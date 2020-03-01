Катерина проводит ещё 3 экскурсии

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Познакомиться с «морским» районом Лиссабона и запечатлеть себя на фоне его ярких фасадов

Катерина
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Катерина – ваш гид
Белем — единственное место в городе, где можно перенестись в эпоху Великих географических открытий, познакомиться с архитектурой мануэлино и попробовать пирожные, приготовленные по секретному рецепту.

Именно этим мы займемся на прогулке! А заодно сделаем атмосферные и яркие фотографии, которые идеально дополнят ваши португальские каникулы.
От 100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Белем
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Фотопрогулка по району Белем
Фотопрогулка по району Белем

Что вас ожидает

Лиссабон от пирожных до мореплавателей
Знакомство с районом Белем не может обойтись без дегустации аутентичных корзиночек с кремом паштейш-де-Белем, которые были придуманы именно здесь, а уже после стали завсегдатаями всех пекарен Португалии. После сладкого вступления мы прогуляемся по той части Лиссабона, которая была выстроена в начале 16 века, когда португальские мореплаватели достигли берегов Бразилии и Индии. Вы осмотрите кружевной фасад монастыря Жеронимуш, пройдете от монумента Первооткрывателям до знаменитой башни Белем в стиле мануэлино. А если останется время, мы исследуем район Алкантра и доберемся до альтернативного района Лиссабона LX factory. По пути я поделюсь лиссабонскими историями, расскажу о местной жизни, а еще с радостью посоветую, куда отправиться за покупками и какие местные блюда попробовать.

Охота за лучшими кадрами
На прогулке с нами будет неизменный спутник — моя камера, которая поможет поймать и сохранить ваши живые эмоции в декорациях Лиссабона. Я проведу вас по самым фотогеничным уголкам Белема, выберу наиболее интересные и удачные ракурсы. Таким образом, после прогулки вы не только ближе познакомитесь с районом мореплавателей, но и пополните семейный альбом или инстаграм десятками красочных профессиональных фотографий!

Организационные детали

  • Фотографировать вас я буду на камеру Canon EOS 200D, standard lense 18-55 mm. В течение 3 — 5 дней после прогулки вышлю обработанные снимки имейлом через Transferwise.
  • Рекомендую начать прогулку утром: натуральный утренний свет Лиссабона очень выигрышно смотрится на фото.
  • Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии.

👗 Для фотопрогулки советую выбрать одноцветную одежду и удобную обувь. Очень красиво смотрятся развевающиеся платья. Если говорить о цветовой гамме, в декорациях Лиссабона прекрасно смотрятся красный, белый, черный, синий, зеленый цвета. Лучше подыскать одежду без принтов, но можно выбрать что-то двухцветное в полоску.

Фотопрогулка по району Белем
Фотопрогулка по району Белем
Фотопрогулка по району Белем
Фотопрогулка по району Белем
Фотопрогулка по району Белем
Фотопрогулка по району Белем
Фотопрогулка по району Белем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Белем.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Катерина
Катерина
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Катерина, я художник и фотограф. Закончила журналистский факультет, работала телевизионным продюсером более 4 лет, обучалась разным видам фотографии, побывала в 33 странах, в Лиссабоне продюсировала шоу о путешествиях по Португалии. С удовольствием сделаю для вас красочные профессиональные снимки и расскажу о местной жизни. До встречи!
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Катерина проводит ещё 3 экскурсии

Фотопрогулка по ЛиссабонуФотопрогулка по ЛиссабонуФотопрогулка по Лиссабону
От 89 за экскурсию
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11 отзывов
Увидеть самые интересные места города, посмотреть на него с высоты и получить яркие снимки на память
Вы погуляете по колоритным районам Байша, Шиаду, Алфама и Граса, услышите о местной жизни, подниметесь на лучшие смотровые площадки и попробуете домашнюю вишневую наливку. Я запечатлею на профессиональную камеру ваши эмоции от знакомства с Лиссабоном и после экскурсии пришлю сногсшибательные фото.
Арт-прогулка в духе богемного ЛиссабонаАрт-прогулка в духе богемного ЛиссабонаАрт-прогулка в духе богемного Лиссабона
От 63 за экскурсию
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Запечатлеть на полотне красочную панораму города под звуки фаду и оценить португальское вино
Эта прогулка — необыкновенный творческий опыт и настоящее путешествие во времени! Вы проведете пару часов в лучших традициях Лиссабона начала 20 века: насладитесь залитыми солнцем улочками, поупражняетесь в живописи, продегустируете превосходное вино и послушаете виниловые пластинки с португальскими романсами.
Аутентичный Лиссабон за 3 часа с журналистомАутентичный Лиссабон за 3 часа с журналистомАутентичный Лиссабон за 3 часа с журналистом
85 за экскурсию
3 часа
Собрать «сливки» на прогулке по колоритной португальской столице и оставить здесь частичку сердца
Лиссабон! О чём вы думаете, когда слышите это слово? О красочной и гипнотической азулежу, жёлтом трамвае № 28 и слоёных чашечках паштел-де-ната? Или, может, о городе на краю Европы в объятиях холодного океана? Ваше воображение право во всём. Солнечный и беспечный — он вмещает в себе столько колорита, что тот льётся через край! Я покажу вам самое яркое в нашем сочном Лиссабоне.

Район Белен

Ажурный БеленАжурный БеленАжурный Белен
120 за экскурсию
4 часа
Посетить район Лиссабона, пропитанный духом приключений и дальних стран, и открыть его яркие истории
Белен — настоящая шкатулка сокровищ. По вашему выбору мы сосредоточимся на его популярных или менее известных локациях: осмотрим Башню и монастырь Жеронимуш, Памятник первооткрывателям и площади — или же посетим музеи и ботанические сады. Я познакомлю с историей мест и характером лиссабонцев. А еще мы попробуем паштел-де-Белен и обсудим португальскую кухню.
Белен: время открытийБелен: время открытийБелен: время открытий
12 за человека
3 часа
2 отзыва
Побывать на западе Лиссабона, нырнуть в эпоху мореплавателей и понять характер португальцев
Белен расположен далеко от исторического центра Лиссабона, но именно здесь находятся одни из самых ярких памятников столицы. На прогулке вы полюбуетесь архитектурой Беленской башни и монастыря Жеронимуш, через погружение в эпоху географических открытий раскроете менталитет местных жителей. Без очереди посетите старинную кондитерскую, где продегустируете знаменитый паштейш — и в подарок получите рецепт португальской сладости.
Белень — пристань первооткрывателейБелень — пристань первооткрывателейБелень — пристань первооткрывателей
26 за человека
2.5 часа
10 отзывов
Погрузиться в историю Золотого века Португалии и открыть секрет пирожных паштейш-де-Белен
Если вы желаете перенестись в Португалию эпохи Великих географических открытий, смело отправляйтесь в Белень! Я проведу вас по самым ярким достопримечательностям этой части Лиссабона — вы увидите великолепный монастырь Иеронимитов, побываете у гробницы Васко да Гамы, узнаете о морской истории Португалии у монумента Первооткрывателям и разгадаете секреты изящной смотровой башни Белен. А в исторической кондитерской «Паштейш де Белень» за чашечкой кофе вам откроется тайна легендарных пирожных, ставших символом Лиссабона.
Район Белен и другие сокровища ЛиссабонаРайон Белен и другие сокровища ЛиссабонаРайон Белен и другие сокровища Лиссабона
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Знаковые места по ту сторону реки, статуя Христа и исторический центр за один день
Район Белен в Лиссабоне находится на том берегу реки Тежу, откуда в эпоху Великих географических открытий отправлялись на поиск новых земель отважные португальские мореплаватели. Во время путешествия я расскажу о самых важных исторических фигурах, об особенностях и обычаях Португалии. Вы почувствуете запах странствий, углубитесь в историческое прошлое Лиссабона и узнаете, как удалось маленькой Португалии владеть половиной мира.
Лиссабон. Глава вторая: БеленЛиссабон. Глава вторая: БеленЛиссабон. Глава вторая: Белен
80 за экскурсию
4 часа
Увидеть монастырь Жеронимуж и башню Белен, узнать о морских победах Португалии и ее героях
Belém! Когда-то уютная деревушка на берегу реки Тежу — сейчас один из самых популярных районов столицы. Погружая в историю и атмосферу Белена, я проведу вас колоритными улочками мимо главных достопримечательностей, королевских дворцов и знаменитых кондитерских. Городские легенды и предания поджидают за каждым углом. Отправляемся на поиски!
Душевная прогулка по району БеленДушевная прогулка по району БеленДушевная прогулка по району Белен
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Исследовать старинное предместье Лиссабона и услышать о нем занимательные истории
Белен — это застывшая в камне эпоха мореплавателей, подвиги королей и вечная любовь, воспетая Луисом Камоэнсом. Вы погуляете по дворцу Ажуда и ботаническому саду, услышите о плененных рабах и морских волках, познакомитесь со стилем «мануэлино» и ощутите величие Португалии.

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