2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по белому городу

Основателями Лиссабона были финикийцы и они звали город «Алис-Уббо», что в переводе значит — «спокойная бухта». Город на семи холмах с ярким средиземноморским характером откроется вам на прогулке. Первую половину дня мы посвятим обзорной экскурсии по городу. Проедемся по оживленным историческим районам и совершим неспешный променад вдоль реки Тежу. В районе Белен вы услышите истории об экспедициях Генриха Мореплавателя, Фернана Магеллана, Васко да Гама и Христофора Колумба и увидите местную Эйфелеву башню. У величественного монастыря Жеронимуш мы поговорим о мануэлинском стиле португальского зодчества, а после отправимся на обед в антуражный ресторанчик.

Колорит португальских провинций

После обеда мы отправимся в путешествие через полуостров к западному побережью Атлантики. В нашей программе: