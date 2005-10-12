24 отзыва оставили туристы

В режиме реального времени прогуляемся по центру яркого и солнечного Лиссабона. Я представлю Вам секреты португальской жизни и города Лиссабона.
Начнем прогулку 👣 с одного из старых районов города, Алфамы. А если быть точнее - с его самых интересных смотровых площадок, где не только полюбуетесь красивыми 🤩 видами на город 🏙️ и реку Тежу, но и услышите легенды и истории 📖, связанные с этими местами.
Пройдем самыми узкими и живописными улочками к площади Коммерции, одной из самых больших и красивых площадей Европы.
Затем через арку площади, выйдем на пешеходную улицу Rua Augusta, увидим реальную жизнь изнутри.
Заглянем на площади Фигейра и Россиу и завершим здесь свою прогулку у интересного места.
На экскурсии 🧭 в том числе Вы узнаете:
-историю очень редкого панно из азулежу
- у кого и о чем просят португальские девушки
- кто такой Мартин Мониш и интрига, с ним связанная
- как вороны связаны с гербом города
- откроете секрет, чем так необычны мостовые Лиссабона....