Катерина проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Лиссабон от пирожных до мореплавателей

Знакомство с районом Белем не может обойтись без дегустации аутентичных корзиночек с кремом паштейш-де-Белем, которые были придуманы именно здесь, а уже после стали завсегдатаями всех пекарен Португалии. После сладкого вступления мы прогуляемся по той части Лиссабона, которая была выстроена в начале 16 века, когда португальские мореплаватели достигли берегов Бразилии и Индии. Вы осмотрите кружевной фасад монастыря Жеронимуш, пройдете от монумента Первооткрывателям до знаменитой башни Белем в стиле мануэлино. А если останется время, мы исследуем район Алкантра и доберемся до альтернативного района Лиссабона LX factory. По пути я поделюсь лиссабонскими историями, расскажу о местной жизни, а еще с радостью посоветую, куда отправиться за покупками и какие местные блюда попробовать.

Охота за лучшими кадрами

На прогулке с нами будет неизменный спутник — моя камера, которая поможет поймать и сохранить ваши живые эмоции в декорациях Лиссабона. Я проведу вас по самым фотогеничным уголкам Белема, выберу наиболее интересные и удачные ракурсы. Таким образом, после прогулки вы не только ближе познакомитесь с районом мореплавателей, но и пополните семейный альбом или инстаграм десятками красочных профессиональных фотографий!