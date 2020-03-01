Исторические экскурсии в Лиссабоне

Что вас ожидает

Площади центрального района Байша

Знакомство со столицей начнётся на площади Россио: вы рассмотрите здание одноимённого вокзала, откроете особенности архитектуры 18 века в стиле помбалино и прогуляетесь по «калсада португеза» — мозаике с объёмным оптическим эффектом, украшающей Россио. На площади Толерантности, где в 16 веке горели костры инквизиции, вы посетите церковь Св. Доминика и узнаете о пережитых ею потрясениях. А на площади Фигейро свои истории расскажут средневековые стены замка Св. Георгия.

Богемный квартал Байру-Алту

Этот район стал центром ночной жизни, здесь вы встретите многочисленные стильные кафе и магазины. В этой части прогулки один из символов Лиссабона — городской лифт Санта Жушта, напоминающий о творениях Гюстава Эйфеля. А также прогулка по пешеходной улице Аугушта, одной из любимых у лиссабонцев, и знакомство с её памятниками.

Средневековая и атмосферная Алфама

Кованые балконы, красочные изразцы, яркое сохнущее бельё, звуки Фаду — в Алфаме вы найдёте душу Лиссабона. Окажетесь на вершине холма с прекрасным видом на черепичные крыши и реку Тежу. Увидите Кафедральный собор, похожий на крепость, и спуститесь к площади Коммерции. Здесь вы узнаете о разрушенном дворце и восстановлении города, а также полюбуетесь роскошной Триумфальной аркой.

Жизнь в Лиссабоне

Я обещаю вам интересный рассказ о тайнах города и его необычных уголках: вы узнаете, где спрятался самый маленький магазин в мире, и заглянете в старинный книжный. Услышите истории старого трамвайчика и рассказы современной столицы. Кроме того, я помогу сориентироваться в городе и подскажу хорошие заведения, где попробовать блюда португальской кухни.