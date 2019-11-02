18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Охватить город одним взглядом

На машине мы легко доберемся до смотровой площадки у статуи Христа: здесь открывается шикарный вид на Лиссабон с другого берега реки Тежу. Мы прокатимся по красочному мосту 25 Апреля и увидим акведук XVIII века — я расскажу, какие трагичные события произошли на этом месте. Минуя очереди, посетим главный монастырь Португалии — «Жеронимуш», яркий представитель стиля монуэлино. Это одно из немногих сооружений, устоявших во время сильнейшего землетрясения в 1755 году.

Контрасты Лиссабона

Мы прогуляемся по аутентичному району Алафама, где селились бедняки. Узкие улочки, пестрые дома, украшенные плиткой азулежу — именно здесь можно увидеть повседневную жизнь португальца. Совсем другое впечатление произведут дорогие и модные районы Шиаду и Байру-Алту. Вы узнаете, как сегодня живут горожане, как отличить местного от иностранца и какие принципы надо знать приезжим бизнесменам.

Сердце города

Мы побываем в центральном районе Байша, осмотрим главную площадь и Триумфальную арку — must-see места в Лиссабоне. Я проведу вас по секретной тропе к ажурному лифту Санта Жушта, облегчающему подъем на холмы города, и объясню, почему стены церкви Святого Доминика потемнели от сажи. Вы увидите фуникулер «Глория» — вдоль путей можно полюбоваться картинами местных мастеров, а тем, кто интересуется современным искусством, я покажу стрит-арт известных художников Вилса и Бордало 2.

Полезные советы

Я открою вам, какие хитрости связаны с некоторыми достопримечательностями города — и на чем может сэкономить турист в Лиссабоне. Вы познакомитесь с португальскими новинками и классическими произведениями Фаду, разгадаете масонские символы на зданиях, поймете, что означает планировка города и почему Португалия стала «Пятой империей».

Португальская поговорка гласит: «Никогда не становись между едой и португальцем» — мы обязательно затронем тему местной кухни. Какие блюда существуют, почему их готовят именно так и что не стоит пробовать русскому туристу — я подскажу, где находится лучшая паштелария, работающая с 1827 года, где можно вкусно поесть и хорошо выпить.