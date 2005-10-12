Первая часть путешествия начинается с обзорной площадки Эдуарда VII, где полюбуемся панорамой Лиссабона.
Что в программе :
- Белем, откуда португальские каравеллы отправлялись на поиск новых земель
- Великие португальские мореплаватели
- удивительная Белемская башня, ее история 📖 и почему это самое фотографируемое место
- Величественный Монастырь Жеронимуш в стиле мануэлино
Вторая часть:
- самый высокий мост в Европе — через реку Тежу
- Статуя Христа — самые восхитительные виды на белый Лиссабон и его окрестности
Тайминг:
- 1 часть - 50 минут
- Перерыв - 10 минут
- 2 часть - 30 минут
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Выберите дату начала онлайн-встречи
- Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Катарина М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме
6 отзывов оставили туристы
Катарина М. проводит ещё 2 экскурсии
Еще несколько необычных экскурсий в Лиссабоне
Такой разный Лиссабон
Проникнуться особым ритмом столицы Португалии на обзорной прогулке по Алфаме, Байше и Шиаду
От Синтры до Эшторила
Мыс Рока, пляж Гиньшу, Пасть дьявола, Кашкайш — авто-тур по самым популярным местам Португалии