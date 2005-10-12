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Обзорная экскурсия по городу Порту

Елена Б.
Елена Б. – Гид из Лиссабона
Порту – второй по величине и значимости город 🏙️ в Португалии.

Он обладает богатейшей историей 📖, а по числу достопримечательностей 🏛️ не отстает от столицы ⭐️.

Вы отправитесь на обзорную экскурсию ⛳ с дегустацией вкуснейшего вина и круизом по реке Дору.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €45 за человека

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Обзорная экскурсия по городу Порту
Обзорная экскурсия по городу Порту

Что вы увидите

  • Город Порту
Город Порту имеет мировую известность. Многие наслышаны, что Порту — это родина портвейна и город 🏙️, давший имя всему государству. Однако немногие знают, что Северная столица ⭐️ Португалии — это музей 🖼 под открытым небом.
Заслуживает внимания старинный Кафедральный Собор Се XII века и Епископский дворец. Дворец имеет 60-метровым фасад — настоящий шедевр барочной архитектуры Португалии, распространенной в XVIII веке.
По извилистым старинным улочкам экскурсанты выходят на знаменитую набережную Рибейра. Именно от нее отчаливали каравеллы с пионерами, открывшие человечеству Новые Земли.
В Порту имеются и более современные достопримечательности 🏛️, включая мост Дона Луиша I.
Экскурсия продолжается на другом берегу реки Дору По программе групповой экскурсии 🧭 по Порту предусмотрено посещение одного подвала и дегустация вина.
Затем участники экскурсии по Порту в сопровождении русскоговорящего гида осматривают площадь Инфанта Энрикеша с помпезным дворцом Биржи и памятником Генриху Мореплавателю. Там же находится единственное в Порту культовое готическое сооружение — Церковь ⛪ Святого Франциска. На вокзале Сан Бенту экскурсанты знакомятся с великолепным настенным панно из кафельной мозаики.
В заключительной части экскурсии — прогулка 👣 по площади Свободы с памятником королю Дону Педро IV.
Что входит
  • Гид
  • Транспорт
Начало и место завершения
🚩 Уточняется после бронирования
Обзорная экскурсия по городу Порту
Обзорная экскурсия по городу Порту
Обзорная экскурсия по городу Порту
Обзорная экскурсия по городу Порту
Обзорная экскурсия по городу Порту
Обзорная экскурсия по городу Порту

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Б.
Елена Б.
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