аркой.

Жизнь в Лиссабоне
Я обещаю вам интересный рассказ о тайнах города и его необычных уголках: вы узнаете, где спрятался самый маленький магазин в мире, и заглянете в старинный книжный. Услышите истории старого трамвайчика и рассказы современной столицы. Кроме того, я помогу сориентироваться в городе и подскажу хорошие заведения, где попробовать блюда португальской кухни.

Организационные детали

Дополнительные расходы не предусмотрены.

Дух районов старого Лиссабона
Дух районов старого Лиссабона
Дух районов старого Лиссабона
Дух районов старого Лиссабона
Дух районов старого Лиссабона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Приветствую, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, живу в Лиссабоне и являюсь официально зарегестрированным частным гидом в Португалии. Провожу обзорные и тематические экскурсии для частных туристов и для групп. Имею большой опыт работы в одной из крупнейших туристических фирм, вы можете рассчитывать на мой опыт и помощь в организации досуга. Мои экскурсии — это умение показать особенности страны и создать дружелюбную атмосферу. Это чувство юмора, легкость, доступность и достоверность информации. Гарантирую, что заказанные у меня экскурсии провожу лично. Экскурсии на автомобиле провожу только с водителем, что повышает их качество, и все моё время предоставлено вам. Экскурсии автомобильные или пешеходные. Буду рада поделиться своей любовью к Португалии!
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Исторические экскурсии в Лиссабоне

Истории старого ЛиссабонаИстории старого ЛиссабонаИстории старого Лиссабона
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Ажурный БеленАжурный БеленАжурный Белен
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Белен: время открытийБелен: время открытийБелен: время открытий
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Обидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья — истории СредневековьяОбидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья — истории СредневековьяОбидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья — истории Средневековья
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Подняться на крепостную стену, увидеть «волны-убийцы» и прогуляться по великолепному аббатству
Приготовьтесь к погружению вглубь столетий — мы едем в старинные португальские городки, хранящие легенды о королях, рыцарях и монахах. Милый Обидуш, спрятанный за оборонительными стенами, красивейший Назаре, привлекающий самых смелых серферов мира, а также Алкобаса и Баталья, хранящие великолепные сокровища, очаруют вас своим провинциальным шармом.
Белень — пристань первооткрывателейБелень — пристань первооткрывателейБелень — пристань первооткрывателей
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По следам тамплиеровПо следам тамплиеровПо следам тамплиеров
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