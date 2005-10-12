24 отзыва оставили туристы

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Онлайн-экскурсия «Лиссабон — секреты португальской жизни»

4.8
24 отзыва
Катарина М.
Катарина М. – Гид из Лиссабона
В режиме реального времени прогуляемся по центру яркого и солнечного Лиссабона.

Я представлю Вам секреты португальской жизни и города Лиссабона.

Я буду в прямом эфире с улиц города.

Покажу вам залитые солнцем набережные и захватывающие дух панорамы Лиссабона.

И, конечно, поделюсь местными легендами: расскажу, чем так необычны мостовые Лиссабона, у кого и о чем просят португальские девушки и многое-многое другое.
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  • 👥Групповая
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €5 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия «Лиссабон — секреты португальской жизни»
Онлайн-экскурсия «Лиссабон — секреты португальской жизни»
В режиме реального времени прогуляемся по центру яркого и солнечного Лиссабона. Я представлю Вам секреты португальской жизни и города Лиссабона.
Начнем прогулку 👣 с одного из старых районов города, Алфамы. А если быть точнее - с его самых интересных смотровых площадок, где не только полюбуетесь красивыми 🤩 видами на город 🏙️ и реку Тежу, но и услышите легенды и истории 📖, связанные с этими местами.
Пройдем самыми узкими и живописными улочками к площади Коммерции, одной из самых больших и красивых площадей Европы.
Затем через арку площади, выйдем на пешеходную улицу Rua Augusta, увидим реальную жизнь изнутри.
Заглянем на площади Фигейра и Россиу и завершим здесь свою прогулку у интересного места.

На экскурсии 🧭 в том числе Вы узнаете:

    -историю очень редкого панно из азулежу
    • у кого и о чем просят португальские девушки
    • кто такой Мартин Мониш и интрига, с ним связанная
    • как вороны связаны с гербом города
    • откроете секрет, чем так необычны мостовые Лиссабона....
    Что входит
    • Услуги гида (онлайн)
    Начало
    🚩 Экскурсия идет в прямом эфире
    Место завершения
    🏁 Экскурсия проходит в онлайн-платформе Zoom
    Онлайн-экскурсия «Лиссабон — секреты португальской жизни»
    Онлайн-экскурсия «Лиссабон — секреты португальской жизни»
    Онлайн-экскурсия «Лиссабон — секреты португальской жизни»
    Онлайн-экскурсия «Лиссабон — секреты португальской жизни»

    Выберите дату начала онлайн-встречи

    • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Катарина М.
    Катарина М.
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    24 отзыва оставили туристы

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