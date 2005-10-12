6 отзывов оставили туристы

Катарина М. – Гид из Лиссабона

Мы в онлайн-режиме прогуляемся по местам Великих географических открытий.



Побываем там, откуда за моря 🌊 уплывали португальские каравеллы в поисках новых земель.



Вспомним Васко де Гама, поговорим об их удивительных находках и о том, как они жили.



А потом отправимся к самому высокому мосту Европы — через реку Тежу.



И, конечно, увидим знаменитую статую Христа, которая возвышается над Лиссабоном.