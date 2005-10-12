6 отзывов оставили туристы

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Онлайн-экскурсия «Лиссабон — по следам Великих Открытий. Статуя Христа»

5
6 отзывов
Катарина М.
Катарина М. – Гид из Лиссабона
Мы в онлайн-режиме прогуляемся по местам Великих географических открытий.

Побываем там, откуда за моря 🌊 уплывали португальские каравеллы в поисках новых земель.

Вспомним Васко де Гама, поговорим об их удивительных находках и о том, как они жили.

А потом отправимся к самому высокому мосту Европы — через реку Тежу.

И, конечно, увидим знаменитую статую Христа, которая возвышается над Лиссабоном.
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  • 👥Групповая
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • €5 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия «Лиссабон — по следам Великих Открытий. Статуя Христа»
Онлайн-экскурсия «Лиссабон — по следам Великих Открытий. Статуя Христа»
Первая часть путешествия начинается с обзорной площадки Эдуарда VII, где полюбуемся панорамой Лиссабона.

Что в программе :

  • Белем, откуда португальские каравеллы отправлялись на поиск новых земель
  • Великие португальские мореплаватели
  • удивительная Белемская башня, ее история 📖 и почему это самое фотографируемое место
  • Величественный Монастырь Жеронимуш в стиле мануэлино

Вторая часть:

  • самый высокий мост в Европе — через реку Тежу
  • Статуя Христа — самые восхитительные виды на белый Лиссабон и его окрестности

Тайминг:

  • 1 часть - 50 минут
  • Перерыв - 10 минут
  • 2 часть - 30 минут
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Онлайн-экскурсия «Лиссабон — по следам Великих Открытий. Статуя Христа»
Онлайн-экскурсия «Лиссабон — по следам Великих Открытий. Статуя Христа»
Онлайн-экскурсия «Лиссабон — по следам Великих Открытий. Статуя Христа»

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Катарина М.
Катарина М.
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6 отзывов оставили туристы

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