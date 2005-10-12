Город Порту имеет мировую известность. Многие наслышаны, что Порту — это родина портвейна и город 🏙️, давший имя всему государству. Однако немногие знают, что Северная столица ⭐️ Португалии — это музей 🖼 под открытым небом.

Заслуживает внимания старинный Кафедральный Собор Се XII века и Епископский дворец. Дворец имеет 60-метровым фасад — настоящий шедевр барочной архитектуры Португалии, распространенной в XVIII веке.

По извилистым старинным улочкам экскурсанты выходят на знаменитую набережную Рибейра. Именно от нее отчаливали каравеллы с пионерами, открывшие человечеству Новые Земли.

В Порту имеются и более современные достопримечательности 🏛️, включая мост Дона Луиша I.

Экскурсия продолжается на другом берегу реки Дору По программе групповой экскурсии 🧭 по Порту предусмотрено посещение одного подвала и дегустация вина.

Затем участники экскурсии по Порту в сопровождении русскоговорящего гида осматривают площадь Инфанта Энрикеша с помпезным дворцом Биржи и памятником Генриху Мореплавателю. Там же находится единственное в Порту культовое готическое сооружение — Церковь ⛪ Святого Франциска. На вокзале Сан Бенту экскурсанты знакомятся с великолепным настенным панно из кафельной мозаики.

В заключительной части экскурсии — прогулка 👣 по площади Свободы с памятником королю Дону Педро IV.