18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Авто-пешеходная экскурсия: увидеть знаковые и нетуристические места и получить полезные советы

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Эта экскурсия — сбалансированное сочетание красоты, истории и хорошего настроения.

Лучшие видовые площадки, средневековый замок и готический монастырь, атмосферные улочки и роскошная архитектура — вот ингредиенты нашего путешествия.

А приправлено оно доброй порцией забавных рассказов, легенд и мифов о Лиссабоне: вы узнаете, как развивалось государство, как бразильцы «разогнали» его экономику — и каков на самом деле менталитет португальцев.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5.5 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии18 отзывов
4.67
Оценить красоты Лиссабона
Оценить красоты Лиссабона

Что вас ожидает

Охватить город одним взглядом
На машине мы легко доберемся до смотровой площадки у статуи Христа: здесь открывается шикарный вид на Лиссабон с другого берега реки Тежу. Мы прокатимся по красочному мосту 25 Апреля и увидим акведук XVIII века — я расскажу, какие трагичные события произошли на этом месте. Минуя очереди, посетим главный монастырь Португалии — «Жеронимуш», яркий представитель стиля монуэлино. Это одно из немногих сооружений, устоявших во время сильнейшего землетрясения в 1755 году.

Контрасты Лиссабона
Мы прогуляемся по аутентичному району Алафама, где селились бедняки. Узкие улочки, пестрые дома, украшенные плиткой азулежу — именно здесь можно увидеть повседневную жизнь португальца. Совсем другое впечатление произведут дорогие и модные районы Шиаду и Байру-Алту. Вы узнаете, как сегодня живут горожане, как отличить местного от иностранца и какие принципы надо знать приезжим бизнесменам.

Сердце города
Мы побываем в центральном районе Байша, осмотрим главную площадь и Триумфальную арку — must-see места в Лиссабоне. Я проведу вас по секретной тропе к ажурному лифту Санта Жушта, облегчающему подъем на холмы города, и объясню, почему стены церкви Святого Доминика потемнели от сажи. Вы увидите фуникулер «Глория» — вдоль путей можно полюбоваться картинами местных мастеров, а тем, кто интересуется современным искусством, я покажу стрит-арт известных художников Вилса и Бордало 2.

Полезные советы
Я открою вам, какие хитрости связаны с некоторыми достопримечательностями города — и на чем может сэкономить турист в Лиссабоне. Вы познакомитесь с португальскими новинками и классическими произведениями Фаду, разгадаете масонские символы на зданиях, поймете, что означает планировка города и почему Португалия стала «Пятой империей».
Португальская поговорка гласит: «Никогда не становись между едой и португальцем» — мы обязательно затронем тему местной кухни. Какие блюда существуют, почему их готовят именно так и что не стоит пробовать русскому туристу — я подскажу, где находится лучшая паштелария, работающая с 1827 года, где можно вкусно поесть и хорошо выпить.

Организационные детали

  • Половина экскурсии проходит на автомобиле, половину мы будем гулять пешком
  • Дополнительных расходов не предвидится, но вы можете отложить сумму на перекусы и входные билеты в некоторые достопримечательности, которые мы осмотрим снаружи
Оценить красоты Лиссабона
Оценить красоты Лиссабона
Оценить красоты Лиссабона
Оценить красоты Лиссабона
Оценить красоты Лиссабона
Оценить красоты Лиссабона
Оценить красоты Лиссабона
Оценить красоты Лиссабона
Оценить красоты Лиссабона
Оценить красоты Лиссабона
Оценить красоты Лиссабона
Оценить красоты Лиссабона
Оценить красоты Лиссабона
Оценить красоты Лиссабона
Оценить красоты Лиссабона
Оценить красоты Лиссабона
Оценить красоты Лиссабона
Оценить красоты Лиссабона
Оценить красоты Лиссабона
Оценить красоты Лиссабона
Оценить красоты Лиссабона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Специалист по международным отношениям и работе с VIP клиентами. Имею многолетний опыт работы в таких странах как ОАЭ, Южная Корея, Египет, Турция и естественно Португалия. Для меня проведение экскурсий — это в первую очередь возможность познакомиться с новыми интересными людьми, раскрыть им страну с совершенно новой, интересной стороны. А создание комфортной атмосферы — это мой приоритет № 1.
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18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 ноября 2019
Были на экскурсии, которую проводил Дмитрий. Очень интересно и не скучно. Успели посмотреть много. Дмитрий очень хороший рассказчик и просто приятный и располагающий человек. Наличие автомобиля облегчает перемещение из одного района в другой, что немаловажно для не очень молодых людей. Я рекомендую 100 %,
31 октября 2019
Все было очень интересно и увлекательно.Очень довольны😀😀😀.
7 октября 2019
Нам очень понравилось. Дмитрий хороший рассказчик. Он показал нам все прелести Лиссабона. Супер.
8 сентября 2019
Экскурсия с Дмитрием была очень познавательной и увлекательной, 5,5 часов пролетели абсолютно не заметно. Это была наша третья экскурсия за время пребывания в Португалии, и можем с уверенностью сказать, что Дмитрий - лучший гид. Он хорошо знает историю, рассказывает ее в очень запоминающейся форме. Он показал многие интересные места в городе, которые даже не упомянуты в путеводителях, и в тоже время помог избежать обычных туристических мест, которые описаны везде, но, на которые можно не тратить время и деньги. Дмитрий провёл экскурсию с душой!!! Огромное спасибо!
17 августа 2019
Великолепная экскурсия! Не заметили, как пролетело 6 часов) Дмитрий открыл для нас Лиссабон, влюбил нас в этот город. На экскурсии мы не только получали информацию, но и пробовалиразные португальские вкусности. Изюминкой на тортик послужил ужин в ресторане, который порекомендовал Дмитрий!
11 августа 2019
Нам очень понравилась экскурсия с Дмитрием. В удобном темпе по интересным и значимым местам Лиссабона посмотрели то что сами в незнакомом городе никак бы не увидели. С удовольствием рекомендуем Дмитрия и его экскурсии.
12 июля 2019
Спасибо за отличный день. Даже не смотря на жару ;)) мы получили удовольствие.
И отдельное спасибо за всю дополнительную информацию по городам и пляжам, ресторанам.
2 июля 2019
Экскурсия по Лиссабону с Дмитрием и Екатериной очень понравилась. Ребята хорошо владеют информацией об истории столицы Португалии. Показали незаурядные места и рассказали интересные факты. Экскурсия в 5.5 часов пролетела легко и незаметно. Сочетание передвижения на автомобиле с пешеходной экскурсией даёт свои преимущества. Успели посмотреть и узнать очень много. Ребята очень дружелюбные и с отличным чувством юмора, учли все наши пожелания, ни один вопрос не остался без ответа!!! С ними было очень легко и интересно. Рекомендуем их всем туристам.
26 мая 2019
Спасибо большое Дмитрию за экскурсию. Очень легко, без напряжения прошло почти 7 часов. Приятные впечатления от первого знакомства с городом. Рекомендую.
25 мая 2019
Поскольку экскурсия автомобильно-пешеходная, прошла достаточно легко и комфортно, даже при том, что длилась больше заявленного времени и посмотреть удалось много (не только центр города - если ходили бы только пешком). Видно, что экскурсовод Дмитрий любит Лиссабон, и ему удалось передать своё отношение к городу нам. Большая благодарность Дмитрию за впечатления!
Ещё 8 отзывов

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